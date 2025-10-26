Jakov Sedlar: Bio bih nesretan da imam veća prava od bilo kojeg hrvatskog državljanina druge nacije ili vjere

Filmski i kazališni redatelj Jakov Sedlar već desetljećima izaziva pozornost javnosti – nekima zbog radova, drugima zbog stavova. Njegov životni put, od dječaka sa splitskih Meja i vaterpolskoga golmana do redatelja koji je radio s hollywoodskim zvijezdama i izraelskim generalima, vodi kroz različite svjetove – sport, umjetnost, vjeru, domoljublje i polemiku. U ovom intervjuu Sedlar se prisjeća djetinjstva u Splitu, studentskih dana u Zagrebu, kazališnih početaka, filmskih uspjeha i susreta s ljudima koji su obilježili njegov život. S jednakom strašću govori o Tuđmanu i Sharonu, kazalištu i filmu, vjeri i slobodi – vrijednostima koje, kaže, nikada nije prestao braniti. A sve uoči premijere njegova novog igranog filma “260 dana” u kojemu glume Tim Roth, Armand Assante i Ángela Molina.