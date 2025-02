Jeste li se ikada pitali kako mirišu mumije? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Novo istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu Journal of the American Chemical Society otkrilo je neočekivane detalje o mirisu drevnih egipatskih mumija. Umjesto neugodnih mirisa raspadanja, znanstvenici su otkrili niz ugodnih aroma, od drvenastih i začinskih do slatkih i cvjetnih. Ovo pionirsko istraživanje proveli su stručnjaci s University Collegea u Londonu i Sveučilišta u Ljubljani u suradnji s Egipatskim muzejem u Kairu.

Mumifikacija je bila ključni dio drevne egipatske kulture, a miris je igrao važnu ulogu u tom procesu. Ugodni mirisi bili su povezani s božanstvima i čistoćom, dok su neugodni mirisi signalizirali propadanje. Stoga su drevni Egipćani, tijekom tisuća godina, za balzamiranje koristili razne sastojke, poput ulja, voskova i balzama, ne samo da bi sačuvali tijelo, već i da bi osigurali ugodan miris za put u zagrobni život.

Istraživački tim proučavao je devet mumija koristeći različite tehnike, senzore i instrumente, ali uposlili su i panel obučenih "njuškača". Analiza je pritom otkrila neobično širok spektar mirisnih nota. Među najčešćim opisima bili su "drvenasto", "začinsko" i "slatko". Također su detektirane cvjetne note, koje su vjerojatno potjecale od smola bora i smreke, korištenih u procesu balzamiranja. Neke mumije su ispuštale i mirise koji podsjećaju na narančinu koru i vosak.

Ovo istraživanje ima dalekosežne implikacije za očuvanje mumija i njihovu prezentaciju u muzejima. Razumijevanje kemijskog sastava mirisa može pomoći konzervatorima da bolje procijene stanje mumija i identificiraju potencijalne probleme, poput rasta plijesni, prije nego što postanu vidljivi, naglasio je profesor sa Sveučilišta u Ljubljani, Matija Strlič.

"Miris nam potencijalno može otkriti i kojeg su staleža bile mumificirane osobe, a time i mnogo informacija koje su važne ne samo konzervatorima, već i kustosima i arheolozima. Vjerujemo da će ovaj pristup potencijalno biti vrlo zanimljiv i vrijedan i drugim vrstama muzejskih zbirki" kazao je Strlič.

Također, nadaju se da će ovo istraživanje otvoriti i mogućnost stvaranja svojevrsnih "mirisnih pejzaža" i sličnih multiseznornih iskustava u muzejima te time obogatiti doživljaj posjetitelja.