Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nova verzija crne komedije

Kultni 'Balkanski špijun' u riječkom HNK: Živi li paranoični Ilija Čvorović i danas negdje kraj nas?

RTL televizija
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 10:15

Jedan od najznačajnijih regionalnih i europskih redatelja srednje generacije Miloš Lolić premijerno u Rijeci 28. veljače postavlja legendarni komad Dušana Kovačevića, duhovitu satiru koja već godinama izaziva smijeh razotkrivajući mehanizme društvene paranoje. Za posjetitelje iz Zagreba koji žele pogledati premijernu izvedbu predstave Flixbus će osigurati besplatan autobusni prijevoz Zagreb-Rijeka-Zagreb

Kultni „Balkanski špijun“ Dušana Kovačevića premijerno će biti izveden u riječkom HNK Ivana pl. Zajca u petak, 28. veljače, u režiji nagrađivanog, jednog od najznačajnijih regionalnih i europskih redatelja srednje generacije, Miloša Lolića. Autorica adaptacije i dramaturginja je Ivona Rieger dok Lolić potpisuje i scenografiju i kostime.

Kovačevićeva britka i duhovita satira koja već godinama izaziva smijeh razotkrivajući zapravo mehanizme društvene paranoje kroz priču o Iliji Čvoroviću, čovjeku koji, nakon rutinskog razgovora s policijom, u svojoj svakodnevici počinje prepoznavati zavjeru i vjerovati da njegov podstanar predstavlja prijetnju sustavu. Postupno komične situacije prerastaju u društvenu analizu i studiju straha, iznimno aktualnu upravo danas u vremenu obilježenom teorijama zavjere, sumnje i manipulacije.

Predstava u režiji Miloša Lolića u dijalogu je s istoimenim kultnim Kovačevićevim filmom čije se komične replike i danas često citiraju.

„Zanimalo nas je na koji način kultno dramsko i filmsko djelo koje je 80-ih godina prošlog stoljeća nasmijavalo generacije gledatelja jedne već desetljećima bivše zemlje može korespondirati s našom stvarnošću. Zanimalo nas je živi li Ilija Čvorović danas negdje kraj nas ili je on neko gotovo mitološko biće koje izvlačimo iz nostalgične prošlosti? Na žalost čini mi se da je paranoja zapisana u Kovačevićevoj komediji i potom projicirana na filmsko platno puno jača i opasnija od one Čvorovićeve. Upravo iz potrebe da ocrtamo naše vrijeme na pozornici riječkog teatra iz vizure opsesivnih motiva prošlosti u dijalogu s filmom te prikažemo koliko je tanka linija koja dijeli "bivšu paranoju" od naše stvarnosti odlučili smo se uprizoriti "Balkanskog špijuna", ističe intendantica HNK Ivana pl. Zajca Dubravka Vrgoč.

Glumac Damir Orlić ističe kako je ovaj filmski klasik obilježio mnoge generacije pa stoga nije ni čudo što se i danas citiraju replike, ali dodaje kako nije riječ samo o legendarnoj komediji, već o žestokoj satiri koja ozbiljno udara u želudac gledatelja, a koja je danas dobila još više na aktualnosti i težini.

„Ansambl predstave na čelu s redateljem Milošem Lolićem krenuo je hrabro i ambiciozno u izvedbene forme kakve nismo dosad imali prilike ni vidjeti ni raditi na riječkoj sceni stoga s nestrpljenjem očekujem reakciju publike“, najavljuje Damir Orlić.

Glumica Anastazija Balaž koja se ovom predstavom nakon trogodišnje stanke vraća na riječku pozornicu, kaže da je rad s Milošem Lolićem pravo osvježenje i da je za nju došao u pravom trenutku.

„Film nas inspirira i nosi u neke glumačke tehnike koje nisu potpuno u našoj kontroli već su diktirane scenom koju u određenom trenutku tumačimo“, kaže Anastazija Balaž i dodaje kako unatoč protoku vremena „Balkanski špijun“ zvuči suvremeno. „Satira i humor u filmu otkrivaju one društvene mehanizme koji nadilaze vrijeme i prostor.“

Uz Anastaziju Balaž i Damira Orlića glumačku ekipu predstave čine Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Jelena Graovac Lučev, Deni Sanković, Mario Jovev i Edi Ćelić.

Dizajner svjetla je Dalibor Fugošić dok montažu zvučnih efekata potpisuje Ivona Rieger, montažu videa Aleš Suk, oblikovanje videa Sead Ajanović, a oblikovanje zvuka Saša Predovan.

Za posjetitelje iz Zagreba koji žele pogledati premijernu izvedbu predstave 28. veljače, Flixbus će osigurati besplatan autobusni prijevoz prijevoz Zagreb-Rijeka-Zagreb. Za dodatne informacije i rezervaciju mjesta potrebno je javiti se na: protokol@hnk-zajc.hr.

Reprize predstave na programu su 2., 7., 13, 14, i 17. ožujka.

Ključne riječi
HNK Rijeka predstava film Dušan Kovačević Balkanski špijun

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dramatičar Ivor Martinić
"Mama se opila ko majka"

Majka je troje djece, prvi put se svjesno napila i otkrila niz laži kojima svaki dan šopa svoje bližnje

Nova premijera Kerempuha koju je napisao Ivor Martinić, a režira Marina Pejnović, održat će se 27. veljače. "Ova drama nastaje iz prostora izgovorenih laži koje se svakodnevno događaju u našim stanovima, obiteljima i međusobnim odnosima. To su naoko sitne laži kojima olakšavamo dan, izbjegavamo sukob ili čuvamo mir, često predstavljene kao bezazlene, čak nužne", kazao je Ivor Martinić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!