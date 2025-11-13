Hrvatska Janis Joplin otkrila kako je uspjela zauvijek ostati slobodna kao mačka

Jed­na je od najznačajnijih pjevačica hrvatske glazbene scene – umjetnica snažna glasa, neiscrpne energije i istinske scenske karizme, Zdenka Kovačiček, na ovogodišnjem izdanju Interlibera 15. studenog će predstaviti svoju autobiografiju “Slobodna Kao Mačka”. Zdenka Kovačiček nas vodi kroz 65 godina bogate i iznimne karijere: s pet godina je krenula glumiti i pjevati, s 13 godina je doživjela tinejdžersku slavu kao Duo Hani, nakon koje je uslijedila europska turneja sa svjetski poznatim zvijezdama.

Godine 1970. odnosi pobjedu na prestižnom Opatijskom festivalu te započinje solističku karijeru inspirirana novootkrivenom ljubavlju prema rocku, soulu jazzu i bluesu. Stoga ne čudi i njezin nadimak 'europska Janis Joplin' koji je stekla zahvaljujući nevjerojatnom karizmom i unikatnim glazbenim izričajem kojeg je potvrdila i ulogom Janis Joplin u mjuziklu “S ljubavlju, Janis”. Njezina karijera prepuna je nastupa na mnogim prestižnim inozemnim i domaćim festivalima, brojnim nagradama među kojima je Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te za životno djelo, a njezina pjesma “Elektra” zatvorila je i Chanelovu reviju 2018. godine.

Zdenka je o svom iskustvu rekla sljedeće: “Glazbena scena bila je nevjerojatno bo­gata i mogli smo se mjeriti s najboljima u svijetu. Iza sebe sam već imala ozbiljnu karijeru, a iz inozemstva sam donijela repertoar koji je rijetko tko pjevao, jazz, soul, jazz-rock, R&B i dobar pop. Zvali su me na sve strane, prihvaćala sam sve što su mi nudili i puno sam snimala... Uživala sam u glazbi i živjela s glazbom. Osjećala sam se kao građanka svijeta.”

Autobiografija “Slobodna kao mačka” bit će premijerno predstavljena na ovogodišnjem izdanju Interlibera 15. studenog, a sve prisutne Zdenka će počastiti i kratkom glazbenom izvedbom te potpisivanjem knjige. Također, zagrebačka publika imati će priliku poslušati Zdenku Kovačiček i tijekom njezinog koncerta istog imena 8. prosinca u klubu Peti Kupe, prije kojeg će se održati i prigodno potpisivanje knjige. Zdenki je u jako lijepom sjećanju ostao koncert u istome klubu 2023. godine povodom Dana Žena, a atmosferu će zasigurno podignuti i izvedbom najnovijeg singla “Ružin Cvijet”.

Izdan pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear, “Ružin Cvijet” nosi tekst Zdenkine omiljene pjesnikinje Slavice Maras, također autorice hitova “Frka” i “Konstatacija Jedne Mačke”. Iz iste zbirke poezije, “Ružin Cvijet” dolazi kao prirodni nastavak i novi komentar vremena uz dozu šarma, ironije i elegancije kojeg Zdenka iskusno izvodi.

“Ova pjesma godinama je čekala pravi trenutak, a sad sam osjetila da je stiglo njezino vrijeme. Tekst Slavice Maras i dalje zvuči svježe, britko i otkačeno, baš kao i kad sam ga prvi put pročitala. ‘Ružin Cvijet’ je šašav, duhovit, pun karaktera; singl nosi sve ono što obožavam u glazbi: poruku, stav i osobnost,” rekla je Zdenka Kovačiček o novoj pjesmi.

Zdenka Kovačiček iz godine u godinu svojim prisustvom na sceni samo dodatno potvrđuje svoj status glazbene dive i jedne od najvažnijih glazbenica našeg prostora. Njezina karizma, jedinstven šarm kojim izvodi pjesme te nepokolebljiva osobnost nimalo ne blijede kroz više od 65 godina na sceni. Iskrenost, britkost, i duhovitost karakteristike su zbog kojih publika desetljećima vjeruje svakoj njezinoj riječi, jer kad Zdenka progovori to nije samo pjesma, to je stav.