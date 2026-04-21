ZagrebDox

Mještani dalmatinskog zaleđa: EU i Vlada helikopterima nam naseljavaju vukove!
VL
Autor
Hina
21.04.2026.
u 23:02

Film "Vučja gozba" Jadrana Bobana koji je večeras premijerno predstavljen na ZagrebDoxu, temelji se na bizarnoj, ali lokalno sveprisutnoj priči iz dalmatinskog zaleđa

Film "Vučja gozba" Jadrana Bobana, koji u utorak ima hrvatsku premijeru na ZagrebDoxu, temelji se na bizarnoj, ali lokalno sveprisutnoj priči iz dalmatinskog zaleđa o mještanima koji vjeruju da im Europska unija i hrvatska vlada zbog financijskih interesa helikopterima naseljavaju vukove.

Na dvadesetak minuta od plaža i turističkih središta drugačiji je svijet, zaboravljen i zapušten, a ovce su ključne za opstanak. Sve je više napada vukova, ali i vjetroelektrana i kamenoloma, pa ljudi počnu vjerovati da ih vlasti potajno žele potjerati kako bi napravili mjesta za te nove industrije. 

„Film se ne bavi samom teorijom zavjere niti je raskrinkava, već ljudima koji nemaju ekonomsku i socijalnu moć da kontroliraju vlastite živote, pa racionalno objašnjenje vlastitih života nalaze u nečemu što je sasvim iracionalno, a to su vukovi”, rekao je redatelj Jadran Boban za Hinu.

„Vuk je sam po sebi mitološko biće i kroz stoljeća se spominje u pjesmama, a za ljude iz filma on je sve, od Bruxellesa i Zagreba do vjetrenjača koje se grade, kamenoloma i stvarnog vuka koji im ugrožava egzistenciju”, dodao je.

Neobična priča na koju je naišao novinar Dragan Grozdanić obilazeći to područje u prvi mah djelovala je groteskno no, napomenuo je Boban, kada su otišli ondje shvatili su da je ona posvuda i da je nije izmislio neki redikul.”

Sugovornici su pristali sudjelovati u filmu jer, ocijenio je redatelj, radi se o općem nezadovoljstvu, osjećaju siromaštva i izrabljivanja, pa je to njihov način da izraze bunt i objasne vlastitu situaciju, koliko god to drugima zvučalo smiješno.

Po njegovim riječima, zbog autoputa i posljedica rata, životinje dolaze sve češće i sve bliže, a u selima u kojima živi po par ljudi teško je shvatiti zašto se to događa. „Nema tu niti uobičajenih autobusa, prijevoza, liječnika. Da živim tamo možda bih i ja počeo vjerovati u zavjere, prirodna je ljudska reakcija da pokušamo sebi objasniti zašto se našao u nevolji.”

Nakon mjeseci provedenih snimajući odnos redatelja s protagonistima postao je prijateljski. Oni projekt nisu doživljavali kao sredstvo za promjenu no, kaže redatelj, ionako se pokazalo da film vrlo rijetko može išta napraviti, osim nekome osobno olakšati da se ispovijedi.

„Meni su ti ljudi prirasli srcu, možete o njima govoriti što god hoćete i misliti da su neobrazovani, ali se nadam da smo uspjeli kroz film pokazati da svatko od njih nosi snažnu ljudsku jezgru. Lako je ljude odbacivati, proglasiti glupima i neukima, ali treba ih malo poslušati, razumjeti odakle dolaze sve te priče”, istaknuo je.

Dodao je kako je njihov svijet vrlo skučen iako se nalazi blizu obale krcate turistima kojima prodaju svoje proizvode. „S jedne strane je Europska unija koja se odmara na moru, a s druge, preko brda, nešto sasvim drugo.”

Na pitanje o tome mogu li se dokumentarci nadmetati s društvenim mrežama koje su pune teorija zavjera, Boban je rekao da one često proizlaze iz stvarne nevolje, no postoji i netko tko manipulira teorijama zavjerama, pa i ljudima.

Film je svjetsku premijeru imao na Black Nights Film Festival u Tallinnu, nakon projekcija u utorak i petak na ZagrebDoxu kreće u distribuciju po mreži nezavisnih kina, a planira se i projekcija u Benkovcu.

Ključne riječi
dokumentarni film film Jadran Boban ZagrebDox

