Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
djelo mladog slikara Jérémieja Queyrasa

FOTO Angela Merkel otkrila svoj službeni portret i komentirala: 'Čudno je kad polako postajete povijest'

Presentation of a Portrait of Former Chancellor Merkel
Foto: Kay Nietfeld/DPA
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
01.07.2026.
u 10:38

U berlinskom muzeju Bode bivša njemačka kancelarka Angela Merkel javnosti je svečano otkrila svoj službeni portret, djelo 28-godišnjeg njemačko-francuskog slikara Jérémieja Queyrasa

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u berlinskom Bode muzeju jučer otkrila je svoj službeni portret. Dugo se nagađalo koga će prva njemačka kancelarka, ujedno i prva odrasla u Istočnoj Njemačkoj, odabrati za ovaj povijesni zadatak. Spominjala su se velika imena scene, poput Neo Raucha. No, Merkel je, neočekivano, izabrala 28-godišnjeg njemačko-francuskog slikara Jérémieja Queyrasa, koji joj se sam javio pismom.

Kako je objasnila za Die Zeit, proces slikanja bio joj je važniji od djela. Zanimala ju je, kaže, perspektiva čovjeka 40 godina mlađeg, njegov pogled na nju, ženu s "više od 70 godina života i 30 godina aktivne politike na leđima". 

Svaki detalj na portretu dimenzija 110 x 140 centimetara pomno je promišljen. Za razliku od svojih prethodnika koji sjede, Merkel stoji, što je smatrala dinamičnijim. Nosi jedan od svojih tipičnih sakoa, a o boji se dugo raspravljalo. U igri je bila i žuta, no prevagnula je plava, boja koju bivša kancelarka voli jer smatra da djeluje "državotvorno". Osobni pečat daje jantarna ogrlica, uspomena na Baltičko more. Međutim, iako su mnogi to očekivali, na slici nije prikazan njezin zaštitni znak, položaj ruku poznat kao "Merkel-raute". 

Merkel je sama naručila i platila portret te ostaje njegova vlasnica. Stoga će slika, prije nego što završi u Uredu kancelara, biti izložena javnosti u berlinskom Bode muzeju do 4. listopada. Želja joj je da svi zainteresirani vide sliku, a u muzeju su već pomno planirani i razgovori s mladima o portretu i nasljeđu koje on predstavlja. "Čudno je kad polako postajete povijest", priznala je Merkel za Die Zeit.

Angela Merkel i umjetnik Jérémie Queyras
Angela Merkel i umjetnik Jérémie Queyras
Foto: Kay Nietfeld/DPA

Nakon izlaganja, slika kao posudba seli na prvi kat Ureda kancelara, u Kancelarsku galeriju. Ondje će visjeti uz portrete svojih sedam prethodnika, od Konrada Adenauera do Gerharda Schrödera. Galeriju je 1976. inicirao Helmut Schmidt, smatrajući da je taj ured treba oplemeniti umjetnošću. Portret Angele Merkel bit će osmi u nizu, a njen nasljednik, Olaf Scholz, još uvijek nije odabrao umjetnika za svoj portret.

Ključne riječi
Jérémie Queyras slikarstvo Njemačka politika Angela Merkel vizualna umjetnost likovna umjetnost portret

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Najbolje iz zbirke Infeld

Kvarner ovo ljeto postaje centar svjetskog pop arta! Stižu Andy Warhol i Keith Haring

Prvi put u Opatiji će se izložiti djela slavnih umjetnika pop arta, među kojima su Andy Warhol, Keith Haring, Mel Ramos, Kiki Kogelnik i Steve Kaufman. Izložba, ostvarena u suradnji Hrvatskog muzeja turizma i Zbirke Infeld, postavit će se u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer. Otvara se 1. kolovoza, no prethodi joj još jedna zanimljiva izložba koja se otvara već 9. srpnja - omiljene Tisje Kljaković Braić "Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane"

Slavonski Brod: Otvorenje izložbe „Heidi: od književne junakinje do svjetske ikone“
Izložba o djevojčici iz Alpa

Heidi je već 150 godina dječja heroina, a njene poruke danas su važnije nego u doba kad je nastala

Izložba u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu organizirana je kao uvod u obilježavanje 200. obljetnice rođenja švicarske književnice Johanne Spyri, autorice romana koji je od prvog izdanja 1880. godine doživio svjetski uspjeh. Djelo je prevedeno na više od 70 jezika, a hrvatsko izdanje pojavilo se 1943. godine. Od tada je Heidi postala nezaobilazan dio odrastanja brojnih generacija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!