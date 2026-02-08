Snima se film o osramoćenom biciklistu Lanceu Armstrongu, evo tko će ga glumiti

Glumac Austin Butler, koji se proslavio ulogom Elvisa, sprema se za ulogu u novom biografskom filmu. Utjelovit će Lancea Armstronga, američkog biciklista čija je životna priča od inspirativnog heroja postala sinonim za najveću prevaru u povijesti sporta. Vijest o projektu, koji se trenutno nudi najvećim hollywoodskim studijima, izazvala je pravu pomutnju, a iza filma stoji iznimno snažna autorska ekipa.

Režiju potpisuje Edward Berger, njemački redatelj čiji je film "Na zapadu ništa novo" osvojio pregršt nagrada, dok je za scenarij zadužen Zach Baylin, nominiran za Oscara za film "Kralj Richard", priču o ocu teniskih legendi, sestara Williams. Producent Scott Stuber, bivši šef Netflixovih filmova, osigurao je prava na Armstrongovu životnu priču, što daje naslutiti da će bivši sportaš surađivati na filmu.

Ovo nije prvi pokušaj ekranizacije Armstrongove priče. Film The Program iz 2015. godine, u kojem ga je glumio Ben Foster, nije ostvario značajniji uspjeh. Međutim, novi projekt ima i novi pristup, te je najavljeno da će film biti kombinacija "F1" i "Vuka s Wall Streeta".

Priča o Lanceu Armstrongu, rođenom 1971. u Teksasu, započela je kao američki san. Nakon što je karijeru započeo kao triatlonac, u potpunosti se posvetio biciklizmu, no njegov uspon brutalno je prekinut 1996. godine. U dobi od samo dvadeset i pet godina dijagnosticiran mu je treći stadij raka testisa koji se proširio na pluća i mozak. Liječnici su mu davali minimalne šanse za preživljavanje. Ipak, nakon iscrpljujućih operacija i agresivne kemoterapije, Armstrong je 1997. proglašen zdravim. Njegov povratak profesionalnom sportu smatran je prvorazrednim medicinskim i sportskim čudom, pričom koja je nadahnula milijune ljudi diljem svijeta.

Ta priča dosegla je vrhunac kada je od 1999. do 2005. godine osvojio rekordnih sedam uzastopnih naslova na najprestižnijoj biciklističkoj utrci na svijetu, Tour de Franceu. Postao je globalna ikona, a njegova zaklada Livestrong (izvorno Lance Armstrong Foundation) postala je simbol borbe protiv raka. Njezine žute gumene narukvice nosili su svi, od školske djece do svjetskih vođa, a Armstrong je postao više od sportaša, bio je hodajući dokaz da je nemoguće moguće. Činilo se sve to previše dobrim da bi bilo istinito. Na kraju se i pokazalo da jest.

Godinama su kružile glasine o dopingu, no Armstrong ih je agresivno negirao, često tužeći novinare i bivše kolege koji su se usudili posumnjati u njega. Klupko se počelo odmotavati kada je Američka antidopinška agencija (USADA) provela opsežnu istragu. Njihov izvještaj iz 2012. godine bio je poražavajući, zaključivši da je Armstrong bio na čelu najsofisticiranijeg, najprofesionalnijeg i najuspješnijeg sustava dopinga u povijesti sporta. Korištene su razne metode, od EPO-a i testosterona do transfuzija vlastite krvi, kako bi se sustavno povećavala izdržljivost i varalo na najvišoj razini. Kazna je bila brza i konačna, doživotno mu je zabranjeno bavljenje profesionalnim sportom, a svih sedam naslova s Tour de Francea oduzeto mu je.

Nakon godina laži, Armstrong je konačno sve priznao u siječnju 2013. u slavnom intervjuu s Oprah Winfrey, potvrdivši da je koristio nedopuštena sredstva za svaku od svojih sedam pobjeda. Posljedice su bile razorne. U samo nekoliko dana izgubio je gotovo sve sponzore, uključujući Nike, Oakley i Trek, a bio je prisiljen platiti milijunske odštete u sudskim nagodbama, među kojima i pet milijuna dolara američkoj vladi.

Danas Armstrong vodi popularne podcaste o biciklizmu i drugim temama, a financijski ga je spasilo rano ulaganje u Uber. Ipak, ostaje jedna od najpolarizirajućih figura našeg doba, čovjek koji je počeo kao heroj, a postao zlikovac.