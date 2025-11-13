Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Životna priča glazbenice

Hrvatska Janis Joplin otkrila kako je uspjela zauvijek ostati slobodna kao mačka

Sanjin Kaštelan
VL
Autor
vecernji.hr
13.11.2025.
u 14:35

Autobiografija glazbene dive Zdenke Kovačiček "Slobodna kao mačka" koju će 15. studenog predstaviti na Interliberu, prati njezin životni put kroz 65 godina karijere na glazbenoj i kazališnoj sceni. Zagrebačka publika imat će ponovno priliku čuti Zdenkine maestralne izvedbe i tijekom koncerta 8. prosinca u Petom Kupeu, gdje će uz potpisavanje svoje knjige izvesti i svoj najnoviji singl “Ružin Cvijet” čiji je tekst čuvala 40 godina

Jed­na je od najznačajnijih pjevačica hrvatske glazbene scene – umjetnica snažna glasa, neiscrpne energije i istinske scenske karizme, Zdenka Kovačiček, na ovogodišnjem izdanju Interlibera 15. studenog će predstaviti svoju autobiografiju “Slobodna Kao Mačka”. Zdenka Kovačiček nas vodi kroz 65 godina bogate i iznimne karijere: s pet godina je krenula glumiti i pjevati, s 13 godina je doživjela tinejdžersku slavu kao Duo Hani, nakon koje je uslijedila europska turneja sa svjetski poznatim zvijezdama.

Godine 1970. odnosi pobjedu na prestižnom Opatijskom festivalu te započinje solističku karijeru inspirirana novootkrivenom ljubavlju prema rocku, soulu jazzu i bluesu. Stoga ne čudi i njezin nadimak 'europska Janis Joplin' koji je stekla zahvaljujući nevjerojatnom karizmom i unikatnim glazbenim izričajem kojeg je potvrdila i ulogom Janis Joplin u mjuziklu “S ljubavlju, Janis”. Njezina karijera prepuna je nastupa na mnogim prestižnim inozemnim i domaćim festivalima, brojnim nagradama među kojima je Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te za životno djelo, a njezina pjesma “Elektra” zatvorila je i Chanelovu reviju 2018. godine. 

Zdenka je o svom iskustvu rekla sljedeće: “Glazbena scena bila je nevjerojatno bo­gata i mogli smo se mjeriti s najboljima u svijetu. Iza sebe sam već imala ozbiljnu karijeru, a iz inozemstva sam donijela repertoar koji je rijetko tko pjevao, jazz, soul, jazz-rock, R&B i dobar pop. Zvali su me na sve strane, prihvaćala sam sve što su mi nudili i puno sam snimala... Uživala sam u glazbi i živjela s glazbom. Osjećala sam se kao građanka svijeta.”

Autobiografija “Slobodna kao mačka” bit će premijerno predstavljena na ovogodišnjem izdanju Interlibera 15. studenog, a sve prisutne Zdenka će počastiti i kratkom glazbenom izvedbom te potpisivanjem knjige. Također, zagrebačka publika imati će priliku poslušati Zdenku Kovačiček i tijekom njezinog koncerta istog imena 8. prosinca u klubu Peti Kupe, prije kojeg će se održati i prigodno potpisivanje knjige. Zdenki je u jako lijepom sjećanju ostao koncert u istome klubu 2023. godine povodom Dana Žena, a atmosferu će zasigurno podignuti i izvedbom najnovijeg singla “Ružin Cvijet”.

Izdan pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear, “Ružin Cvijet” nosi tekst Zdenkine omiljene pjesnikinje Slavice Maras, također autorice hitova “Frka” i “Konstatacija Jedne Mačke”. Iz iste zbirke poezije, “Ružin Cvijet” dolazi kao prirodni nastavak i novi komentar vremena uz dozu šarma, ironije i elegancije kojeg Zdenka iskusno izvodi.

“Ova pjesma godinama je čekala pravi trenutak, a sad sam osjetila da je stiglo njezino vrijeme. Tekst Slavice Maras i dalje zvuči svježe, britko i otkačeno, baš kao i kad sam ga prvi put pročitala. ‘Ružin Cvijet’ je šašav, duhovit, pun karaktera; singl nosi sve ono što obožavam u glazbi: poruku, stav i osobnost,” rekla je Zdenka Kovačiček o novoj pjesmi.

