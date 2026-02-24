Zvijezda 'Emily u Parizu' glumit će hollywoodsku ikonu Audrey Hepburn

Nakon gotovo desetljeća razvoja i godina šuškanja, napokon je stavljena točka na nagađanja o tome tko će utjeloviti neponovljivu Audrey Hepburn na velikom platnu. Uloga je, na oduševljenje brojnih obožavatelja koji su godinama isticali njihovu nevjerojatnu fizičku sličnost, pripala britansko-američkoj glumici Lily Collins.

Zvijezda Netflixove hit serije "Emily u Parizu" vijest je potvrdila emotivnom objavom na Instagramu. "S gotovo deset godina razvoja projekta i cijelim životom divljenja i obožavanja Audrey, konačno ovo mogu podijeliti. Počašćena sam i ekstatična, ne mogu ni početi opisivati kako se osjećam", napisala je Collins.

Nadolazeći film, kako je potvrdio Deadline, neće biti klasični biografski prikaz koji prati cijeli život slavne glumice od djetinjstva do smrti. Umjesto toga, radnja će se usredotočiti na jedno od najvažnijih razdoblja njezine karijere, i odvesti nas iza kulisa snimanja kultnog filma "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine. Scenarij se temelji na bestseleru Sama Wassona "Peta avenija, 5 ujutro: Audrey Hepburn, Doručak kod Tiffanyja i zora moderne žene", knjizi koja detaljno opisuje kreativne borbe, suradnje i napetosti koje su oblikovale film i zauvijek promijenile percepciju ženstvenosti, mode i seksualnosti na filmu. Priča će tako obuhvatiti ključne figure tog vremena, od autora originalne novele Trumana Capotea i redatelja Blakea Edwardsa do legendarne kostimografkinje Edith Head.

Scenarij potpisuje Alena Smith, kreatorica hvaljene serije "Dickinson", dok će Collins, osim glavne uloge, preuzeti i ulogu producentice putem svoje tvrtke Case Study Films, u suradnji s Imagine Entertainment. Zanimljivo je da je uloga Audrey Hepburn bila predmetom intenzivnih glasina, a kao najizglednija kandidatkinja dugo se spominjala glazbena superzvijezda Ariana Grande. Nedavno je propao i jedan pokušaj snimanja biopica u kojem je Audrey trebala glumiti Rooney Mara, a trenutno je u produkciji i film "Dinner with Audrey" koji će tematizirati glumičin odnos s dizajnerom grofom Hubertom de Givenchyjem, a u kojem će ju glumiti Thomasin Mckenzie.

Tridesetšestogodišnja Lily Collins, kćer glazbene legende Phila Collinsa, svjetsku slavu stekla je kao blentava Amerikanka u Parizu, a ostvarila je zapažene uloge u filmovima poput "Ogledalce, ogledalce" gdje je glumila Snjeguljicu, "Pravila ne vrijede" za koji je zaradila nominaciju za Zlatni globus te u Netflixovim dramama "To the Bone" i "Mank".

Život Audrey Hepburn bio je obilježen nevjerojatnim izazovima. Rođena 1929. godine u Belgiji, djetinjstvo joj je prekinuo Drugi svjetski rat. Godine nacističke okupacije provela je u Nizozemskoj, gdje je patila od teške pothranjenosti, što je trajno utjecalo na njezinu krhku građu i srušilo snove o karijeri primabalerine. Pričalo se da je kao djevojčica pomagala pokretu otpora prenoseći tajne poruke u cipelama. Svjetsku slavu stekla je gotovo preko noći, osvojivši Oscara za svoju prvu glavnu ulogu u filmu "Praznik u Rimu" 1953. godine. Ubrzo je postala muza dizajnera Huberta de Givenchyja, a njezina mala crna haljina iz "Doručka kod Tiffanyja" postala je jedan od najprepoznatljivijih odjevnih predmeta u povijesti.

Ironično, autor knjige Truman Capote bio je izrazito protiv njezinog angažmana, jer je u ulozi Holly Golightly zamišljao Marilyn Monroe. U kasnijim godinama života, gotovo se u potpunosti povukla iz glume i posvetila humanitarnom radu kao ambasadorica dobre volje UNICEF-a, pomažući djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Ostaje jedna od rijetkih umjetnica s titulom EGOT, što znači da je osvojila sve četiri najprestižnije nagrade: Emmy, Grammy, Oscar i Tony.