Povjesničar umjetnosti s misijom

Kolekciju slika skuplja već 50 godina. Sada će sve izložiti i to u autosalonu!

Marijan Susenj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 14:05

Marijan Špoljar izložit će 20. ožujka u Koprivnici čak 300 radova među kojima su djela Hegedušića, Kožarića, Ivekovića, Picelja, Murtića i Baričevića.Sam podnaslov izložbe "Od Hegedušića do Kožarića, od Ivekovića do Picelja, od Murtića do Barićevića, od naive do suvremenih autora“ upućuje na to da se izložbu "Pet dana slikarstva" može promatrati kao presjek slikarstva 20. i 21. stoljeća

Koprivnički povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar izložit će privatnu kolekciju slika koja je rasla 50 godina, a na otvorenju u petak, 20. ožujka u Koprivnici predstavit će 300 radova među kojima su djela Hegedušića, Kožarića, Ivekovića, Picelja, Murtića i Baričevića.

Sam podnaslov izložbe „Od Hegedušića do Kožarića, od Ivekovića do Picelja, od Murtića do Barićevića, od naive do suvremenih autora“ upućuje na to da se Špoljarovu izložbu "Pet dana slikarstva" može promatrati kao na presjek slikarstva 20. i 21. stoljeća.

"No, ona nije zamišljena kao kronologija hrvatske umjetnosti, nego kao izlog ili panorama odabranih djela. Unutar postava bit će formirane autorske ili tematske samocjeline", rekao je Špoljar za Hinu.

Dodaje kako zbog prostornog ograničenja neće postaviti djela koja se mogu podvući pod nazivnik „radikalna avangarda“, čiji je on jedan od najznačajnijih promotora u Hrvatskoj.

Odabir lokacije za nadolazeću izložbu također privlači pažnju. Naime, nju će postaviti u koprivničkoj Radničkoj ulici, preciznije u zgradi nekadašnjeg autosalona.

„Prostor je sam po sebi atraktivan, a odabran je iz intencije da se izlaže u nekonvencionalnom objektu, ovaj puta u autosalonu, čime se želi naglasiti demokratizacija umjetnosti“, zaključuje Špoljar čija zbira sadrži otprilike 400 djela.

Postav je moguće razgledati zaključno s 25. ožujkom.

Ključne riječi
autosalon izložba povjesničar umjetnosti Koprivnica Marijan Špoljar

