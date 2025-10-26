Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Životni intervju

Jakov Sedlar: Bio bih nesretan da imam veća prava od bilo kojeg hrvatskog državljanina druge nacije ili vjere

Autor
Hassan Haidar Diab
26.10.2025.
u 14:00

Kazališni i filmski redatelj te bivši vaterpolist uoči premijere svoga novog igranog filma s temom Domovinskog rata “260 dana”, u kojemu glume zvijezde Tim Roth, Armand Assante i Ángela Molina, otkriva nepoznate detalje iz svog života

Filmski i kazališni redatelj Jakov Sedlar već desetljećima izaziva pozornost javnosti – nekima zbog radova, drugima zbog stavova. Njegov životni put, od dječaka sa splitskih Meja i vaterpolskoga golmana do redatelja koji je radio s hollywoodskim zvijezdama i izraelskim generalima, vodi kroz različite svjetove – sport, umjetnost, vjeru, domoljublje i polemiku. U ovom intervjuu Sedlar se prisjeća djetinjstva u Splitu, studentskih dana u Zagrebu, kazališnih početaka, filmskih uspjeha i susreta s ljudima koji su obilježili njegov život. S jednakom strašću govori o Tuđmanu i Sharonu, kazalištu i filmu, vjeri i slobodi – vrijednostima koje, kaže, nikada nije prestao braniti. A sve uoči premijere njegova novog igranog filma “260 dana” u kojemu glume Tim Roth, Armand Assante i Ángela Molina.

Ključne riječi
HAVC Franjo Tuđman Kevin Spacey Tim Roth Jakov Sedlar

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Tvrdi
Tvrdi
14:56 26.10.2025.

Ovaj napaćeni narod ima tu nesreću što mora gledati i čitati kako neki likovi dobivaju priliku zagađivati javni prostor.

Avatar Samodesno
Samodesno
14:36 26.10.2025.

Jel obuljenica dala joji cent ili naše novce daje samo partijskim saveznicima suhom zlatu?

AL
AP_lapapa
14:09 26.10.2025.

Još kad bi bio malo bolji režiser bio bi idealan. Doduše pravi umjetnici su po definiciji buntovnici. Od režimskog čovjeka i konformista nikad umjetnika.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Medo u šparugama
film ivana grgura

'Medo u šparugama' uvršten u program prestižnog filmskog festivala u Amsterdamu

Kratkometražni dokumentarni film Ivana Grgura, "Medo u šparugama", svoju je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu Torontu, a sada će biti prikazan i u Europi, na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu – IDFA. Radnja filma smještena je u grad Umag, gdje neobična pojava medvjeda usred sezone divljih šparoga izaziva sukob, dijeleći zajednicu na skeptike i one koji vjeruju da medvjed doista postoji

Bumbarovo ljeto
nacionalno istraživanje HAVC-a

Samo 20 posto djece aktivno razumije sadržaj filmova koje gleda, dok većina pasivno konzumira medijske sadržaje

Na nedavno održanom filmskom programu Sedmi kontinent stručnjaci, edukatori, redatelji, psiholozi i roditelji razgovarali su o važnosti visoko kvalitetne umjetnosti za najmlađu publiku, a predstavljena su i nova istraživanja o tome kako djeca danas doživljavaju i razumiju film. Upozorili su kako film i mediji mogu biti snažan alat odgoja – ali samo ako djecu učimo gledati s razumijevanjem, baš kao što ih učimo razumjeti ono što pročitaju

Otvoren festival tolerancije

Zadarsko izdanje odvija se u mračnom svijetu, u kojem ponovno zvecka oružja i rastu podjele

"U svijetu koji se sve češće zatvara, Festival tolerancije ostaje otvoren – za sve ljude, sve priče i sve razlike koje nas čine bogatijima“ – poruka je s otvorenja 19. Festivala tolerancije, koji je svečano započeo u Providurovoj palači u Zadru. Ove godine festival dovodi u Zadar više od 50 gostiju iz 15 zemalja, uključujući redatelje, umjetnike, preživjele Holokausta, diplomate i predstavnike međunarodnih kulturnih mreža. Traje do 25. listopada, a programi su besplatni

Učitaj još

Kupnja