Najgledaniji hrvatski film u 2024. i dalje briljira na svjetskim festivalima

Film "Dražen" redatelja Danila Šerbedžije i koredatelja Ljube Zdjelarevića proglašen je najboljim dugometražnim igranim filmom na Summer League Film Festivalu u Las Vegasu, a Grand prix osvojio je na Budva Sports & Arts Film Festivalu, izvijestio je u prije nekoliko dana HAVC.

Cilj Budva Sports & Arts Film Festivala, održanog u rujnu, jest spajati sport, film i kulturu kroz inspirativne priče koje pokreću zajednicu, u što se uklopio "Dražen" koji je, s više od 80 tisuće gledatelja, ujedno i najgledaniji hrvatski film u prošloj godini. Taj je festival i član FICTS-a (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) sa sjedištem u Milanu, globalne federacije osnovane 1983. koja u 129 zemalja promiče vrijednosti sporta kroz filmska i televizijska ostvarenja.

Film je u srpnju osvojio nagradu za najbolji dugometražni igrani film i u Las Vegasu, na Summer League Film Festivalu koji se, posvećen sportskim pričama, održao u sklopu NBA Ljetne lige. Događaj je pratio i Hollywood Reporter, a među organizatorima festivala su holivudski glumac Mark Wahlberg i NBA superstar Kevin Garnett, izvijestili su iz HAVC-a. Autori projekta i producenti filma Ljubo Zdjelarević i Ivor Šiber poručili su da je ovaj uspjeh osigurao dodatni medijski interes, otvorio prostor za razgovore u SAD-u, te povećao vidljivost filma među američkim distributerima i streamerima.

Glavne uloge u filmu igrau: Domagoj Nižić (Dražen Petrović), Tonko Stošić (mladi Dražen Petrović), Romina Tonković (Renata), Pavle Matuško (Aleksandar Petrović), Lovre Tanfara (mladi Aleksandar Petrović), Zrinka Cvitešić (Biserka Petrović), Dragan Mićanović (Jovan Petrović), Victoria Hauer (Klara), Valentin Perković (Warren LeGarie) i Mile Kekin (Mirko Novosel).



Film je nastao u produkciji zagrebačke produkcijske kuće Kinoteka, uz koprodukciju sa slovenskim December i srpskim Living Pictures.