Miron Hauser: 'Neizmjerna je čast i blagoslov biti šef dirigent orkestra kakav je Jazz orkestar HRT-a'

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Tea Radović
14.04.2026.
u 16:29

Jazz orkestar HRT-a ove godine slavi svoj 80. rođendan, a tim povodom pripremili su nam pravu glazbenu poslasticu – koncert u Tvornici kulture koji na scenu vraća bezvremenske hitove Zagrebačkog festivala! Više o koncertu ispričao nam je umjetnički voditelj HRT-ovog Jazz orkestra Miron Hauser

Jazz orkestar HRT-a sutrašnjim koncertom u Tvornici kulture proslavit će svoj jubilarni 80. rođendan, a tim povodom razgovarali smo s Mironom Hauserom, trombonistom i umjetničkim voditeljem orkestra, koji je ujedno i brat našeg svjetski poznatog violončelista Stjepana Hausera

Na samom početku, valja napomenuti kako će koncertom u Tvornici svoju 80. obljetnicu djelovanja obilježiti i Hrvatsko društvo skladatelja, a na ovom nastupu Jazz orkestar HRT-a, zajedno s gostima, interpretirat će neke od najvećih hitova sa Zagrebačkog festivala, čiji je osnivač i organizator upravo HDS. Mirona Hausera za početak smo upitali što možemo očekivati od sutrašnjeg koncerta u Tvornici.

- Očekuje nas večer vrhunske glazbe, konglomerat najvećih uspješnica Zagrebačkog festivala, vrhunski orkestar i vrhunski solisti. Glazbenici koji će nam se pridružiti na pozornici jesu: Goran Bošković, Matija Cvek, Antonela Doko, Damir Kedžo i Zsa Zsa, Martin Kosovec, Marko Kutlić, ToMa i Transakoustic - kaže Hauser, ističući kako mu je iznimna čast sudjelovati u obilježavanju 80. rođendana našeg jedinog profesionalnog big banda ove vrste. 

- To je, prije svega, veliko priznanje za sav moj dosadašnji rad, ali zbilja i velika čast. Biti šef dirigent orkestra kakav je Jazz orkestar HRT-a stvarno je nevjerojatan blagoslov - dodaje umjetnički voditelj. 

Miron Hauser na mjesto umjetničkog voditelja Jazz orekstra HRT-a došao je u sezoni 2019./2020.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Miron Hauser istaknuti je hrvatski jazz trombonist, skladatelj i aranžer koji se profilirao kao jedno od ključnih imena domaće jazz scene. Godine 2011. postao je stalni član Jazz orkestra HRT-a, dok je na mjesto umjetničkog voditelja orkestra došao u sezoni 2019./2020. Tijekom svoje karijere surađivao je s brojnim velikim imenima domaće i svjetske jazz scene, a osvojio je i brojne nagrade - godine 2021. osvojio je Porina za najbolji album jazz glazbe, 2023. nagrađen je Porinom za najbolji aranžman, a uz to je i trostruki je dobitnik Statusa Hrvatske glazbene unije za najboljeg jazz trombonista (2015., 2018. i 2019.). Nas je, međutim, zanimalo što je ovog glazbenika, rođenog u Puli, zainteresiralo za glazbeni žanr kao što je jazz.  

- Počeo sam svirati trombon u muzičkoj školi u Puli, a samim time i u Puhačkom orkestru Grada Pule koji je u sebi imao i jednu manju sekciju, Big Band Pula, što je bio moj prvi kontakt s jazzom. Na mene su tada najviše utjecali Davor Lorković, jedan od osnivača i dugogodišnji voditelj Big Benda Pula, i Branko Sterpin, jedan od prvih koji je otišao na jazz akademiju u Grazu, a nakon već spomenutih iskustava u pulskim ansamblima i sam sam otišao na akademiju u Graz. Naravno, tu moram spomenuti i sve profesore i soliste s kojima sam imao prilike surađivati, koji su također utjecali na moj glazbeni izričaj, kao i ljude s kojima sam surađivao kao član Jazz orkestra Hrvatske glazbene mladeži - kaže nam Miron Hauser te dodaje kako on i brat Stjepan nisu previše utjecali na međusobne glazbene karijere. 

- Rekao bih da tijekom odrastanja, a i danas, u smislu glazbe, Stjepan i ja nemamo neki veliki utjecaj jedan na drugoga, ponajviše iz razloga jer se bavimo sasvim drugačijim žanrovima i drugačijim stvarima. Međutim, mislim da ipak utječemo jedan na drugoga u smislu profesionalnosti, jer ono što je obojci neizmjerno bitno jest kvaliteta. 

A upravo je kvaliteta riječ kojom bismo mogli opisati nedavnu suradnju Jazz orkestra HRT-a s Edom Maajkom jer albumom "I Like To Dance", koji je objavljen prije otprilike mjesec dana, hrvatska glazbena scena dobila je zaista specijalno izdanje koje spaja naizgled nespojive žanrove - jazz i rap. 

- Ovakve suradnje veoma su važne za razvoj umjetnika. One šire horizonte glazbenika koji u njoj sudjeluju, a svaka nova suradnja čini nas bogatijima za jedno iskustvo, dok ujedno postajemo i sposobniji za puno stvari, što je naposljetku najbitnije. Kod odabira glazbenika s kojima bih volio da Jazz orkestar HRT-a surađuje vodim se prvenstveno time je li rad te osobe kvalitetan, zatim se postavlja pitanje žele li oni surađivati s nama, a tek nakon toga dolazi teži dio posla. Nakon nastanka ideje i tog ushita zbog suradnje, dolazi vrijeme za veliki rad jer se sve treba jako dobro pripremiti, a neke se stvari moraju poklopiti kako bi finalni projekt bio nešto u čemu ćemo svi uživati - zaključuje Miron Hauser. 

Ključne riječi
kultura Edo Maajka Stjepan Hauser 80. rođendan Tvornica Kulture glazba koncert Jazz orkestar HRT-a Miron Hauser

