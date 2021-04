I Van Gogh slavi Metropolitanov rođendan

Svjetski poznati njujorški muzej Metropolitan, popularno zvan The Met, danas slavi 151. rođendan.

Godišnjici u čast Google je kreirao vizual odnosno takozvani google doodle na kojem je prikazano 18 umjetnina koje se mogu vidjeti u Metropolitanu. Na doodleu su mjesto pronašli slavni autoportret Samuela Josepha Browna i Van Goghov "Autoportret sa slamnatim šeširom". Prikazan je tek mali dio Metovog postava kojeg čini više od 1,5 milijuna eksponata razdijeljenih na dvije lokacije.

Ovaj slavni muzej svake godine privlači više od sedam milijuna posjetitelja, a prošle je godine bio prvi veliki njujorški muzej koji je zatvorio svoja vrata kada su se pojavili prvi slučajevi zaraze koronavirusom u New Yorku. Tako je Met na svoj veliki jubilej, 150. godišnjicu osnutka, bio zatvoren unatoč višemjesečnom planiranju glamurozne proslave. Ponovno je otvoren javnosti u kolovozu prošle godine, nakon što je pet mjeseci bio pod ključem. To je najduže razdoblje u njegovih 151 godinu postojanja da je bio zatvoren, do tad je rekord bio tri dana, stoji na službenoj stranici muzeja.

U muzeju, ali i online do kraja ove godine moguće je posjetiti neke od izložbi postavljenih u sklopu proslave 150. godišnjice.

Jedno od virtualnih rješenja koje je Met omogućio svojim posjetiteljima je "The Met 360° Project", serijal od šest kratkih videa koji omogućuju da iz udobnosti vlastitog doma ljubitelji umjetnosti diljem svijeta iskuse čari Metropolitana.