Objedinili smo top-liste najprodavanijih knjiga i otkrili što Hrvati čitaju

Najdugovječniji portal za knjigu Moderna vremena ovih je dana javnosti predočio top-listu najprodavanijih knjiga. Čitatelji tako mogu saznati koji su naslovi bili najprodavaniji ovog travnja i svibnja u tridesetak hrvatskih knjižara.

Ljubitelji čitanja sigurno će diskutirati o činjenici da se na prva tri mjesta strane beletristike nalazi serijal “Male žene” Louise May Alcott, da je najprodavanija domaća knjiga “U malu je uša đava” Tisje Kljaković Braić, a najprodavanija slikovnica ona Vojka Vrućine “Ne može”. Ili da je prva na top-listi kuharica knjiga Anite Šumer “Kvasomanija”, a na top-listi biografija knjiga Michelle Obame “Moja priča”. I dok u drugim zemljama postoje brojne top-liste o prodaji knjiga, ali i puno više podataka o tržištu knjiga, mi smo po tom pitanju jako “tanki”. Zašto je tome tako, pitamo autora i voditelja top-liste knjiga i glavnog urednika Modernih vremena Nenada Bartolčića.

– Nažalost, knjižni sektor u Hrvatskoj, a naročito njegov “biznis-dio” (nakladništvo, knjižarstvo) propustio je ustrojiti se na način kako funkcionira bilo koje ozbiljnije knjižno tržište u Europi i svijetu. Počevši od toga da se nakladnici i knjižari nisu organizirali u samostalne, međusobno odvojene strukovne udruge koje će svoje interese ravnopravno koordinirati u, npr., postojećoj Zajednici nakladnika i knjižara pri HGK, kao i zajednički razvijati analitička oruđa pomoću kojih će moći mjeriti učinkovitost branše. Zametak tog šireg modela prikupljanja i obrade podataka mogla bi biti top lista knjiga koju smo pokrenuli u tvrtki Moderna vremena info. Osim populariziranja knjiga i poticanja kupnje istih, top-lista knjiga će ubrzo početi pokazivati i kakve je “krvna slika” knjižne branše jer prodaja knjiga kroz knjižarsku mrežu najreprezentativniji je mogući uzorak, iako ne i jedini. Nadam se da ćemo u nekom idućem koraku inicirati i izgradnju elektroničkog Books In Print kataloga – veli Bartolčić kojeg pitamo zašto se naši nakladnici ne hvale ponovljenim nakladama knjiga?

– Na prvu loptu moglo bi se pomisliti da tu netko želi nešto prikriti pa, ako nakladnik od autora skriva podatak o nakladi, onda može manipulirati i izvještajima o prodaji knjige, ali ne bih razmišljao u tom pravcu. Prije bih rekao da oklijevaju jer ne vide što bi javno iznošenje tih podataka promijenilo u njihovom poslovanju. Naravno, takvo oklijevanje je krivo i nadam se da će se promijeniti. S druge strane, frustrirajuće je da se posljednjih godina naklade smanjuju. Sve je manje naslova koji idu u ponovljenima nakladama i novim izdanjima pa ponekad zvuče i smiješno objave da je knjiga ubrzo po izlasku već u dotisku,ili čak da se tiska i novo izdanje. Jer, nije isto kada “rasprodaš” početnih 300-500 komada ili 1500 neke knjige, gdje je ova potonja brojka za mnoge naslove već godinama nedostižna sveukupna naklada – tvrdi Bartolčić. Moderna vremena objavila su top listu za travanj i svibanj. Koliko je to relevantno budući da su u dijelu tog perioda knjižare bile zatvorene zbog karantene?

– Svaki je podatak relevantan jer ga možeš uspoređivati s nekim novim podatkom. Upravo dovršavamo podatke o prodaji u lipnju i moći ćemo povući usporedbu. Top-lista trebala je izaći u javnost početkom proljeća, ali se onda dogodio lockdown i knjižare su mjesec i pol dana bile zatvorene. Mislim da će biti zanimljivo uspoređivati najnovije podatke (podaci za lipanj će idući tjedan biti vani) s postkarantenskim rezultatima i pogledati za kakvim knjigama ljudi posežu u vremenima nesigurnosti, pojačanog stresa, “odrezanih” društvenih veza, pa i izolacije... – veli Bartolčić. Top-lista Modernih vremena prikuplja podatke iz 30 knjižara. A koliko ih uopće imamo i u kojem je postotku internet preuzeo trgovinu knjigama?

– Tržišno bitnih knjižara možemo nabrojiti stotinjak. Mi smo za početak startali s vrlo respektabilnom trećinom. Očekujemo da ćemo uskoro popis knjižara znatno povećati i pokriti sve važnije knjižare u Hrvatskoj. Naravno, pod uvjetom da projektu uspijemo osigurati dodatno financiranje na dulji period. Razvijati ovakav projekt zahtijeva jako puno posla oko prikupljanja i obrade podataka, a neki izvještaji stižu nam u nekompatibilnim formatima, bez ključnog podatka kao što je ISBN knjige ili s netočno napisanim naslovima... Top lista knjiga je “work in progress”. Ovu prvu fazu izgurat ćemo vlastitim ulaganjem nebrojenih radnih sati, uz inicijalnu potporu dobivenu kroz prošlogodišnji natječaj poduzetništva u kreativnim i kulturnim industrijama, no taj inicijalni “push” daleko je od dovoljnog. Što se internetske prodaje tiče, ako pretpostavimo da je prije pandemije koronavirusa internetska prodaja bila na razini 5-7 posto od sveukupne prodaje knjiga u Hrvatskoj, i recimo da se ona (na godišnjoj razini) udvostručila ovim masovnijem “otkrićem” digitalnog, to još neće presudno promijeniti činjenicu da se kroz knjižarsku mrežu proda između 40-50 % knjiga namijenjenih tržištu. Postoji i dosta knjiga koje u knjižarama teško možete pronaći, koje se rade za ciljane kupce, knjižnice, institucije, a ostatak se nastoji prodati direktnom prodajom, mimo knjižara, a sve više preko nakladničkih “virtualnih prodajnih salona” koje mnogi pogrešno nazivaju (web) knjižarama jer to knjižare ipak nisu. Knjižare su nešto puno više – tvrdi Bartolčić.

Kada je emisija Pola ure kulture objavljivala top-listu, ta je lista često bila meta kritika. Kako će Moderna vremena izbjeći eventualne kritike?

– Odmah smo knjižarima objasnili da želimo raditi transparentu top-listu knjiga i da nas ne zanima da nam oni u mjesečnim izvješćima pošalju kratke liste tipa “20, 50 ili 100 najprodavanijih” gdje će u slučaju tzv. nakladničkih knjižara i preko 50% izdanja biti izdanja nakladnika-vlasnika, već da inzistiramo na uvidu u tzv. dugi rep prodaje, u praktički sve prodane knjige s hrvatskim ISBN-om koje su prodali tog mjeseca, makar i samo komad ili dva. Gradimo odnos uzajamnog povjerenja s knjižarima, ali potpisujemo i vrlo “čvrst” ugovor o poslovnoj suradnji gdje se svaka strana obvezuje na poštivanje pravila igre. Vjerujem u vjerodostojnost i transparentnost projekta jer, kada to ne bi tako funkcioniralo, mi bismo top-listu jednostavno ukinuli – kategoričan je Bartolčić.