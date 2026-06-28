FOTO Lauba novom izložbom nastavlja slaviti 15. rođendan. Bili smo na otvorenju!

"Atlantidu, taj mitski grad koji postoji samo u mašti, možemo zamišljati kao početak ili kraj svijeta, kao utopiju ili distopiju. Upravo takva otvorenost interpretacije temelj je ove izložbe i poziv posjetiteljima da krenu u vlastitu potragu za novim iskustvima umjetnosti", ističe kustos izložbe Krešimir Purgar
Među izloženim djelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića, kao i radovi Siniše Majkusa, Ivana Fijolića i Marije Ujević. Izložba okuplja i djela Kristiana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube
"Atlantida" propituje odnose između različitih umjetničkih poetika te potiče dijalog o suvremenoj umjetnosti, njezinoj otvorenosti i načinu na koji je doživljavamo, a posjetitelji su pozvani da kroz vlastitu imaginaciju otkriju nove slojeve značenja radova