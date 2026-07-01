FOTO Angela Merkel otkrila svoj službeni portret i komentirala: 'Čudno je kad polako postajete povijest'

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u berlinskom Bode muzeju jučer otkrila je svoj službeni portret. Dugo se nagađalo koga će prva njemačka kancelarka, ujedno i prva odrasla u Istočnoj Njemačkoj, odabrati za ovaj povijesni zadatak. Spominjala su se velika imena scene, poput Neo Raucha. No, Merkel je, neočekivano, izabrala 28-godišnjeg njemačko-francuskog slikara Jérémieja Queyrasa, koji joj se sam javio pismom.

Kako je objasnila za Die Zeit, proces slikanja bio joj je važniji od djela. Zanimala ju je, kaže, perspektiva čovjeka 40 godina mlađeg, njegov pogled na nju, ženu s "više od 70 godina života i 30 godina aktivne politike na leđima".

Svaki detalj na portretu dimenzija 110 x 140 centimetara pomno je promišljen. Za razliku od svojih prethodnika koji sjede, Merkel stoji, što je smatrala dinamičnijim. Nosi jedan od svojih tipičnih sakoa, a o boji se dugo raspravljalo. U igri je bila i žuta, no prevagnula je plava, boja koju bivša kancelarka voli jer smatra da djeluje "državotvorno". Osobni pečat daje jantarna ogrlica, uspomena na Baltičko more. Međutim, iako su mnogi to očekivali, na slici nije prikazan njezin zaštitni znak, položaj ruku poznat kao "Merkel-raute".

Merkel je sama naručila i platila portret te ostaje njegova vlasnica. Stoga će slika, prije nego što završi u Uredu kancelara, biti izložena javnosti u berlinskom Bode muzeju do 4. listopada. Želja joj je da svi zainteresirani vide sliku, a u muzeju su već pomno planirani i razgovori s mladima o portretu i nasljeđu koje on predstavlja. "Čudno je kad polako postajete povijest", priznala je Merkel za Die Zeit.

Angela Merkel i umjetnik Jérémie Queyras Foto: Kay Nietfeld/DPA

Nakon izlaganja, slika kao posudba seli na prvi kat Ureda kancelara, u Kancelarsku galeriju. Ondje će visjeti uz portrete svojih sedam prethodnika, od Konrada Adenauera do Gerharda Schrödera. Galeriju je 1976. inicirao Helmut Schmidt, smatrajući da je taj ured treba oplemeniti umjetnošću. Portret Angele Merkel bit će osmi u nizu, a njen nasljednik, Olaf Scholz, još uvijek nije odabrao umjetnika za svoj portret.