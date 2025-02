Najbolje filmove dobili su legenda countryja Johnny Cash i genij Wolfgang Amadeus Mozart

8. What's Love Got to Do with It (1993.)

Foto: imdb Temeljen na autobiografiji "I, Tina", u režiji Briana Gibsona i s nezaboravnom izvedbom Angele Bassett kao Tine Turner, film nudi intiman pogled na njezine osobne i profesionalne borbe. Započinje prikazom Tinina skromnog odrastanja u ruralnom Tennesseeju, njezina ulaska u svijet glazbe i turbulentnog odnosa s Ikeom Turnerom, kojeg je utjelovio Lawrence Fishburne. Kroz kronološki narativ svjedočimo Tininoj transformaciji iz sramežljive djevojke u snažnu, samosvjesnu ženu koja preuzima kontrolu nad svojim životom unatoč nasilju i manipulaciji koje je trpjela. Središnja tema filma je snaga volje i otpor prema zlostavljanju. Tina Turner postaje simbol izdržljivosti, dok film na potresan način osvjetljava složenu dinamiku obiteljskog i profesionalnog nasilja. Režija: Brian Gibson Uloge: Angela Bassett, Laurence Fishburne