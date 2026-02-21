Igra mačke i miša na 10 000 metara visine: Vrhunski triler s mladim Cillianom Murphyem

U opusu Wesa Cravena, redatelja koji je definirao žanr horora franšizama "Strava u Ulici brijestova" i "Vrisak", film "Noćni let" iz 2005. godine stoji kao pomalo zaboravljeni, ali iznimno vješto režirani izlet u vode psihološkog trilera. Priča prati Lisu Reisert (Rachel McAdams), menadžericu luksuznog hotela u Miamiju, koja se nakon sprovoda svoje bake ukrcava na noćni let iz Dallasa. U zračnoj luci upoznaje šarmantnog i naizgled bezazlenog stranca Jacksona Rippnera (Cillian Murphy), a sudbina, ili nešto zlokobnije, smjesti ih jedno do drugoga u zrakoplovu. Početni simpatični razgovor i nevina zafrkancija brzo se pretvaraju u uvod u noćnu moru.

Jednom kad se zrakoplov nađe na deset tisuća metara visine i kabinska svjetla se priguše, Jackson otkriva svoje pravo lice. On nije slučajan suputnik, već proračunati operativac terorističke skupine koja planira atentat na visokog dužnosnika američke vlade, gosta koji treba odsjesti upravo u Lisinom hotelu.

Njegov zadatak je jednostavan: natjerati Lisu da obavi jedan telefonski poziv i premjesti dužnosnika u drugu sobu, onu s pogledom na luku, odakle će biti laka meta za projektil ispaljen s broda. Ako ga ne posluša, plaćeni ubojica koji čeka ispred kuće njezinog oca (Brian Cox) ubit će ga. Time počinje mučna psihološka igra mačke i miša u klaustrofobičnom prostoru zrakoplovne kabine, gdje svaki pogled i pokret mogu biti kobni.

U svega 85 minuta, Craven ne gubi ni sekunde, gradeći gotovo nepodnošljivu napetost unutar skučenih prolaza zrakoplova. Film je de facto komorna drama s dva lika, a kemija između McAdams i Murphyja nosi cijelu priču. McAdams je fantastična kao snalažljiva žena koja odbija biti žrtva, a Murphy, kako samo on to zna, ledi krv u žilama.

Zanimljivo je da Cillian Murphy, danas oskarovac i jedna od najvećih svjetskih zvijezda, nema visoko mišljenje o ovom filmu. U nekoliko je intervjua izjavio kako misli da "Noćni let" nije dobar film, već "samo dobar B-film", dodavši kako smatra da njegova izvedba nije bila osobito vrijedna spomena. Međutim, s time se ne bi složili ni kritičari ni publika. Film je u vrijeme izlaska ostvario solidan komercijalni uspjeh, zaradivši gotovo 100 milijuna dolara na skromnom budžetu od 26 milijuna, a kritike su bile izrazito pozitivne.

"Noćni let" je savršen primjer pametnog, efikasnog i napetog trilera srednjeg budžeta kakvi se danas, u eri franšiza i predugih blockbustera, rijetko snimaju. Ako ste ga propustili ili zaboravili, večerašnji termin na Nova TV idealna je prilika da se vežete i pripremite na jedan vrlo, vrlo turbulentan let.