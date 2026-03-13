Novinar Večernjeg lista odabrao je filmove koje ne biste trebali propustiti

Snijeg i led u filmu često nisu samo dekor, nego snažan pripovjedni alat koji oblikuje likove, radnju i atmosferu. Zimski krajolici pojačavaju osjećaj izolacije, napetosti i borbe za opstanak, dok hladnoća postaje metafora unutarnjih sukoba, moralnih dilema i ljudske krhkosti. U mnogim filmskim klasicima upravo su snježne oluje, ledene pustoši i zimska tišina imali jednaku, a ponekad i veću ulogu od samih glavnih glumaca. Zima tada postaje lik za sebe – nemilosrdan, tih i sveprisutan, koji testira granice izdržljivosti. U nastavku donosimo popis 10 najboljih filmova u kojima zimski ugođaj igra ključnu ili nezaboravnu ulogu.