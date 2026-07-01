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Najbolje iz zbirke Infeld

Kvarner ovo ljeto postaje centar svjetskog pop arta! Stižu Andy Warhol i Keith Haring

The Andy Warhol Foundation
VL
Autor
Hina
01.07.2026.
u 10:49

Prvi put u Opatiji će se izložiti djela slavnih umjetnika pop arta, među kojima su Andy Warhol, Keith Haring, Mel Ramos, Kiki Kogelnik i Steve Kaufman. Izložba, ostvarena u suradnji Hrvatskog muzeja turizma i Zbirke Infeld, postavit će se u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer. Otvara se 1. kolovoza, no prethodi joj još jedna zanimljiva izložba koja se otvara već 9. srpnja - omiljene Tisje Kljaković Braić "Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane"

Hrvatski muzej turizma ovog ljeta priređuje tri izložbena projekta, izložbu Pop arta iz zbirke Infeld, izložbu Tisje Kljaković Braić pod nazivom "Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane" i prve dionice stalnog postava muzeja.

Kako navode u priopćenju, izložba Tisje Kljaković Braić otvara se 9. srpnja, a predstavlja novu seriju njenih radova u kojima se fokusira na fenomen koji ključno definira suvremeni Mediteran – turizam. Kroz minimalistički crtež i prepoznatljive, britke replike na splitskom govoru, autorica donosi osebujnu antropološku studiju naše ljetne svakodnevice. Bez suvišnih detalja, njezini protagonisti postaju ogledalo naših vlastitih ljetnih neuroza, pretvarajući banalni trenutak u univerzalnu komediju karaktera prožetu iskrenom i beskonačnom ljubavlju. stoji u najavi.

Za ovu izložbu ona je ekskluzivno kreirala nove radove (42 ilustracije i 9 slika) inspirirane turizmom.

Tisja Kljaković Braić suvremena je splitska akademska umjetnica prepoznatljiva po duhovitim crtežima čiji su glavni likovi „ONI“, bračni par koji se ovisno o ciklusu crteža nalazi u raznim svakodnevnim situacijama koje Tisja uporabom kratkih šaljivih natpisa dočarava gledateljima na iznimno duhovit način. Ona je i autorica hit-knjiga „U malu je uša đava“, „Oni“, „Oni 2“ i „Pita moja mama imate li jedno jaje“. Svoja djela izlagala je na tridesetak skupnih izložbi te četrdeset samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. 

16. srpnja se otvara izložba "Villa Angiolina - Priča o Opatiji" , ako prva dionica stalnog postava Hrvatskog muzeja turizma. Voditeljica realizacije projekta je ravnateljica HMT Nataša Ivančević, autorica koncepcije i teksta je Vesna Leiner a autorica idejnog i izvedbenog projekta postava (dizajna i grafičkog oblikovanja) Nikolina Jelavić Mitrović. 

Prva dionica novoga stalnog postava Hrvatskog muzeja turizma vodi posjetitelje u vrijeme kada je Opatija tek započinjala svoj uspon prema europskoj slavi. Kroz priču o obitelji Scarpa, graditeljima vile i njezina perivoja, te kasnijim vlasnicima – grofu Viktoru Pavelu Chorinskom, Južnim željeznicama i Međunarodnom društvu spavaćih kola – otkriva se kako je vila Angiolina postala jedno od najprestižnijih mjesta okupljanja uglednih gostiju tadašnje Opatije, ali i Austro-Ugarske Monarhije.

Prvi dio stalnog postava ujedno je i najava nadolazećeg drugog dijela stalnog postava koji će na katu vile uprizoriti povijest opatijskog turizma do novijih dana. 

Izložba Pop arta iz zbirke Infeld otvara se 1. kolovoza. Prvi put u Opatiji će se izložiti djela svjetski poznatih umjetnika pop arta, među kojima su Andy Warhol, Keith Haring, Mel Ramos, Kiki Kogelnik i Steve Kaufman. Izložba, ostvarena u suradnji Hrvatskog muzeja turizma i Zbirke Infeld, postavit će se u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Izložit će se 42 umjetnička djela: slike, akvareli, crteži i grafike, 10 autora američkog, britanskog i austrijskog pop arta.

Ključne riječi
Kvarner Opatija muzej turizma Tisja Kljaković Braić Keith Haring Andy Warhol

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