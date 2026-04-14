GRUPA IZ PULE I ZAGREBA

Bend nemanja najavljuje novi album i koncerte duplim singlom "Asja/Kada te nima tu"

Ivana Vareško
VL
Autor
Vecernji.hr
14.04.2026.
u 13:37

Regionalni Adriatic groove sastav nemanja otvara novo poglavlje svoje diskografije objavom duplog singla "Asja / Kada te nima tu", kojim najavljuje nadolazeći studijski album i nove koncerte. Bend predvođen Lukom Šipetićem, poznat po jedinstvenom spoju psihodeličnog world beata, tropskih ritmova i afro funka, ovim izdanjem širi svoj zvuk i uvodi nove glazbene horizonte. Nakon tri albuma objedinjena pod nazivom „Ezoterična trilogija“ — Tarot Funk, Cosmic Disco i Voodoo Beat nemanja se okreće melodičnijem, osobnijem i regionalno inspiriranom zvuku. Novi materijal donosi utjecaje leftfield funka, balearic popa, jadranskog soft-groovea, sambe te sve izraženije elemente istarske glazbene tradicije.

"Dok su prethodna tri albuma bila okupana psihodeličnim utjecajima i retro world glazbom, novi materijal je melodičniji i više okrenut Jadranu i zvuku koji me okružuje u svakodnevnom životu, manje je konceptualan, a više osoban", ističe Luka Šipetić.

"A stranu“ singla čini pjesma "Asja", koja donosi hipnotičan ritam inspiriran Jadranom i Levantom, uz zavodljivu i atmosferičnu produkciju. "B strana“ donosi obradu pjesme "Kada te nima tu" Tamare Obrovac, prema tekstu istarske književnice Loredane Bogliun. Ova emotivnija interpretacija otvara prostor utjecajima new agea i spiritual jazza, a u pjesmi gostuje pulska pjevačica ETHER.

Koprodukciju pjesama, uz Luku Šipetića, potpisuje Marijan Jelenić, dok je za mix i mastering zaslužan Perica Šuran. Vizualni identitet singla osmislio je londonski dizajner Daniel Lovrinov, a snimanje je realizirano u pulskom studiju Partyzan.

Dupli singl "Asja / Kada te nima tu" predstavlja prvi korak prema novom albumu i koncertnom ciklusu, a bend nemanja u travnju i svibnju možete gledati uživo na Cherry Pop festivalu u Zagrebu (18.4.), Adriatic Social Clubu u Splitu (2.5. DJ set), Karmakomi u Beogradu (21.5.), bulevar booksi u Novom Sadu (22.5.) te Velvet block partyju u Zagrebu (23.5. DJ set).

Dupli singl "Asja / Kada te nima tu" ujedno je i prvo izdanje nemanje za Dostavu Zvuka, a nova avantura već je krenula, negdje između groovea, Jadrana i dobrih ideja.

