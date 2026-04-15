'Kad ljudima poklonim note, reagiraju kao da su dobili relikviju. To je najljepši dokaz koliko umjetnost može značiti'

Sjajne stvari uvijek su nam skrivene pred nosom. S tom sam se mišlju, u nevjerici, vraćala kući s prošlog izdanja Poetice Croatice. Zapravo je nevjerojatno kako je i sama poezija - koja je, usput budi rečeno, samo jedan mali dio spomenutog nedjeljnog programa - skrivena na tako očitom mjestu. Ona je tu, pred našim očima, u našoj stvarnosti, no samo će rijetki posegnuti za kakvom pjesničkom zbirkom, a kamoli za pisaljkom u trenutku kada nezaustavljiva bujica emocija prostruji njihovim tijelom (što se, da se ne lažemo, događa svima nama). Međutim teško je to, uzeti pisaljku u ruke i na papir istresti sve ono što nas muči; kao da se pojavi neki osjećaj srama, čak i pred nama samima. Poezija je slobodna, nenametljiva, ona jednostavno jest, a kao osoba koja i sama ponekad zna napisati nekoliko stihova, mogu reći da itekako liječi.

No, kako patetičnosti ne bih otjerala i posljednjeg čitatelja, moram reći kako ovo nije tekst o poeziji (barem ne o poeziji općenito), već o Poetici Croatici, programu koji u prvom redu objedinjuje poeziju, glazbu i razgovore s poznatim licima s naše scene, a u drugom redu to je nedjeljno druženje koje će vas još danima ostaviti u razmišljanju, što zbog svoje umjetničke note, a što zbog inspirativnih gostiju i njihovih razmišljanja.

Baš prošlog mjeseca u ulozi gosta našao se naš poznati novinar Goran Milić, koji je s nama podijelio anegdote sa svojih putešestvija, a ove nedjelje u Gradsku kavanu dolazi Ksenija Marinković, naša glumica i nacionalna prvakinja zagrebačkog HNK koju ne treba posebno predstavljati. Trebalo bi, međutim, predstaviti program i ansambl koji nedjeljna poslijepodneva u srcu Zagreba čini ugodnima i čarobnima, jer u bespućima interneta, čak i nakon devet godina postojanja, nećete pronaći previše detalja o Poetici Croatici, a upravo zbog toga u Gradskoj kavani razgovarali smo sa Zvonkom Novoselom, glumcem i idejnim začetnikom programa, te s Lavom Novoselom, mladim glumcem i glazbenikom čije ćete ime sigurno još viđati u medijima.

Ansambl Poetice Croatice čine: glumica Nikolina Prkačin, psihoterapeutkinja Vesna Massan, operna pjevačica Vlatka Kladarić, glumac Zvonko Novosel, psihoterapeutkinja Sanja Tatalović, glumac Lav Novosel (na slici slijeva na desno) te glumica Bela Grah i glazbenica Helena Novosel Foto: Poetica Croatica

Na moje, a vjerojatno i vaše veliko iznenađenje korijeni Poetice Croatice povezani su ni više ni manje nego s Bad Blue Boysima, otkriva nam već u startu Zvonko Novosel.

- Sve je počelo u kafiću Daba, kraj Dinamova stadiona, na inicijativu pjesnikinje Ane Horvat koja je željela dati prostor pjesnicima da budu viđeni i saslušani. U priču smo uključili i studente Muzičke akademije, na kojoj predaje moja supruga Martina Zadro, i pokrenuli program Poezija u suterenu, a u početnoj ekipi bili smo Lav, Nikolina Prkačin, Nikolina Hrkać, Anita Perović i ja. Posebnost programa bilo je anonimno natjecanje: publika je glasala za najbolje pjesme, a imena autora otkrivali smo samo za tri najbolje. Time smo isticali kvalitetu, ali i štitili one koji tek dolaze - kaže nam Zvonko Novosel.

Ovaj format, međutim, privlačio je uglavnom pjesnike koji su željeli čuti svoju poeziju, pa je nakon nekog vremena Poezija u suterenu, a danas Poetica Croatica, doživjela promjenu koncepta, a usput i promjenu prostora. Novo mjesto susreta jedno je vrijeme bio Kulturni centar u Mesničkoj s kojim se, kada je došlo vrijeme za preseljenje u Kranjčevićevu, ondje preselila i Poetica, a koja se zatim ponovno vratila u Mesničku 12, gdje je tada otvoren Crni mačak. Preseljenjima tu, međutim, nije bio kraj jer prije tri godine Poetica Croatica počela se održavati u Kazališnoj kavani Kavkaz, gdje su po prvi put krenuli dovoditi i goste, a prva u nizu brojnih poznatih lica koji su prošli kroz Male razgovore, u kojima osim Novosela starijeg sudjeluju i psihoterapeutice Vesna Massan i Sanja Tatalović, bila je naša diva Josipa Lisac, nakon koje je Poetica ugostila i Radu Šerbedžiju, Dubravku Šeparović Mušović, Ivicu Kostelića, Milu Elegović, Rajka Grlića…

