Roman oslobođenja

'Nakon ovoga htio sam umrijeti. Ništa mi nije trebalo. Riješio sam se straha od smrti'

Zagreb: Predstavljanje nove knjige Damira Zlatara Freya “Lorca kod"
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
02.10.2025.
u 10:14

Damir Zlatar Frey predstavio je u Zagrebu u Knjižari Fraktura svoj roman "Lorca kôd" o metafizičkom prijateljstvu Gabrijela s Peščenice i Federica Garcie Lorce. “Lorca kod” je roman koji je izborio svoj Queer prostor, a ovdje ga se uspostavlja putem dubokog savezništva Gabrijela i Garcije. Riječ je o petom romanu ovog poznatog dramskog i opernog redatelja, scenografa, kostimografa, koreografa i dramatičara

"Lorca kôd" peti je roman Damira Zlatara Freyja, dramskog i opernog redatelja, scenografa, kostimografa, koreografa i dramatičara, a bavi se s jedne strane tragičnom figurom Lorce, a s druge strane isprepliće se s mladićem Gabrielom koji živi u Zagrebu, na Peščenici sredinom 20. stoljeća. Predstavio ga j eu zagrebačkoj Knjižari Fraktura.

Posveta je to umjetnosti i ustrajnosti, ali i nerazumijevanju, stalnom negiranju čovjekove prirode, mržnji i smrti. Roman prelazi geofizičke i metafizičke prostore, rekla je kazališna kritičarka i spisateljica Nataša Govedić.

U knjizi se čitatelj sve više približava nemogućnosti da ulovi Lorcu, što daje mračan osjećaj, kazala je, usporedivši roman s knjigom “Queer space”, o prostoru koji se protivi socijalnim granicama i stvara alternativnu zonu.

“Lorca kod” je roman koji je izborio svoj Queer prostor, a ovdje ga se uspostavlja putem dubokog savezništva Gabrijela i Garcije, poručila je.

“Te je prostore mainstream kultura vrlo brzo aproprijirala, pa ih uvijek treba ponovno stvarati, što prostor literature može”, kazala je.

Autor je kazao da se s romanom “riješio straha od smrti”. “U romanu mi je bilo toliko lijepo, kako mi nikad nije bilo lijepo u ovom životu. Nakon toga htio sam umrijeti. Ništa mi nije trebalo”, kazao je.

O svome shvaćanju svijeta kazao je da “oštri rubovi prekidaju život, a okrugli ga sastavljaju”. 

“U romanu se skače iz svijeta oštrih rubova, u onaj zaobljenih. I to je sve istina: meni se sve tako događa”, pojasnio je autor, zaključivši da su umjetnici “nemogući - i hvala bogu da jesu”.

Nekadašnja televizijska novinarka u kulturi Zrinka Turalija istaknula je da su za taj roman, bilo da Damir govori o sebi i svojoj obitelji, ili društvu, bitna “istina i ogoljivanje”.

Razgovor je moderirao glavni urednik Frakture Seid Serdarević.

Damir Zlatar Frey predstave je ostvario u hrvatskim, slovenskim, bosanskim, srpskim i talijanskim kazalištima. Radi se o uprizorenjima tekstova Ivana Cankara, Oscara Wildea, Slavenke Drakulić, Federica Garcíje Lorce i drugih. 

Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima su odličje Predsjednika Republike Hrvatske za doprinos u kulturi, Nagrada hrvatskoga glumišta, Prešernova nagrada te Borštnikova nagrada.

Utemeljio je ljubljansku Koreodramu te je pokrenuo Međunarodni festival komornoga teatra “Zlatni lav” u Umagu. Napisao je romane “Kristalni kardinal” (2014.), “Stanzia Grande” (2016.) i “Istarska Lady Macbeth” (2020.)

