Filmski i kazališni redatelj Jakov Sedlar već desetljećima izaziva pozornost javnosti – nekima zbog radova, drugima zbog stavova. Njegov životni put, od dječaka sa splitskih Meja i vaterpolskoga golmana do redatelja koji je radio s hollywoodskim zvijezdama i izraelskim generalima, vodi kroz različite svjetove – sport, umjetnost, vjeru, domoljublje i polemiku. U ovom intervjuu Sedlar se prisjeća djetinjstva u Splitu, studentskih dana u Zagrebu, kazališnih početaka, filmskih uspjeha i susreta s ljudima koji su obilježili njegov život. S jednakom strašću govori o Tuđmanu i Sharonu, kazalištu i filmu, vjeri i slobodi – vrijednostima koje, kaže, nikada nije prestao braniti. A sve uoči premijere njegova novog igranog filma “260 dana” u kojemu glume Tim Roth, Armand Assante i Ángela Molina.
Jakov Sedlar: Bio bih nesretan da imam veća prava od bilo kojeg hrvatskog državljanina druge nacije ili vjere
Kazališni i filmski redatelj te bivši vaterpolist uoči premijere svoga novog igranog filma s temom Domovinskog rata “260 dana”, u kojemu glume zvijezde Tim Roth, Armand Assante i Ángela Molina, otkriva nepoznate detalje iz svog života
Komentara 12
Jel obuljenica dala joji cent ili naše novce daje samo partijskim saveznicima suhom zlatu?
Još kad bi bio malo bolji režiser bio bi idealan. Doduše pravi umjetnici su po definiciji buntovnici. Od režimskog čovjeka i konformista nikad umjetnika.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ovaj napaćeni narod ima tu nesreću što mora gledati i čitati kako neki likovi dobivaju priliku zagađivati javni prostor.