Mira Furlan bila je i glazbena zvijezda, poslušajte kako je pjevala

Pokojna glumica Mira Furlan imala je i glazbenu karijeru. Malo je poznata činjenica kako je početkom osamdesetih surađivala s Davorom Slamnigom, poznatim književnikom koji je bio gitarist Buldožera, ali i autor pjesme "Frida" Psihomodo Popa.

Nakon odlaska iz Buldožera Slamnig je osnovao svoju grupu, a glavni vokal bila je upravo Mira Furlan.

Album Mira Furlan i Orkestar Davora Slamniga su snimili u Ljubljani krajem 1982. godine, a objavio ga je mariborski Helidon, u kojem je glavni i odgovorni urednik bio Boris Bele, nedavni Slamnigov šef u Buldožeru. Kao gost na glasoviru i sintesajzeru se pojavio tada malo poznati Srđan Dedić.

Gotovo je sve stihove i glazbu napisao sam Slamnig, jedino su stihovi pjesme "Dječačići" nastali u suradnji s Mirom Furlan, a glazba pjesme "Samo da te malo" u suradnji sa Žarkom Mandićem. Album je postalo jedno od potonulih remek-djela domaće glazbe u doba tzv. novog vala.

Nakon odlaska u Ameriku, Mira je 1998. snimila još jedan album "Songs From Movies That Have Never Been Made".