Seid Serdarević Fraktura Damir Zlatar Frey

Još iz kategorije

Zagreb: Ispred Bookse prikazan film Davida Attenborougha Život na našem planetu
od 7. do 9. listopada

Revija malih književnosti u Booksi posvećena romskim autorima i autoricama

U sklopu 21. izdanja Booksinog festivala Revija malih književnosti bit će predstavljena antologija pod nazivom "Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana", koja okuplja trinaest suvremenih romskih autorica i autora, a oni su: Almir Agić, Patrik Banga, Noelia Cortés, Akile Eminova, Mihaela Drăgan, Raine Geoghegan, Delia Grigore, Tamás Jónás, Oksana Marafioti, Jovan Nikolić, Ruždija Russo Sejdović, Maria Sivákova te Alexian Santino Spinelli

Truman Capote
patuljasti div američke literature

'Ja sam alkoholičar. Ja sam ovisnik o drogama. Ja sam homoseksualac. Ja sam genij'

Truman Capote bio je književni fenomen čiji su oštar um i još oštriji jezik definirali jednu eru. Rođen je 30. rujna 1924., a literarno samoubojstvo doživio je 1975., kada je objavio mračne tajne svojih prijateljica iz američkoga visokog društva. Svi su ga se preko noći odrekli, jedna od njih počinila je samoubojstvo, a on je sljedećih dvadeset godina tonuo u ovisnost i nikada nije završio svoje kapitalno djelo...ili ga nismo pronašli?

Promocija knjige Dovoljno dobra autorice Valentine Sumpor
Video sadržaj
Promocija knjige Dovoljno dobra

'U sklopu zadatka u školi su raspravljali jesam li debela. Odmah sam planirala kako sutra neću ništa jesti i počela je agonija'

Tata je govorio da ću si uništiti kosti, mama da ću si narušiti zdravlje iz ženskog aspekta. Oni su jako obrazovani i jako pametni i znaju jako dobro medicinu, ali meni to ništa nije značilo, ja sam brojila kockice na stolu i planirala kako sutra neću ništa jesti, ispričala je na promociji Valentina djelić svoje borbe te pritom izmamila suze u kutevima mnogih očiju u publici

Javnosti predstavljena 'Incunabula Croatica'

Samo 28 godina nakon Gutenbergove Biblije, a deset godina prije otkrića Amerike, Hrvati su tiskali svoju prvu knjigu

Monografija "Incunabula Croatica" rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka te suradnje s brojnim crkvenim i svjetovnim ustanovama širom Hrvatske. U središtu monografije nalazi se 96 hrvatskih inkunabula, najstarijih tiskanih knjiga, u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova, a djelo obuhvaća i tri znanstvene studije te opsežnu bibliografiju. Kao poseban prilog u obliku QR kodova omogućuje se izravan pristup digitalnim preslikama na portalu Digitalne zbirke NSK

Genije američkog juga

Nobelovac bez mature mrzio je slavu i razmetao se rasističkim ispadima

William Faulkner, književni div čije ime odzvanja kao sinonim za američku južnjačku gotiku, rođen je 25. rujna 1897. kao William Cuthbert Falkner u Mississippiju. Njegov inovativni stil, obilježen tehnikom struje svijesti, dugim, vijugavim rečenicama i nelinearnom naracijom, učinio ga je jednim od stupova modernizma, ali i piscem kojeg su mnogi smatrali neprobojnim. Sam je na pritužbe da ga se ne može razumjeti odgovarao u svom stilu: "Pročitajte ga četiri puta"

FILE PHOTO: OZZY OSBOURNE ANNOUNCES BANDS TO PERFORM ON OZZFEST 2003 TOUR.
Njegovo 'Posljednje pomazanje'

'Da mogu bih li napravio išta drukčije? Nema j***ne šanse. Da sam bio čist i trijezan, ne bih bio Ozzy'

Memoari koje je Ozzy Osbourne napisao netom prije smrti, globalno izlaze u listopadu, a izdanje na hrvatskom jeziku u izdanju Rockmarka stiže među prvima u svijetu. Knjiga “Last Rites” se u redovnoj prodaji očekuje u drugoj polovici listopada, a do tada traju prednarudžbe. U pitanju je duhovita i zabavna priča o glazbenikovom silasku u pakao koju prate njegova razmišljanja, uspomene i sjećanja na protekli život, karijeru i brak

