Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'privatizacija kao nacionalna sudbina'

Nakon 140 godina robna kuća u Ilici službeno je zatvorena, a zašto više nema NAME saznajte na tribini u KIC-u

Zagreb: Nakon 140 godina službeno je zatvorena Nama u Ilici
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.02.2026.
u 11:39

Na tribini „Zašto više nema NAME (privatizacija kao nacionalna sudbina)“ sudjelovat će: Marina Pavković, doktorica arhitekture i ekonomistica; Lana Kosovac, redateljica i politologinja; Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, uz sudjelovanje drugih stručnih dionika dugotrajnog procesa gašenja robne kuće

U srijedu, 4. ožujka 2026. u 19 sati u Kulturno informativnom centru KIC (Preradovićeva 5) održat će se javna tribina pod nazivom „Zašto više nema NAME (privatizacija kao nacionalna sudbina)“.

Nekadašnje učilište potrošačkih navika generacija građana, raskošna gradska institucija, oslonac lokalnog identiteta i uspješan radni kolektiv – robna kuća NAMA odlazi putem kojim su otišla gotovo sva uspješna poduzeća iz modernog razdoblja Republike Hrvatske. O okolnostima koje su dovele do njezina gašenja, razlozima takvog ishoda te mogućim dugoročnim posljedicama razgovarat će se na ovoj tribini.

Na tribini „Zašto više nema NAME (privatizacija kao nacionalna sudbina)“ sudjelovat će: Marina Pavković, doktorica arhitekture i ekonomistica; Lana Kosovac, redateljica i politologinja; Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, uz sudjelovanje drugih stručnih dionika dugotrajnog procesa gašenja robne kuće. Razgovor će moderirati novinar Domagoj Novokmet.

"Zašto više nema NAME"
Foto: PR

Ključne riječi
kultura zatvaranje robna kuća Nama javna tribina kic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Povijesna panorama stripa

Plavooki ljepotana s rendgenskim očima i neprobojnom kožom već 1939. je objavljen u Hrvatskoj, a dali su mu ime 'Titan'

Superman je postao pravi američki nacionalni junak, a stvorila ga je mašta povučenog tinejdžera koji je silno želio u životu biti nešto posebno kako bi ga zapazila njegova školska ljubav Lois. Tako je Jerome (Jerry) Siegel 1934. godine sve ispričao svom prijatelju Joeu Shusteru, koji je potom nacrtao strip o Supermanu. Nadobudni školarci proveli su nekoliko sljedećih godina obilazeći adrese uglavnom nezainteresiranih nakladnika. Posrećilo im se tek u lipnju 1938. godine kad je njihov strip otkupljen za potrebe novopokrenute edicije strip sveski “Action Comics”...

Slučajna smrt jednog redatelja
festival Zakon teatra

Predstava 'Slučajna smrt jednog redatelja' otvorila prvo izdanje Karlovačkog festivala komornog kazališta

Publika nakon svake predstave daje ocjene, a na koncu će se dodijeliti nagrade nazvane po stvaralaštvu Franza Kafke - za najboljeg glumca i najbolju glumicu "Preobražaj", za najbolju režiju "Proces", za najbolju predstavu u cjelini "Dvorac", za najbolji dramski tekst "Pismo", nagrada publike se zove "Gladni umjetnik", a posebna nagrada stručnog žirija "Presuda"

ovo nije još jedna queer priča

Hrvatske Thelma i Louise sabotiraju vjenčanje srednjoškolskih dušmana na Babinom Kuku

Bez klime, usred vrelog hrvatskog ljeta, dvije prijateljice planiraju stići iz Zagreba do Babinog kuka u Dubrovniku kako bi sabotirale vjenčanje svojih srednjoškolskih dušmana... Tema je to urnebesne, nekonvencionalne nove predstave "Babin kuk gori" argentinskog redatelja s hrvatskom adresom Gonzala Quintane, glazbene melodrame koja će u srijedu 4. ožujka premijeru doživjeti u KNAP-u

Ana Rucner na najzahtjevnijoj pozornici svijeta

'Kina je red, rad i disciplina – uvijek moraš biti u top formi, stalno radiš i nema stajanja'

Poznata violončelistica vratila se iz Šangaja nakon četveromjesečne turneje i otkrila nam kako je od intuicije i slučajnog nastupa došla do razrađene strategije i vlastitog brenda koji danas punopravno živi na Istoku. Govori o izazovima, kulturološkim razlikama, poslovnim pravilima koja vrijede “samo u Kini”, ali i o emotivnim trenucima, vlastitoj izdržljivosti i obiteljskim temeljima na kojima je sve izgrađeno

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!