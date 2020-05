Maša Kolanović dobila nagradu Europske unije za književnost. Sada je nebo granica

“Najljepši dio svake nagrade je širenje kruga čitatelja što je posebno u fokusu ove nagrade. Već sam ulazak u finale, zainteresirao je izdavače iz više europskih zemalja. Nadam se da će zahvaljujući nagradi knjiga lakše pronaći put do čitatelja izvan granica Hrvatske”, izjavila je za Večernji list hrvatska autorica Maša Kolanović koja je jučer saznala da je dobila uglednu i unosnu nagradu Europske unije za književnost.

Nagrađena je s pet tisuća eura za više nego zapaženu zbirku priča “Poštovani kukci i druge jezive priče” koju joj je objavio zagrebački Profil. Zbirka je dobila brojne pohvalne kritike u Hrvatskoj, a knjiga je ušla i u uži izbor nekoliko prestižnih hrvatskih nagrada (primjerice nagradu Fric), te je dobila nagradu Libar za vajk na prošlogodišnjem pulskom sajmu knjiga i autora koju dodjeljuju čitatelji.

Uz Mašu Kolanović, nagrade je ove godine dobilo još dvanaest književnika i to Nathalie Skowronek iz Belgije, Lana Bastašić iz Bosne i Hercegovine, Stavros Christodoulou iz Cipra, Asta Olivia Nodrenhof iz Danske, Mudlum iz Estonije, Matthias Nawrat iz Njemačke, Shpëtim Selmani iz Kosova, Stefan Bošković iz Crne Gore, Francis Kirps iz Luksemburga, Petar Andonovski iz Sjeverne Makedonije, Maria Navarro Skaranger iz Norveške i Irene Solà iz Španjolske.

U užem izboru za nagradu iz Hrvatske su ove godine još bili i Zoran Malkoč (nominiran za knjigu “Umro Supermen”), Nenad Stipanić (nominiran za roman “Bogovi neona” i Kristina Gavran (nominirana za roman “Gitara od palisandra”). Članovi hrvatskog dijela žirija bili su Chloe Billon, Romana Pereinec, Boris Perić i Sibila Petlevski. Do sada je organizirao jedanaest dodjela Nagrade Europske unije za književnost, a njome su ukupno počašćena 122 pisca. Osim novčane nagrade od pet tisuća eura, nagrada piscima omogućava i veći broj prijevoda na strane jezike, ali i posjete europskim književnim sajmovima, naravno u slučaju da nisu odgođeni zbog virusne pandemije. Statistika tvrdi da nagrada EU za književnost nagrađenom romanu osigurava u prosjeku tri do četiri prijevoda.

Dosadašnji hrvatski autori koji su dobili nagradu EU za književnost bili su Mila Pavićević nagrađena za roman “Djevojčica od leda i druge bajke” 2009. godine te Lada Žigo nagrađena za roman “Rulet” 2012. godine.

Maša Kolanović rođena je u Zagrebu 1979., a radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavila je niz autorskih članaka o književnosti, ali i knjige fikcije “Pijavice za usamljene”, “Sloboština Barbie”, “Jamerika: trip” te studiju o popularnoj kulturi i hrvatskom romanu od socijalizma do tranzicije. Knjiga “Sloboština Barbie” prevedena je na njemački jezik. Njezina pak nagrađena zbirka priča koju je uredila Adriana Piteša alternativni je i antituristički vodič kroz Zagreb koji su potpuno nemaštoviti menadžerski moguli pretvorili u europski Las Vegas i to kako u vrijeme adventa tako i inače. Njezina zbirka priča doima se i kao uvjerljivi antikonzumeristički manifest u kojem se kukce često pretvara u kupce i obratno. Riječ je o atraktivnoj i ubojitoj prozi koju je autorica obogatila i crtežima. Nagrade će biti dodijeljene u Bruxellesu ako to prilike dopuste.