Ipak, ova velika imena, među kojima je i sljedeća gošća Ksenija Marinković, nisu glavni razlog zbog kojeg bi se u nedjelju trebali zaputiti u Gradsku kavanu jer ansambl Poetice Croatice - Zvonko i Lav Novosel, glumice Nikolina Prkačin i Bela Grah, operna pjevačica Vlatka Kladarić, glazbenica Helena Novosel te već spomenute psihoterapeutkinje Vesna Massan i Sanja Tatalović - ima puno toga za ponuditi, a to definitivno nisu samo pjesničke slike i glazbene note, već neizmjerno pozitivna energija koja će vas, doslovce, začarati.

- Poezija je moćna. Tijekom rada s Maticom iseljenika, vodeći radionice za djecu diljem svijeta, doživio sam to iz prve ruke. U Göteborgu sam, igrajući biljar, dvojicu naših ljudi pozvao da dođu na večer poezije, znajući da ih ona ne zanima. Usred nastupa jedan od njih diže ruku jer mu je sila ići na wc – ja kažem da ide slobodno, publika u šoku, on se vrlo brzo vraća i oduševljeno kaže: “Čekao si me!” Kasnije te večeri, dok govorim stihove o povratku u opustjela sela Dalmatinske Zagore – "... napuštena sela... nigdje nikog, samo starica s bagulinom... a, gdje smo mi junaci?" – na licima novih prijatelja vidim suze. Tada shvatiš koliko poezija može dirnuti čovjeka - prisjeća se Zvonko Novosel, dok Lav ističe kako bi na Poetici volio vidjeti više mladih lica.

- Voljeli bismo da na naš program dolaze i oni koji nemaju nikakve veze s poezijom, čak i oni koji misle da je ne vole, a posebno nam je važno privući mlade i otvoriti prostor za razgovor i razmjenu kreativne energije. Školski sustav često stvara distancu prema poeziji, a naša je namjera približiti je svima. Poezija nije elitistička ni dosadna - može biti gruba, oštra i snažna, ali i nježna i suptilna. Ona funkcionira na mnogo razina ako se dobro interpretira - kaže Lav Novosel koji, iako ima tek 24 godine, već devet godina aktivno sudjeluje u programu Poetice, a upravo je kroz kontinuirane javne nastupe, ističe, stekao sigurnost koja mu je pomogla i u svijetu glume.

Poetica Croatica tijekom godina ugostila je brojna poznata lica, među kojima su Mila Elegović, Dubravka Šeparović Mušović, Ivica Kostelić...

A osim brojnih zagrebačkih adresa, Poetica Croatica putovala je i izvan naših granica. Prije nekoliko godina gostovali su u Beču i Klagenfurtu, a uskoro spremaju i nova gostovanja za Hrvate u Irskoj i Njemačkoj, otkriva Zvonko Novosel.

- U vrijeme korone projekt Poetice Croatice podržalo je Ministarstvo kulture RH, vrlo brzo nakon toga dobili smo i međunarodnu podršku, a Središnji državni ured za Hrvate izvan RH podržao nas je za gostovanje u Austriji s programom "Umjetnost i stvarnost" uz Matoša. Programe u Austriji pratili su Večernjakova dopisnica Snježana Herek i austrijski ORF, a iako su nas za gostovanje u Beču upozorili na visoke kriterije publike, nakon nastupa rekli su da je to najbolji program koji su vidjeli u posljednjih 35 godina. Nakon toga dobili smo inicijalna sredstva za gostovanje u Dublinu, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova podržalo je projekt "Poetica Croatica – Hrvatska, ljubavi moja", kojim ćemo u listopadu u Berlinu predstavljati Hrvatsku kroz kulturu - kaže Zvonko Novosel, dok Lav dodaje:

- Putovanja i gostovanja za nas su i svojevrsni team building. Publika u inozemstvu, iako naša, reagira drugačije i daje nam novu perspektivu. Kao glumcu, poezija mi je vrlo važna za umjetničku "higijenu", jer da ju ne govorim ovako, ne znam kada bih ju govorio, a također, kroz Poeticu Croaticu stalno otkrivamo nove pjesnike, primjerice Jeronima Kornera i Đuru Pavičića. S druge strane, rad na glazbenim brojevima s Belom Grah, Vlatkom Kladarić i Helenom Novosel dodatno me razvija, a nakon izvedbi ljudi nam često prilaze, govore kako ih je nešto dirnulo ili traže tekstove i note koje im rado poklonim. Reagiraju kao da su dobili relikviju, i to je možda najljepši dokaz koliko umjetnost može značiti - zaključuje mladi glumac.