Zdenka Kovačiček iz godine u godinu svojim prisustvom na sceni samo dodatno potvrđuje svoj status glazbene dive i jedne od najvažnijih glazbenica našeg prostora. Njezina karizma, jedinstven šarm kojim izvodi pjesme te nepokolebljiva osobnost nimalo ne blijede kroz više od 65 godina na sceni. Iskrenost, britkost, i duhovitost karakteristike su zbog kojih publika desetljećima vjeruje svakoj njezinoj riječi, jer kad Zdenka progovori to nije samo pjesma, to je stav.

Ključne riječi
Slavica Maras Mikulandra peti kupe Interliber autobiografija mačka Zdenka Kovačiček

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljanje projekta Kulturna iskaznica u okviru Premium programa Interlibera
Kulturna iskaznica na Interliberu

Mladi će vaučer od sto eura moći potrošiti na kupnju knjiga ili odlazak u kino, kazalište, balet i muzej

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je na Velesajmu svoj novi projekt kojim će se 18-godišnjacima koji izlaze iz školskog sustava omogućiti vaučer od sto eura za kulturna događanja. Platforma za pružatelje kulturnih sadržaja otvorit će se krajem ovoga mjeseca, te će komunikacija s učenicima i roditeljima zatim početi putem e-dnevnika i nastaviti se putem e-građana

Izdavačka kuća Despot Infinitus na Interliberu
INTERLIBER 2025.

Despot Infinitus na Interliberu predstavlja povijesne, književne i publicističke knjige

Nakladnička kuća Despot Infinitus i ove godine na Interliberu predstavlja bogat izbor povijesnih, književnih i publicističkih izdanja, uključujući niz novih naslova poput knjige “Međimurje 1942.” i romana “Ime mi je Sarajevo”. Poznata po znanstveno utemeljenim i estetski vrijednim publikacijama, Despot Infinitus ostaje prepoznatljiv čuvar povijesti i promicatelj suvremene književne misli.

Jeff Kinney
Jeff Kinney, autor "Gregovog dnevnika"

Likovi u dječjim knjigama često su heroji, no Greg je sličan meni – pun nesavršenosti

S Jeffom Kinneyem, autorom svjetskog dječjeg hit serijala "Gregov dnevnik", razgovarali smo na Interliberu, a ovaj poznati pisac i ilustrator otkrio nam je kakva nas radnja očekuje u najnovijem nastavku serijala, jesu li Greg i njegov brat Rodrick temeljeni na stvarnim osobama, zatim što misli o ekranizaciji svojih djela te, naposljetku, kako mu se sviđa u Hrvatskoj, zemlji koju je prvi put posjetio još kao 16-godišnjak

Zagreb: Andrej Plenković na otvorenju 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber
Otvoren je Interliber!

Zagrebački sajam knjiga otvorio Plenković, uključio se i dobitnik Bookera Paul Lynch

Tomašević poručio da tehnologija ponekad može zakazati a knjiga nikada, paviljone 5, 6, 7 i 7a ispunilo je više od 360 izlagača iz 15 zemalja, a pripremljeno je više od 200 sati stručnog i zabavnog programa na četiri pozornice, uključujući radionice, panele, kvizove, druženja s autorima i brojne aktivnosti koje slave knjigu i znanje. Sajam traje do nedjelje, ulaz na sve je besplatan

Booker Prize 2025
Bookera 2025. osvojio je....

David Szalay - prvi mađarsko-britanski dobitnik koji se ne osjeća ni kao Mađar ni kao Britanac

Nagrađen je za roman "Flesh" (Meso) koji se proteže između Mađarske i Londona i uključuje lik koji se nije osjećao kao kod kuće ni na jednom mjestu. Za ovu nagradu mogu konkurirati sve knjige koje su napisane na engleskom jeziku, a objavljene su u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Republici Irskoj. Osim nagrade od 57.000 eura za pobjednika, pisci njome dobivaju na popularnosti i imaju koristi od povećane prodaje knjiga

Učitaj još

Kupnja