Ne toliko Fantastične zvijeri: Nepotreban nastavak polumrtve franšize

U kina diljem svijeta ovog vikenda stigao je treći nastavak "Fantastičnih zvijeri" pod naslovom "Dumbledoreove tajne". Taj svojevrsni prednastavak sage o Harryju Potteru, jer zbiva se 30-ih godinama 20. stoljeća, nastavlja zamornu praksu iskorištavanja financijskog potencijala franšiza poznatu i kao "šibanje mrtvog konja" u kakvoj prednjači Disney s "Ratovima zvijezda".

To bismo još mogli i oprostiti jer mnogi bi zagriženi obožavatelji sve dali da na trenutak ponovno zakorače u taj čarobni svijet, makar to bilo kroz pet besmislenih filmova, kada bi ijedan bio iole kvalitetan. Nakon što smo ga odgledali, možemo zaključiti da je tek prvi nastavak uopće uspio funkcionirati kao samostalan film sa smislenom radnjom, dok su drugi, "Zločini Grindelwalda", i najnoviji, "Dumbledoreove tajne", lijeni uraci stvoreni da bi se priča rastegnula u pet dijelova. Previše likova i narativnih linija, konfuzni obrati i kronična nedorečenost koji more "Dumbledoreove tajne" isti su problemi kakve je imala i originalna filmska saga "Harry Potter", no kod nje smo barem rupe mogli popuniti čitanjem književnih predložaka. Jedina svijetla točka ovog filma su homoerotska napetost između mladog Dumbledorea (Jude Law) i zlikovca Grindelwalda (Mads Mikkelsen) i doista zabavni vizualni efekti čarolija kakvih je u originalu nedostajalo.

U svakom slučaju, sudbina "Fantastičnih zvijeri" je neizvjesna jer doima se kao da je cijela franšiza ukleta. Autorica J.K. Rowling zbog svojih je ispada na Twitteru postala jedna od najomraženijih osoba u pop-kulturi pa mnogi bojkotiraju sve vezano za nju. Uz to, nogu je nakon drugog filma dobio Johnny Depp zbog optužbi za obiteljsko nasilje te je nabrzaka i bez objašnjenja zamijenjen Mikkelsenom. A sve problematičnijim se zbog sukoba sa zakonom pokazuje i Ezra Miller koji tumači Credencea pa se čini da će "Fantastične zvijeri" do kraja, zahvaljujući kulturi otkazivanja, ostati bez pola postave.