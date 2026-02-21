Hrvatski film "Frka" od sada možemo gledati na HBO Maxu

Drugi dugometražni film mladog redatelja Svebora Mihaela Jelića, "Frka", nakon premijere na Pulskom filmskom festivalu i kino distribucije, stigao je na streaming platformu HBO Max. Jelić, koji je pažnju na sebe skrenuo debitantskim "no-budget" hitom "Zagrebački ekvinocij", ponovno donosi priču o mladima uhvaćenima u vrtlogu jedne lude noći, no ovaj put radnju iz Zagreba seli u Osijek, grad koji se rijetko viđa na velikom platnu.

Radnja filma prati Niku (Kristina Jovanović), mladu konobaricu koja ulazi u dug kod lokalnog dilera Petra (Vedran Dakić). Kada isporuka droge pođe po zlu i Nikin bicikl s "robom" biva ukraden, Petar joj naređuje da do jutra mora obići sve njegove dužnike i naplatiti dugove. U toj naizgled nemogućoj misiji pridružuju joj se prijatelj Luka (Sven Latinović), Petrova sestrična Sara (Antonia Mrkonjić) koja je poslana da ih nadzire, te osebujni dužnik Voki (Luka Vondrak).

"Frka" je punokrvni triler s elementima crne komedije i drame. Iako je snimljen sa zanemarivim budžetom od svega devet tisuća eura, pohvalili su ga i kritika i publika. Svjetsku premijeru doživio je na 71. Pulskom filmskom festivalu, gdje je zaradio visoku ocjenu publike i posebno priznanje žirija Kino mreže.