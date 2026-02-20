Kultni 'Balkanski špijun' u riječkom HNK: Živi li paranoični Ilija Čvorović i danas negdje kraj nas?

Kultni „Balkanski špijun“ Dušana Kovačevića premijerno će biti izveden u riječkom HNK Ivana pl. Zajca u petak, 28. veljače, u režiji nagrađivanog, jednog od najznačajnijih regionalnih i europskih redatelja srednje generacije, Miloša Lolića. Autorica adaptacije i dramaturginja je Ivona Rieger dok Lolić potpisuje i scenografiju i kostime.

Kovačevićeva britka i duhovita satira koja već godinama izaziva smijeh razotkrivajući zapravo mehanizme društvene paranoje kroz priču o Iliji Čvoroviću, čovjeku koji, nakon rutinskog razgovora s policijom, u svojoj svakodnevici počinje prepoznavati zavjeru i vjerovati da njegov podstanar predstavlja prijetnju sustavu. Postupno komične situacije prerastaju u društvenu analizu i studiju straha, iznimno aktualnu upravo danas u vremenu obilježenom teorijama zavjere, sumnje i manipulacije.

Predstava u režiji Miloša Lolića u dijalogu je s istoimenim kultnim Kovačevićevim filmom čije se komične replike i danas često citiraju.

„Zanimalo nas je na koji način kultno dramsko i filmsko djelo koje je 80-ih godina prošlog stoljeća nasmijavalo generacije gledatelja jedne već desetljećima bivše zemlje može korespondirati s našom stvarnošću. Zanimalo nas je živi li Ilija Čvorović danas negdje kraj nas ili je on neko gotovo mitološko biće koje izvlačimo iz nostalgične prošlosti? Na žalost čini mi se da je paranoja zapisana u Kovačevićevoj komediji i potom projicirana na filmsko platno puno jača i opasnija od one Čvorovićeve. Upravo iz potrebe da ocrtamo naše vrijeme na pozornici riječkog teatra iz vizure opsesivnih motiva prošlosti u dijalogu s filmom te prikažemo koliko je tanka linija koja dijeli "bivšu paranoju" od naše stvarnosti odlučili smo se uprizoriti "Balkanskog špijuna", ističe intendantica HNK Ivana pl. Zajca Dubravka Vrgoč.

Glumac Damir Orlić ističe kako je ovaj filmski klasik obilježio mnoge generacije pa stoga nije ni čudo što se i danas citiraju replike, ali dodaje kako nije riječ samo o legendarnoj komediji, već o žestokoj satiri koja ozbiljno udara u želudac gledatelja, a koja je danas dobila još više na aktualnosti i težini.

„Ansambl predstave na čelu s redateljem Milošem Lolićem krenuo je hrabro i ambiciozno u izvedbene forme kakve nismo dosad imali prilike ni vidjeti ni raditi na riječkoj sceni stoga s nestrpljenjem očekujem reakciju publike“, najavljuje Damir Orlić.

Glumica Anastazija Balaž koja se ovom predstavom nakon trogodišnje stanke vraća na riječku pozornicu, kaže da je rad s Milošem Lolićem pravo osvježenje i da je za nju došao u pravom trenutku.

„Film nas inspirira i nosi u neke glumačke tehnike koje nisu potpuno u našoj kontroli već su diktirane scenom koju u određenom trenutku tumačimo“, kaže Anastazija Balaž i dodaje kako unatoč protoku vremena „Balkanski špijun“ zvuči suvremeno. „Satira i humor u filmu otkrivaju one društvene mehanizme koji nadilaze vrijeme i prostor.“

Uz Anastaziju Balaž i Damira Orlića glumačku ekipu predstave čine Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Jelena Graovac Lučev, Deni Sanković, Mario Jovev i Edi Ćelić.

Dizajner svjetla je Dalibor Fugošić dok montažu zvučnih efekata potpisuje Ivona Rieger, montažu videa Aleš Suk, oblikovanje videa Sead Ajanović, a oblikovanje zvuka Saša Predovan.

Za posjetitelje iz Zagreba koji žele pogledati premijernu izvedbu predstave 28. veljače, Flixbus će osigurati besplatan autobusni prijevoz prijevoz Zagreb-Rijeka-Zagreb. Za dodatne informacije i rezervaciju mjesta potrebno je javiti se na: protokol@hnk-zajc.hr.

Reprize predstave na programu su 2., 7., 13, 14, i 17. ožujka.