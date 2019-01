Ovo su fotke sa zadnjeg snimanja: Nije stigao dovršiti film, tražit će novog glumca

U Zagrebu je od 17. prosinca prošle godine u toku snimanje trećeg dugometražnog igranog filma Ivana-Gorana Viteza koji potpisuje i scenarij. Nakon 'Šuma Summarum' i 'Narodni heroj Ljiljan Vidić' sljedeći je Vitezov film 'Dopunska nastava'. Predviđeno je da se film u produkciji Interfilma Ivana Maloče snima do kraja siječnja. No, planove je poremetio događaj koji je preksinoć šokirao Hrvatsku. Jer, u 67. godini preminuo je Ivo Gregurević, koji je bio dijelom glumačke ekipe.

- Imao je važnu ulogu u filmu, do sada je snimio oko polovice scena, nismo sve stigli pregledati - rekao nam je vidno potreseni šef Interfilma Ivan Maloča.

- Zaista ne znam točno koliko je njegovih scena snimljeno, pretpostavljam da je oko polovice. Pregledavamo scenarij i razmišljamo, no najvjerojatnije je kako ćemo morati potražiti drugog glumca i sve scene snimiti ponovno, ispočetka - govori Maloča, koji potvrđuje kako se ni po čemu nije moglo zaključiti kakav će se žalostan događaj dogoditi već drugog dana 2019. godine.

Zajedno slavili Božić

- Apsolutno ni po čemu niste mogli nešto primijetiti, normalno smo razgovarali, šalili se, proslavili Božić. Nitko od ekipe, a cijelo je vrijeme bio s nama, nije ništa primijetio, Ivo se ni na što nije žalio, radovao se što će snimati, kao i uvijek profesionalno je pristupao poslu. Nije bilo naznaka baš ni za što, radio je, kao i obično jako dobro, scene su bile doista dobro odrađene - govori još šokirani Maloča.

Prema do sada objavljenim detaljima sinopsisa Vitezove 'Dopunske nastave', doista je lako zamisliti Ivu Gregurevića u takvom filmu. Jer, riječ je o žanrovskom filmu o talačkoj krizi u jednoj osnovnoj školi. Kako se navodi, autor je film vješto nadogradio snažnim socijalnim i političkim kontekstom, odnosno dotakao se na brojne probleme hrvatske svakodnevice.

Ivo Gregurević bio je dio glumačke ekipe u kojoj su još bili i Milivoj Beader, Marko Cindrić, Anita Matić Delić, Željko Königsknecht, Janko Popović Volarić... Gregurević je u novom Vitezovu filmu trebao biti domar u školi u kojoj se dogodi talačka kriza.

Pripremljen i precizan

- Bio je uvijek izuzetno pripremljen i precizan. Još od 'Crvene prašine' Zrinka Ogreste pamtim ga kao takvog, fasciniralo me kako je bio pripremljen, totalno, uvijek. I jako, jako precizan kada bi snimao. Nije bilo ponavljanja s njim. To je ono što sam ja primjećivao kao producent, no i oni koji su izravno radili s njim bili bi uvijek zadovoljni, nikada ne bi ni zbog čega prigovarali. Bio je velik i kao čovjek, prirodan i normalan, nije imao ego, prigovarao - prisjeća se velikog glumca Ivan Maloča. Otkrio na je i jednu anegdotu.

- Bilo je to davno, još kada su u igri bile kompenzacije pa sam tako, čekajući gotovinu, dobio kao kompenzaciju vino. Predložio sam da to vino prodamo i od tog novca mu platim honorar! A on se nasmijao i rekao: "Pa hajde dobro, riješit ćemo nešto i s tim" - uz smijeh je ispričao Maloča.

Vidi li uopće nekoga tko bi mogao zamijeniti Ivu Gregurević?

- Pa u ovom trenutku, iskreno rečeno, na žalost ne. On je bio sigurno jedan od najvećih. U redu, Rade Šerbedžija, Ivo Gregurević se svakako ubraja među tri naša vrhunska glumca, kako god gledali. Tu nema nikakve diskusije - rekao nam je jučer producent Ivan Maloča.

>> Pogledajte koje su najveće uloge Ive Gregurevića