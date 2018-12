Ovo je 30 najboljih domaćih albuma u 2018.

Godina koja će uskoro biti za nama iz perspektive pregleda najboljih rock, pop, jazz, hip-hop i ostalih albuma godine, čini se pomalo nestvarnom. Točnije, nestvarno dobrom. Jer usprkos sve kuknjave oko manjih prodanih naklada, “bolesti” masovne publke na koncertima – gdje prema kvaliteti izvođača, izuzev nekoliko izuzetaka, uvijek “fali” par sto ljudi u klubovima, a tisuću u Domu sportova – domaći glazbenici iza sebe imaju godinu punu sjajnih albuma.

Možda je kriza najbolji afrodizijak ambicioznim umjetnicima, a možda se ipak radi o jednostavnoj činjenici da tvrdoglavi domaći glazbenici unutar (široko shvaćenog) idioma popularne glazbe ne posustaju usprkos svih otegotnih okolnosti u kojima djeluju. Drugim riječima, sezonu ovako bogatu sjajnim albumima nismo imali odavno, a žanrovski raspon i kreativnost koju su pokazali najbolji iz srednje struje i s nezavisne scene stoje uz bok ili čak i premašuju često mistificirane godine novog vala i generacije Fiju Briju. Dapače, mnogi iz tih generacija ove su godine iza sebe ostavili neke od svojih boljih albuma, ali budući da na mladima svijet ostaje (osim kod nas), veseli da su se novopridošlice pokazale usporedivo ambicioznima prema “starim kukama”.

1. Mile Kekin – Kuća bez krova (Menart)

Kekinov samostalni album “Kuća bez krova” krovni je domaći album godine. Iako ne spominje izravne političke događaje, jasna je politička intonacija albuma koji se bavi važnim temama. Izvrsne pjesme u Denykenovoj produkciji usprkos ozbiljnih priča lako ulaze u uho i šire “Miletovo evanđelje”. Sve ostalo bilo bi ispod razine autora kakav je Kekin. Može li domaća rock-glazba imati tekstove koji nešto govore o današnjoj situaciji i melodije koje ljudi mogu pjevati da lakše shvate o čemu se radi? Mogu, ali treba imati pravog autora. A taj autor je Mile Kekin, koji u sebi spaja Arsenovu pronicljivost i rock-senzibilitet, godinama ide svojim kolosjekom s Hladnim pivom i postao je nova norma domaće rock-glazbe. Kekinov album “Kuća bez krova” dometima i značajem usporediv samo s “Put u plus” Ede Maajke. No, “Kuća bez krova” zbog forme rock-albuma komercijalniji je proizvod, time i razumljiviji širem krugu publike. Za mnoge koji povećalom traže teme, Kekin s “Kućom bez krova” nudi gozbu sadržaja i forme, pjesama, svirke i aranžmana.

2. Vojko V - Vojko (Croatia Records)

Domaći hip-hop ove su godine iznad vode “održali” mnogi, ali svježinom ponajviše Vojko V iz nekadašnjih Dječaka iz kojih je potekao. Sjajan samostalni album “Vojko” potvrdio je važnim koncertnim nastupima i postao najveće ovogodišnje solo iznenađenje kao ne samo kvalitetan nego i, što nam nasušno treba, široko popularno ime. Prije Pips, Chips & Videoclips održao je sjajan nastup na zagrebačkom Beerfestu i bio nova zvijezda večeri, a krajem godine hrabro nastupio u punoj maloj dvorani Doma sportova, potvrdivši na terenu “navode” s albuma.

3. Goran Bare i Majke – Nuspojave (Croatia Records)

“Nuspojave”, sedam godina nakon posljednjeg studijskog albuma Barinih Majki “Teške boje”, zreli su umjetnički rad i ozbiljan autorski iskaz koji bi po habitusu bilo lako usporediti s prijelomnim, inovativnim albumima “Idiot” Iggyja Popa ili “Low”/”Blackstar” Davida Bowieja koji su mijenjali njihove karijere u osjetljivom životnom razdoblju. Motoričkom svirkom i tamnim teksturama, “Nuspojave” su suvremen rad koji inspirativnošću slijedi bazen industrial rocka, neopsihodelije, Trenta Reznora iz Nine Inch Nailsa, LCD Soundsystem i druge.

4. Edo Maajka - Put u plus (Dallas Records)

Kad Edo Maajka počne furiozno repati u prvoj pjesmi “Kreator” novog albuma “Put u plus”, kritičaru, a bome i publici, ne preostaje drugo nego zaključiti da se jedan od najprodornijih repera i briljantnih tekstopisaca punim gasom vratio na scenu. I zadržao na najvišim standardima, onima od prvijenca “Slušaj mater”. Sjajna sviračka postava, novi album i koncertni nastupi idu ruku pod ruku kao paket koji govori – no sikiriki, a u jedanaest pjesama nudi komentare stvarnog života o kakvom ne čujete ni u uspavanim dnevnicima raznih televizija.

