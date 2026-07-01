Kvarner ovo ljeto postaje centar svjetskog pop arta! Stižu Andy Warhol i Keith Haring

Hrvatski muzej turizma ovog ljeta priređuje tri izložbena projekta, izložbu Pop arta iz zbirke Infeld, izložbu Tisje Kljaković Braić pod nazivom "Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane" i prve dionice stalnog postava muzeja.

Kako navode u priopćenju, izložba Tisje Kljaković Braić otvara se 9. srpnja, a predstavlja novu seriju njenih radova u kojima se fokusira na fenomen koji ključno definira suvremeni Mediteran – turizam. Kroz minimalistički crtež i prepoznatljive, britke replike na splitskom govoru, autorica donosi osebujnu antropološku studiju naše ljetne svakodnevice. Bez suvišnih detalja, njezini protagonisti postaju ogledalo naših vlastitih ljetnih neuroza, pretvarajući banalni trenutak u univerzalnu komediju karaktera prožetu iskrenom i beskonačnom ljubavlju. stoji u najavi.

Za ovu izložbu ona je ekskluzivno kreirala nove radove (42 ilustracije i 9 slika) inspirirane turizmom.

Tisja Kljaković Braić suvremena je splitska akademska umjetnica prepoznatljiva po duhovitim crtežima čiji su glavni likovi „ONI“, bračni par koji se ovisno o ciklusu crteža nalazi u raznim svakodnevnim situacijama koje Tisja uporabom kratkih šaljivih natpisa dočarava gledateljima na iznimno duhovit način. Ona je i autorica hit-knjiga „U malu je uša đava“, „Oni“, „Oni 2“ i „Pita moja mama imate li jedno jaje“. Svoja djela izlagala je na tridesetak skupnih izložbi te četrdeset samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

16. srpnja se otvara izložba "Villa Angiolina - Priča o Opatiji" , ako prva dionica stalnog postava Hrvatskog muzeja turizma. Voditeljica realizacije projekta je ravnateljica HMT Nataša Ivančević, autorica koncepcije i teksta je Vesna Leiner a autorica idejnog i izvedbenog projekta postava (dizajna i grafičkog oblikovanja) Nikolina Jelavić Mitrović.

Prva dionica novoga stalnog postava Hrvatskog muzeja turizma vodi posjetitelje u vrijeme kada je Opatija tek započinjala svoj uspon prema europskoj slavi. Kroz priču o obitelji Scarpa, graditeljima vile i njezina perivoja, te kasnijim vlasnicima – grofu Viktoru Pavelu Chorinskom, Južnim željeznicama i Međunarodnom društvu spavaćih kola – otkriva se kako je vila Angiolina postala jedno od najprestižnijih mjesta okupljanja uglednih gostiju tadašnje Opatije, ali i Austro-Ugarske Monarhije.

Prvi dio stalnog postava ujedno je i najava nadolazećeg drugog dijela stalnog postava koji će na katu vile uprizoriti povijest opatijskog turizma do novijih dana.

Izložba Pop arta iz zbirke Infeld otvara se 1. kolovoza. Prvi put u Opatiji će se izložiti djela svjetski poznatih umjetnika pop arta, među kojima su Andy Warhol, Keith Haring, Mel Ramos, Kiki Kogelnik i Steve Kaufman. Izložba, ostvarena u suradnji Hrvatskog muzeja turizma i Zbirke Infeld, postavit će se u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Izložit će se 42 umjetnička djela: slike, akvareli, crteži i grafike, 10 autora američkog, britanskog i austrijskog pop arta.