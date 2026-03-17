Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"Radne fotografije"

Nedovršena scenografija i glumci u svakodnevnoj odjeći: Luka Dubroja novom izložbom otkriva proces nastanka kazališne predstave

17.03.2026.
u 14:32

U srijedu, 18. ožujka 2026. u 18 sati u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3, Zagreb) otvara se izložba fotografija Luke Dubroje pod nazivom "Radne fotografije".

U sklopu izložbe i programa Večeri u Orisu održat će se razgovor koji će moderirati Andrea Taraš, uz sugovornike, redateljicu Rajnu Racz i fotografa Ivana Gundića. Izložba je otvorena do 27. ožujka, radnim danom od 9 do 16 sati te subotom od 10 do 14 sati. Ulaz na program je slobodan.

Izložba "Radne fotografije" donosi crno-bijele fotografije nastale tijekom kazališnih proba, otkrivajući proces nastanka predstave iza kulisa. Umjesto dokumentiranja gotove izvedbe, autor prati trenutke u kojima predstava tek nastaje – prostor eksperimenta, improvizacije i kreativnog procesa. Fotografije prikazuju glumce u svakodnevnoj odjeći, nedovršenu scenografiju, rekvizite i fragmente radnog procesa, stvarajući vizualni zapis atmosfere proba. Korištenjem srednjeg plana i polutotala Dubroja bilježi odnose između prostora pozornice, scenografije i izvođača, zadržavajući osjećaj neposrednosti i bliskosti. Crno-bijela fotografija, prema riječima autora, naglašava sadržaj i jasno razdvaja stvarno od režiranog, gradeći dosljedan umjetnički izraz.

Foto: PR

U galerijskom prostoru izloženo je dvadesetak fotografija istog formata te jedna fotografija većeg vertikalnog formata. Svaka fotografija popraćena je informacijama o predstavi, redatelju, lokaciji i točnom vremenu snimanja. Izložba tako pruža rijedak i intiman uvid u kazališni radni proces te predstavlja vrijedan dokument suvremene kazališne produkcije. (Iz predgovora Andree Taraš)

Luka Dubroja (Zadar, 1995.) fotograf je i vizualni umjetnik sa sjedištem u Zagrebu. Preddiplomski studij snimanja završio je 2019. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Izlagao je na grupnim izložbama Nova imena (Galerija ULUPUH, 2016. i 2017.), Rovinj Photodays (MUO, 2016.) te Dear babies... (Urania, 2025.). Samostalno je izlagao na izložbi The Gaze (Koncept Bar, Zagreb, 2025.), a 2026. godine predstavlja izložbu Radne fotografije u Oris Kući arhitekture.

U profesionalnoj praksi bavi se portretom, kazališnom, televizijskom i dokumentarnom fotografijom. Surađuje s brojnim kazalištima i umjetnicima na nezavisnoj sceni te radi kao fotograf na televizijskim produkcijama. U autorskom radu istražuje odnos dokumentarnog i insceniranog, s fokusom na identitet, intimnost i proces stvaranja.

Ključne riječi
kultura predstava kazalište Oris kuća arhitekture vizualna umjetnost izložba fotograf Luka Dubroja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!