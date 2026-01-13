Preminuo je Scott Adams, tvorac kultnog stripa 'Dilbert'. Povodom njegove smrti oglasio se i Trump

Scott Adams, karikaturist i autor čiji je strip "Dilbert" postao globalni simbol otpora apsurdima uredskog života, preminuo je u dobi od 68 godina. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova bivša supruga Shelly Miles u utorak tijekom prijenosa uživo na Adamsovom YouTube kanalu, pročitavši poruku koju je autor pripremio prije smrti.

"Ako ovo čitate, stvari za mene nisu ispale dobro. Moje tijelo je popustilo prije mozga. Zdravog sam razuma dok ovo pišem", započeo je Adams svoju posljednju poruku datiranu prvog siječnja 2026. godine, zaključivši je riječima koje sažimaju njegov život: "Imao sam nevjerojatan život." Adams je u svibnju 2025. godine objavio da boluje od metastatskog raka prostate koji se proširio na kosti, a posljednjih nekoliko mjeseci otvoreno je govorio o svom stanju, pripremivši svoju brojnu publiku na neizbježan kraj.

Njegov put do slave bio je jednako nekonvencionalan kao i humor koji ga je proslavio. Rođen 1957. u Windhamu u New Yorku, Adams je nakon diplome iz ekonomije i MBA studija na Berkeleyju godinama radio u korporativnom svijetu - prvo u banci, zatim u telekomunikacijskoj tvrtki Pacific Bell, a upravo je u sterilnim uredima i na besmislenim sastancima pronašao neiscrpnu inspiraciju. Skicirajući likove temeljene na svojim kolegama i šefovima, stvorio je Dilberta, inženjera blagih manira zarobljenog u labirintu korporativne birokracije, okruženog nesposobnim šefom šiljaste kose, ciničnim psom Dogbertom i frustriranom kolegicom Alice. Strip je debitirao 1989. godine, ali je pravu eksploziju popularnosti doživio sredinom devedesetih, postavši glas milijuna uredskih radnika diljem svijeta.

Uspjeh "Dilberta" bio je fenomenalan. Na svom vrhuncu, strip se objavljivao u više od dvije tisuće novina u sedamdeset zemalja, a Adamsova knjiga "The Dilbert Principle" iz 1996. godine - u kojoj tvrdi da se najmanje kompetentni zaposlenici sustavno promoviraju na menadžerske pozicije kako bi se minimalizirala šteta koju mogu nanijeti - postala je bestseler New York Timesa.

Scott Adams u redakciji Chicago Tribunea 2002. godine Foto: PHIL VELASQUEZ/NEWSCOM

Posljednje desetljeće Adamsova života obilježio je dramatičan zaokret prema političkom komentiranju. Adams je bio jedan od rijetkih koji je, koristeći svoj koncept "filtera uvjeravanja", predvidio pobjedu Donalda Trumpa na izborima 2016. godine. Njegov dnevni prijenos uživo "Real Coffee with Scott Adams" privukao je milijunsku publiku, uglavnom iz konzervativnih krugova, iako je sam Adams za sebe tvrdio da je "lijevo od Bernieja Sandersa". Postao je vješt analitičar medijskih narativa i političke retorike, no njegov ulazak u arenu kulturnih ratova na kraju ga je koštao karijere koja ga je proslavila.

U veljači 2023. godine, tijekom jednog od svojih prijenosa uživo, Adams je komentirao rezultate ankete prema kojoj se značajan postotak Afroamerikanaca nije složio s izjavom "U redu je biti bijelac". Njegova reakcija bila je zapaljiva, nazvavši Afroamerikance "skupinom mržnje" i savjetujući bijelcima da se "maknu od crnaca". Posljedice su bile brze i razorne. U roku od nekoliko dana, stotine novina, uključujući The Washington Post i Los Angeles Times, otkazale su objavljivanje "Dilberta", a njegov distributer i izdavač prekinuli su sve veze s njim. Adams je tvrdio da je njegova izjava bila izvučena iz konteksta, ali šteta je bila nepopravljiva - u jednom je potezu postao simbol kulture otkazivanja, izgubivši platformu koja ga je učinila slavnim.

Njegova borba s rakom bila je javna i iscrpljujuća. U studenom 2025., u očajničkom pokušaju da dobije pristup eksperimentalnom lijeku Pluvicto, javno se obratio predsjedniku Donaldu Trumpu za pomoć. Trump je odgovorio kratkom porukom "Radim na tome!", a Adamsov tretman je ubrzan, iako nažalost bez dugoročnog uspjeha. Samo dan prije smrti, Adams je rekao obožavateljima: "Možete vidjeti da sam sve slabiji i slabiji. Umor i bol su mi na maksimumu." Na vijest o njegovoj smrti, oglasio se i sam Trump, nazvavši Adamsa "fantastičnim čovjekom koji me je volio i poštovao kada to nije bilo moderno činiti".

Scott Adams ostavlja iza sebe složeno nasljeđe. Za milijune ljudi ostat će upamćen kao genijalni satiričar čiji je "Dilbert" savršeno uhvatio duh vremena i postao utjeha za sve one zarobljene u besmislu korporativnog života. Za druge, on je tragična figura čiji je pad bio jednako spektakularan kao i uspon, čovjek koji je vlastitim riječima uništio ono što je desetljećima gradio. U svojoj posljednjoj poruci, zamolio je svoje obožavatelje za samo jedno: "Ako je moj rad nekome donio nešto dobro, volio bih da to dalje prenesete drugima, najbolje što možete. To je nasljeđe koje želim."