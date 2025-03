Poljska etno senzacija Sutari zaključuje prvu sezonu ciklusa ‘Lisinski srijedom & Izvorišta’

Ciklus etno/world music koncerata ‘Lisinski srijedom & Izvorišta’ došao je do kraja svoje prve sezone, a za posljednji koncert pripremili smo pravu senzaciju - nastup poljske etno atrakcije Sutari. Koncert će se održati u srijedu, 2. travnja s početkom u 20 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorana Vatroslava Lisinskog, a ulaznice se mogu kupiti putem sustava Ulaznice.hr i na blagajni Dvorane.

Poljska je jedna od europskih država s najjačom world music/folk scenom, a jedan od najpoznatijih poljskih bendova, Sutari, po prvi put dolazi u Hrvatsku i to u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog da nam podare jedinstveno putovanje poljskom glazbenom tradicijom u jedinstvenoj, modernoj interpretaciji.

Sutari su Kasia Kapela, Basia Songin i Dobromiła Życzyńska, pjevačice, instrumentalistice, glumice i izvođačice koje su već godinama aktivne na poljskoj umjetničkoj sceni u raznim područjima: od glazbe preko kazališta pa sve do plesa i filma. Svoju svestranost pokazuju i kroz nastup kao Sutari pa svojim glasovima osim violina, udaraljki i loopera dodaju sviranje na raznim čudnim predmetima koji postaju instrumenti - od čaša za vino, boca i noževa preko vode do ribeža ili usisivača.

"Ideja korištenja neobičnih instrumenata pomaže nam ispričati priče naših prabaka, podsjećajući nas sve na glazbenu tradiciju zajedničkog pjevanja dok se gulio krumpir ili radilo na polju, jer je pjevanje bilo dio svakodnevnog života. Zato smo uključile ritmizaciju zvukova koje proizvode kuhinjski pribor", objašnjavaju Sutari.

Sutari svoj repertoar prvenstveno vežu uz tradicijske poljske pjesme, vole izvoditi pjesme uz koje se izvodi poznati Kujawski ples, a povremeno u svojim pjesmama izađu van granica svoje države. Do sada su objavili četiri albuma koji su odlično primljeni u cijelom svijetu, a nastupali su na brojnim velikim festivalima poput Womexa, Roskildea, Off Festovala, Globaltice, Colours of Ostrava i drugih. Sada po prvi put dolaze u Hrvatsku da nam donesu dah uzbudljive poljske tradicijske glazbe.

Koncert grupe Sutari bit će sedmi u ciklusu ‘Lisinski srijedom & Izvorišta’ i posljednji ove sezone. Sve je krenulo prošlog svibnja ‘nultim’ koncertom na kojem su nastupili Adam Semijalac & Fige, a u ovoj sezoni su nastupili Damir Imamović, Maria Mazzotta, Veja, Širom & Dunjaluk te Dunja Knebl i prijatelji. ‘Lisinski srijedom i Izvorišta’ se nastavljaju u listopadu ove godine.