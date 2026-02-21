Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večeras na RTL-u

Igra mačke i miša na 10 000 metara visine: Vrhunski triler s mladim Cillianom Murphyem

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
21.02.2026.
u 11:33

Večeras u 22.50 na RTL-u, prikazuje se "Noćni let", psihološki triler legendarnog Wesa Cravena. Film s Rachel McAdams i tada nadolazećom zvijezdom Cillianom Murphyjem u glavnim ulogama, pametan je i odlično režiran triler koji vrijedi pogledati

U opusu Wesa Cravena, redatelja koji je definirao žanr horora franšizama "Strava u Ulici brijestova" i "Vrisak", film "Noćni let" iz 2005. godine stoji kao pomalo zaboravljeni, ali iznimno vješto režirani izlet u vode psihološkog trilera. Priča prati Lisu Reisert (Rachel McAdams), menadžericu luksuznog hotela u Miamiju, koja se nakon sprovoda svoje bake ukrcava na noćni let iz Dallasa. U zračnoj luci upoznaje šarmantnog i naizgled bezazlenog stranca Jacksona Rippnera (Cillian Murphy), a sudbina, ili nešto zlokobnije, smjesti ih jedno do drugoga u zrakoplovu. Početni simpatični razgovor i nevina zafrkancija brzo se pretvaraju u uvod u noćnu moru. 

Jednom kad se zrakoplov nađe na deset tisuća metara visine i kabinska svjetla se priguše, Jackson otkriva svoje pravo lice. On nije slučajan suputnik, već proračunati operativac terorističke skupine koja planira atentat na visokog dužnosnika američke vlade, gosta koji treba odsjesti upravo u Lisinom hotelu.

Njegov zadatak je jednostavan: natjerati Lisu da obavi jedan telefonski poziv i premjesti dužnosnika u drugu sobu, onu s pogledom na luku, odakle će biti laka meta za projektil ispaljen s broda. Ako ga ne posluša, plaćeni ubojica koji čeka ispred kuće njezinog oca (Brian Cox) ubit će ga. Time počinje mučna psihološka igra mačke i miša u klaustrofobičnom prostoru zrakoplovne kabine, gdje svaki pogled i pokret mogu biti kobni.

U svega 85 minuta, Craven ne gubi ni sekunde, gradeći gotovo nepodnošljivu napetost unutar skučenih prolaza zrakoplova. Film je de facto komorna drama s dva lika, a kemija između McAdams i Murphyja nosi cijelu priču. McAdams je fantastična kao snalažljiva žena koja odbija biti žrtva, a Murphy, kako samo on to zna, ledi krv u žilama.

Zanimljivo je da Cillian Murphy, danas oskarovac i jedna od najvećih svjetskih zvijezda, nema visoko mišljenje o ovom filmu. U nekoliko je intervjua izjavio kako misli da "Noćni let" nije dobar film, već "samo dobar B-film", dodavši kako smatra da njegova izvedba nije bila osobito vrijedna spomena. Međutim, s time se ne bi složili ni kritičari ni publika. Film je u vrijeme izlaska ostvario solidan komercijalni uspjeh, zaradivši gotovo 100 milijuna dolara na skromnom budžetu od 26 milijuna, a kritike su bile izrazito pozitivne. 

"Noćni let" je savršen primjer pametnog, efikasnog i napetog trilera srednjeg budžeta kakvi se danas, u eri franšiza i predugih blockbustera, rijetko snimaju. Ako ste ga propustili ili zaboravili, večerašnji termin na Nova TV idealna je prilika da se vežete i pripremite na jedan vrlo, vrlo turbulentan let. 

Ključne riječi
psihološki triler triler wes craven Cillian Murphy rachel mcadams film TV RTL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!