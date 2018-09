Jedinstveni hrvatski koncept muzeja je i izvozni proizvod

Uza zvuke džeza i smijeh posjetitelja u srcu Manhattana, na uglu Osme avenije i 14. ulice, u New Yorku otvoren je Muzej iluzija. Takav jedinstveni interaktivni muzej hrvatski je proizvod, prvi put otvoren je prije tri i pol godine u Zagrebu, a ovaj u New Yorku je njegova jedanaesta podružnica.

– Vrlo smo uzbuđeni što smo tu atrakciju doveli u SAD i nadamo se da će sve generacije voljeti naš muzej, a do kraja godine planiramo otvoriti muzeje i u Kansas Cityju, Torontu i Hamburgu. Tako ćemo imati 15 muzeja u raznim gradovima što nas čini najbrže rastućim privatnim muzejom na svijetu – rekao je idejni začetnik i osnivač muzeja Roko Živković.

A muzej je poput velikog igrališta: ima više od 70 izložaka temeljenih na znanosti, matematici, biologiji i psihologiji, a optičke iluzije u raznim sobama mogu prevariti svaki mozak. Najmlađi će biti oduševljeni interaktivnim igrama, a ekskluzivno u New Yorku postavljene su Thermal Grill (senzorna iluzija pri kojoj imate osjećaj da vam gori dlan), Following Eyes (optička iluzija da velike oči na zidu prate svaki vaš pokret) i Zoetrope (iluzija pokreta od usporene do ubrzane slike).

