Nakon 140 godina robna kuća u Ilici službeno je zatvorena, a zašto više nema NAME saznajte na tribini u KIC-u

U srijedu, 4. ožujka 2026. u 19 sati u Kulturno informativnom centru KIC (Preradovićeva 5) održat će se javna tribina pod nazivom „Zašto više nema NAME (privatizacija kao nacionalna sudbina)“.

Nekadašnje učilište potrošačkih navika generacija građana, raskošna gradska institucija, oslonac lokalnog identiteta i uspješan radni kolektiv – robna kuća NAMA odlazi putem kojim su otišla gotovo sva uspješna poduzeća iz modernog razdoblja Republike Hrvatske. O okolnostima koje su dovele do njezina gašenja, razlozima takvog ishoda te mogućim dugoročnim posljedicama razgovarat će se na ovoj tribini.

Na tribini „Zašto više nema NAME (privatizacija kao nacionalna sudbina)“ sudjelovat će: Marina Pavković, doktorica arhitekture i ekonomistica; Lana Kosovac, redateljica i politologinja; Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, uz sudjelovanje drugih stručnih dionika dugotrajnog procesa gašenja robne kuće. Razgovor će moderirati novinar Domagoj Novokmet.