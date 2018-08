Izložba Nade Petrić otvorena do kraja rujna

Skurjenija u obojeni kamen ili okamenjenu boju u more potopila. Tako izgledaju slike Nade Petrić rođene u dugotrajnom umjetničkom usavršavanju, a između rodnog Skradina, Rijeke, Italije do smirajnih Čižići na otoku Krku. To je onaj kamen s algama od kog se brujet od groti dela, a u moru ga se mirnim jutrom treba „skenirati“.

Izložba će biti u zaprešićkom Skurjeniju otvorena do polovice rujna, a pretkraj će autorica opet doći jer se sada ukazala samo nekolicini, a izostali su i inače i redovni posjetitelji muzeja. Valjda je ravnatelj potpisujući sve stavke u katalogu zaboravio napisati pozivnice, a vjerojatnije je da je to zbog odmora.

Šteta jer radi se o umjetnici "znam, hoću, moram" ili kuharici koja tijesto za štrudl (impregnacija i priprema papira i sl) sama radi. U tom je smislu i počastila autohtonom tortom s pedigreom, sličnoj i samim slikama; malo „grezoj“, ali profinjenoj i ukusnoj – primamljivoj.