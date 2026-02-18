'Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas'. Potresna izložba u čast poginulim novinarima u Gazi

U četvrtak, 19. veljače u 20 sati otvara se izložba „Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas” u Galeriji Kluba Kocka u Domu mladih Split (Ulica slobode 28). Izložba ostaje otvorena do 26. veljače.

Naziv izložbe preuzima rečenicu: „Tko ostane do kraja, ispričat će priču. Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas.” Ove riječi su 2024. godine ispisane na ploči bolnice u Džabaliji u Gazi, a napisao ih je liječnik Mahmud Abu Nudžaila.

Ova izložba veže se na akciju Sindikata novinara Hrvatske koji je od 14. svibnja do 18. srpnja 2024. na društvenim mrežama objavljivao ilustracije posvećene medijskim radnicama i radnicima ubijenima u Gazi. Ilustracije prikazuju novinarke i novinare, snimateljice i snimatelje, montažerke i montažere, tajnice, vozače i druge profesionalce čiji rad stvara i održava medije. Ovom izložbom i onima koje su uslijedile odaje se počast kolegicama i kolegama ubijenima tijekom genocida u Gazi koji još uvijek traje.

Kako navode kolege iz Palestinskog sindikata novinara: „izraelska okupacija nad palestinskim novinarstvom čini jedan masakr za drugim, pokušavajući ubiti svjedoke istine u nastojanju da se istinu zamagli i od očiju svijeta sakrije glasove i slike masakra nad palestinskim narodom na svim palestinskim teritorijima, a posebno u Pojasu Gaze”. Izložba u tom smislu djeluje kao javni čin pamćenja i solidarnosti te kao podsjetnik na ulogu novinarstva i medijskog rada u dokumentiranju stvarnosti.

Autorice koncepta izložbe su Ena Jurov i Ivana Perić, a autori_ce ilustracija su Ena Jurov, Mirjana Radovanović, Sead Kartal, Ivana Armanini, Lovro Škiljić, Luka Duplančić, Marko Dješka, Nikolina Fuzul, Apolonija Lučić, KLARXY, Hana Tintor, Agata Lučić, Tea Jurišić, Miron Milić, Ivona Cvitković, Miloš Miletić. Na ilustracijama su prikazani Mohamed Al Rifi, Ala Al Hams, Angam Ahdmad Edvan, Džabr Abu Hadrus, Rizk Al Garabli, Ajman Al Garbavi, Dua Džabur, Ibrahim Al Garbavi, Mahmud Džudžuh, Adham Hasuna, Ajat Hadura, Bilal Džadala, Amdžad Džadžah, Vafa Abu Daban, Dua Šaraf, Hamza Al Dahduh, Hasuneh Salim, Heba Al Abadla, Mohamed Al Salhi, Madžd Fadl Arandas, Mohamed Jaghi, Ola Atala, Salam Mema, Salma Mkhaimer, Samir Abu Daka, Ahmed Hairedin, Ala Taher Al Hasanat, Mohamed Azajtunija, Asem Al Bars, Baha Okasa, Hanan Kastan, Ijad Al Ruvagh, Fuad Abu Kamaš, Hanan Ajad, Salim Al Šarafa, Ola Al Dahduh, Mohamed Abu Hasira, Abdelhalim Avad, Ajman Al Rafati, Mohamed Abu Skheil, Mohamed Basam Al Jamal, Saher Akram Rajan, Akram Al Safi, Abdulah Breis, Mustafa Thuraja, Halil Abu Atra, Mohamed Ibad Labad, Rošdi Saraž, Amal Zohd, Jaser Abu Namus, Mohamed Naser Abu Huvaidi, Abdul Rahman Saima, Jazan Al Zuveidi, Nafez Abdel Džavad, Jusef Maher Davas, Ahmed Al Kara, Mohamed Abu Hatab, Mohamed Al Džadža, Adel Zorob, Ahmed Bdeir, Abdulah Alvan, Ahmed Fatima, Mohamed Ajaš, Said Al Halabi.