5. Detour - TourDetour (Aquarius Records)

“TourDetour” izveden je u tradiciji najboljih spojeva američkih songwriterskih škola s pouzdanim ženskim vokalima. Nakon što filigranska zajednička svirka uštimana kao fini švicarski sat krene punim gasom, jasno je da je Nenad Borgudan uz Cokyja iz Jinxa tvrdoglav domaći protagonist sofisticiranog popa koji reinterpretira utjecaje ponajbolje domaće i svjetske pop-glazbe, skladajući vlastite pop-vinjete. S odličnom Ginom Damjanović na vokalima, album nudi bogatu zvučnu sliku, koja je uz sve to protočna i privlačna.

6. Josipa Lisac - Tu u meni stanuješ - From Croatia Records Studio

Uz inovativnu pratnju prvorazrednih glazbenika koji potpisuju i nove aranžmane - bubnjara Bornu Šercara, Chuijeva Tonija Starešinića na klavijaturama, Davora Črnigoja na basu i Josipa Graha na trubi i harmonici - Josipa pokazuje novu mladost s glazbom koju mnogi znaju, ali, a tu je trik, ne u ovakvim izvedbama.

Hrabro je izmijenila ne samo glazbenu postavu nego i zvuk s kojim se pojavljivala zadnjih godina, i sve ono što je snimljeno uživo u studijima Croatia Recordsa pokazala pred publikom na koncertu u Laubi.

7. The Strange - Echo Chamber (Dancing Bear)

Drugi album The Strangea “Echo Chamber” svjedoči koliko domaći glazbenici mogu biti u dosluhu s rock-glazbom kakva je uobičajena u svijetu. Iako su ploču snimali The Bambi Molesters, nakon njihova razlaza, s The Strange je nastavio gitarist i skladatelj Dalibor Pavičić, skupa s vokalom Chrisom Eckmanom, a pridružili su im se članovi sjajnih riječkih My Buddy Moose. Znajući koliko su svi zajedno sposobni, nije trebalo sumnjati da će i koncertna promocija u Tvornici potvrditi ono što i svijet zna: The Strange su grupa svjetske klase.

8. Kensington Lima - May (vlastito izdanje)

Kensington Lima, projekt Josipa Radića i kolega suradnika, još je jedan neobično dobar, ali jasan projekt talentiranih domaćih glazbenika. Radić se i ovom prilikom u obraćanju zainteresiranoj javnosti odlučio na skromnost, vlastito CD izdanje Kensingtona Lime (ako ga ne kupite ili ukradete, posjetite ga na Bandcampu, Deezeru ili Spotifyu i poslušajte) i istinskim poznavateljima i ljubiteljima povijesti pop i rock-glazbe ponudio majstorski album koji bi smjesta ganuo i britanske novinare Guardiana, magazina Mojo ili Uncuta.

9. The Gentleman - The Gentleman (Intek Music)

Uz pomoć iskusnog producenta Konrada Mulvaja, prvi solo album Marka Hraščaneca uz samostalne izvedbe talentiranog autora besprijekoran je album na kojem sudjeluje gudački kvartet i vokalni zbor, te Ivan Graberski s basom i drugom gitarom u tri pjesme. The Gentleman ima album koji je netipičan primjer uzbudljivog izleta ambicioznog novog autora. I izvođača, jer s glasom negdje između Marka Almonda i Scotta Walkera i jakim gitarističkim učinkom, The Gentleman je sam svoj majstor okružen odličnim pjesmama.

10. Mangroove - Srce (Aquarius Records)

Mangroove su spojili nekoliko zvučnih odjeljaka, od zvuka Chuija do prog-simfo rocka, smooth-jazza, popa šezdesetih i intimističkih balada i na svom terenu sve to s lakoćom povezuju u drugačiju, kohezivnu cjelinu. Upravo poznavanje povijesti i strastveni dodiri s mnogim utjecajima čine Mangroove autoritativnim istraživačima raznih zvukova i razdoblja, zbog čega u tri instrumentala i devet pjesama s vokalom te s četiri remiksa na kraju, albumom “Srce” opet imaju vrhunski proizvod na tržištu.

11. Jonathan – To Hold (LAA)

12. Mary May – Things You Can’t Put Your Finger On (vlastito izdanje)

13. Maja Posavec – Kada ne bih imala strah (Aquarius Records)

14. Tonka – Važne stvari (MAST produkcija)

15. Edi East Trance Blues – Sumpor (Croatia Records)

16. Luce – Susret (Menart)

17. Bebè Na Volè – Hate is a

Wonderful Thing (vlastito izdanje)

18. Boris Štok – Ispod kože (Aquarius Records)

19. Parni valjak – Vrijeme (Croatia Records)

20. Buđenje – Samo ti, samo ja (Croatia Records)

21. LADO Electro 2.0. Memorabilium (Aquarius Records)

22. Šumski – Ostrvo ledenog kita (Geenger Records)

23. Ogenj – Domaj (Dancing Bear)

24. Auguste – Daleko od svega (Universal)

25. Zrinka Posavec – Gradovi i sela (MAST Produkcija)

26. The Basewalks – Hello (vlastito izdanje)

27. Rezerve – Ravno u zamku (Croatia Records)

28. Nina Romić – Sloboda (Aquarius Records)

29. Gretta – Gravitacija (Aquarius Records)

30. Sunnysiders – Click Play (Spona)

