Kad smo se kao klinci mijenjali za stripove, nitko nije htio Kena Parkera. Sad shvaćam koliko je genijalan

Luka

Luka je lijeni i trapavi tinejdžer. Ali odlučio je: od sutra će se sve to promijeniti! Međutim, lakše je nešto reći nego učiniti… Srećom, pomoć će mu pružiti Nathan: zgodan, odličan nogometaš, a uz to pametan i duhovit… Ukratko, idealan trener za Luku. No ima tu jedan sitan detalj: Nathan je zapravo mrtav, tako da Luki pomaže duh! Renesansa stripa u Hrvatskoj u zadnjem desetljeću je više nego očita, ali u poplavi raznoraznih naslova očigledan je nedostatak stripova za djecu. Ako želimo da strip opstane, moramo odgajati novu publiku, a Luka je pravi korak u tom smjeru!

Strip-agent

218 x 295 mm, tvrdi uvez

80 stranica, 89 kn