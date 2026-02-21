Igor Bezinović donirao 10.000 eura za antiratnu edukaciju mladih u Rijeci

Riječki redatelj Igor Bezinović, autor višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma "Fiume o morte!", posebnu novčanu nagradu za izvrsnost u kulturi u iznosu od deset tisuća eura, koju mu je u veljači dodijelio Grad Rijeka, odlučio je u cijelosti donirati za organizaciju antiratnog obrazovanja namijenjenog riječkim maturantima. U suradnji s Centrom za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Centrom za mirovne studije i Udrugom Delta, tijekom travnja i svibnja ove godine provest će se niz predavanja i razgovora kojima je cilj mladima približiti teme militarizacije društva i prava na priziv savjesti, kako bi im pružili alate za informirano donošenje odluka u vremenima rastućih globalnih napetosti.

Svoju odluku Bezinović je obrazložio dubokom povezanošću s povijesnim nasljeđem Rijeke, grada čija je prošlost isprepletena s vojnom industrijom, ratnim razaranjima i migracijskim traumama.

"Iz grada sam u kojem je britanski industrijalac Robert Whitehead prvi proizveo torpedo, iz grada koji je bio bombardiran u Prvom svjetskom ratu, koji je između dva svjetska rata bio pod fašističkim režimom, iz grada čija su luka, brodogradilišta i tvornice bile razorene u Drugom svjetskom ratu, iz grada i regije gdje je u devedesetima zbrinuto oko 40.000 prognanika i izbjeglica iz Hrvatske i BiH. Stoga smatram da je danas bitno u našem zavičaju razvijati antiratni sentiment i antiratnu zajednicu te svijest o tome da u Rijeku opet dolaze oligarsi i vojni industrijalci koji od ratova itekako osobno profitiraju. Također, smatram da je u današnje vrijeme, kada se u Hrvatsku uvodi obvezno služenje vojnog roka, bitno srednjoškolce upoznati s njihovim pravom na priziv savjesti i na civilno služenje vojnog roka", poručio je Bezinović.

Predstojnik Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, izvanredni profesor dr. sc. Marko Kovačić, izrazio je nadu da će ovaj riječki primjer potaknuti i druge gradove i županije na organizaciju sličnih edukativnih aktivnosti. Pozvao je Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju da javno podrže projekt i otvore širu društvenu raspravu o učincima militarizacije, ističući mirotvorstvo kao jednu od temeljnih ustavnih vrijednosti. Organizatori će uskoro kontaktirati ravnatelje svih riječkih srednjih škola kako bi predavanja i razgovore ponudili maturantskim razredima.

Donacija je plod nevjerojatnog uspjeha filma "Fiume o morte!", dokumentarno-igranog hibrida na kojem je Bezinović radio punih deset godina. Film, koji se bavi okupacijom Rijeke pod vodstvom Gabrielea D’Annunzija, osvojio je čak 34 međunarodne nagrade, uključujući i prestižnu Europsku filmsku nagradu, poznatu kao "EU Oscar", za najbolji europski dokumentarac. Osim toga, trijumfirao je na festivalu u Rotterdamu, osvojio šest Zlatnih arena u Puli te postao najgledaniji hrvatski dokumentarac od neovisnosti, privukavši u kina više od 38.000 gledatelja. Bio je i prvi dokumentarac u povijesti kojeg je Hrvatska kandidirala za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.