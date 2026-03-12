Naši Portali
festival hrvatske drame

Najavljen program 36. Marulićevih dana: U konkurenciji je 13 predstava, među kojima i adaptacije romana 'Sigurna kuća' i 'Matija'

Sigurna kuća
Nina Đurđević
VL
Autor
Hina
12.03.2026.
u 11:16



U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu od 20. do 30. travnja održat će se 36. Marulićevi dani, festival hrvatske drame i autorskog kazališta na kojem će biti izvedeno 13 predstava u konkurenciji i jedna izvan konkurencije, uz sudjelovanje više od 500 umjetnika, najavili su u srijedu organizatori.

Predstava izvan konkurencije je opera "Ero s onoga svijeta" u produkciji HNK Split. Gotovo sve predstave dolaze iz hrvatskih kazališta, uz jednu inozemnu i nekoliko međunarodnih koprodukcija, dok su partneri iz Sofije, Ljubljane, Sarajeva i Vilniusa uključeni kao koproducenti.

Program je u velikoj mjeri temeljen na suvremenom dramskom pismu. Od 13 predstava u konkurenciji, 12 se oslanja na izravno napisane dramske tekstove, dok su dvije adaptacije romana - "Sigurna kuća" prema romanu Marine Vujčić i "Matija" prema romanu Drage Helda. Dvotrećinski dio dramskih predložaka nastao je u posljednja dva desetljeća, a među autorima su Mate Matišić, Ivor Martinić, Tena Štivičić, Tomislav Zajec, Damir Karakaš i Lidija Deduš.

Vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić naglasio je da festival ima dugu tradiciju i značajnu povijest za hrvatsku dramsku produkciju te podsjetio na doprinos prethodnog intendanta Rade Perkovića. „Rade Perković godinama je njegovao i razvijao Marulićeve dane, a na nama je da tu tradiciju nastavimo i održimo“, rekao je. Dodao je da je ovogodišnje izdanje jedno od najopsežnijih do sada. „Imamo više od 500 umjetnika i sudionika koji će u deset dana proći kroz naše kazališne prostore. Time smo jako zadovoljni i u tom ćemo smjeru nastaviti razvijati festival", kazao je Župić. 

„Festival će otvoriti gostovanje "Gospode Glembajevih" Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije, koje se prvi put predstavlja na Marulićevim danima“, rekla je izbornica festivala Martina Petranović, dodajući da program uključuje predstave s velikim ansamblima, komorne projekte, izvedbe na velikoj i maloj sceni te planiranu izvedbu na otvorenom. Za predstavu prema romanu "Snajper" Damira Karakaša traži se prikladan prostor u Splitu jer se izvorno izvodi u stanu.

Govoreći o temama predstava, Petranović je istaknula da se mnoge predstave bave kompleksnim obiteljskim odnosima, transgeneracijskim traumama, rodnim i klasnim identitetima, kulturom sjećanja i mentalnim zdravljem. Naglasila je da dio programa tematizira položaj žena u patrijarhalnom društvu, rodno uvjetovano nasilje i femicid, kao i posljedice ratnih stradanja. 

Poseban dio popratnog programa obuhvaća Nagradu Marin Držić i scenska čitanja nagrađenih tekstova u suradnji s umjetničkim akademijama, kao i okrugle stolove o stanju suvremene hrvatske drame i njezinoj međunarodnoj prisutnosti.

Producent festivala Ivan Vatavuk istaknuo je da festival nastoji postati prepoznatljiviji na nacionalnoj razini i povećati konkurenciju među predstavama. Naglasio je da je ove godine zabilježeno više od 500 noćenja, što je za manifestaciju izuzetno velik broj. Dodao je da su u desetodnevnom programu izvedbe raspoređene u osam dana, što predstavlja logistički izazov jer grad u to vrijeme „pulsira“ i teško je osigurati prostor za sve predstave.

Prema njegovim riječima, festival ne nastavlja samo tradiciju, već se i širi prema gradu, a neke izvedbe planiraju se izvesti i na otvorenom s obzirom na mediteransku klimu. „Festival je već sam za sebe živi organizam, pokušavamo spojiti da se ne svede samo na izvedbe“, rekao je Vatavuk. 

Dodao je da je cilj da grad živi u liku i djelu Marka Marulića. „Odlučili smo se na vraćanje starih formi, to su naši okrugli stolovi, išli bismo u smjeru nagrade“, istaknuo je.

Ključne riječi
kultura Ero s onoga svijeta matija Sigurna kuća predstava kazalište Festival hrvatske drame festival Hrvatsko narodno kazalište u Splitu Marulićevi dani

