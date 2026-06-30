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sedam mladih umjetnika

Ovo su finalisti Nagrade 'Ivan Kožarić': Radovima otvaraju teme od AI-ja do transplantacije organa

msu
VL
Autor
Hina
30.06.2026.
u 14:41

Muzej suvremene umjetnosti objavio je sedam finalista Nagrade za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić". Svoje će radove predstavit će na izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti 2027. godine, kada će stručno povjerenstvo odlučiti o dobitniku nagrade

 Između 46 pristiglih prijava odabrano je sedam finalista Nagrade za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić" za 2027. godinu, koju Muzej suvremene umjetnosti (MSU) dodjeljuje autorima do 35 godina. Finalistima će biti dodijeljena financijska potpora za realizaciju radova u iznosu od 1.600 eura po odabranom projektu.

U obrazloženju, stručno povjerenstvo ističe kako Elia Friganović radom "Moj mali Pantheon" polazi od najavljene izgradnje AI podatkovnog centra u Topuskom te kroz satiričnu multimedijalnu instalaciju propituje odnos tehnologije, kapitala, ekologije i političke moći, otvarajući pitanja tehnološkog optimizma i novih oblika ovisnosti.

Svojim radom "Svetac ničega od nigdje" Nikolina Kuzmić povezuje osobnu memoriju, folklor, kršćansku ikonografiju i kulturnu baštinu. Kroz fotografije, kostim i fotoknjigu istražuje odnos prema zaboravljenim mjestima, tradicijskom pamćenju i procesima nestajanja.

Kim Mikasović radom "Ne želim te zaboraviti" polazi od oporuka iz arhiva i predmeta ostavljenih nasljednicima, istražujući temu odsutnosti, sjećanja i nemogućnosti dodira kroz staklene objekte koji postaju materijalni tragovi osobne bliskosti, naglasili su iz povjerenstva.

Pavle Mijuca projektom "Any Other Business" koristi estetiku investicijskih foruma i nekretninskog marketinga kako bi kritički progovorio o turističkom kapitalizmu, hotelizaciji i apartmanizaciji te monetizaciji prostora i autentičnosti.

Lucija Ostrogović djelom "Uzorci kretanja” istražuje odnos materijala, prostora i procesa, koristeći silikonske i gipsane odljeve stijena kako bi propitala ljudske intervencije u krajoliku i njihov utjecaj na prirodne sustave.

Povjerenstvo je naglasilo kako Mateo Sito radom "Pročelje 54" istražuje nestanak ruralne arhitekture i materijalne memorije sela. Pročelje napuštene kuće prenosi na platno kao fizički zapis prostora pred nestajanjem, propitujući odnos slike, otiska i očuvanja kroz nestajanje.

Instalacija "Handle with Care" Ivana Stanića bavi se transplantacijom organa kroz dokumentiranje transplantacijskog procesa, usmjeravajući pozornost na rutinu, logistiku i sustave brige koji omogućuju nastavak života.

O finalistima je odlučivalo stručno povjerenstvo u kojemu su bili muzejska savjetnica i predsjednica žirija Radmila Iva Janković, multimedijska umjetnica Tanja Dabo ispred Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, muzejska savjetnica Jasmina Fučkan, umjetnik Josip Rončević te likovna kritičarka Tena Starčević.

Odabrani finalisti svoje će radove predstaviti na izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti 2027. godine, kada će stručno povjerenstvo odlučiti o dobitniku nagrade. Nagradu je utemeljio Grad Zagreb 2021. godine u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti kao hommage jednom od najznačajnijih predstavnika hrvatske suvremene umjetnosti.

Ključne riječi
kultura umjetnost kiparstvo MSU nagrada Ivan Kožarić Ivan Kožarić

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