Hrvati odustali od velikih sajmova knjiga u Frankfurtu i Beogradu

Hrvatska ove godine neće službeno nastupiti na Sajmu knjiga u Frankfurtu, koji se održava sedamdeset i treći put. Potvrđeno nam je to iz Ministarstva kulture i medija, u kojem su naveli da Zajednica nakladnika i knjižara, kao ni ijedan drugi pojedinačni izdavač, nisu tražili da Ministarstvo financira nastupe na sajmu u Frankfurtu, kao ni na sajmu knjiga koji će biti održan u Beogradu.

“Frankfurtski i ostale međunarodne nastupe organizira Zajednica nakladnika i knjižara, a Ministarstvo kulture i medija financira program nastupa prema njihovu traženju. S obzirom na to da je u ovom iznimno nesigurnom razdoblju pandemije i različitih pristupa epidemiološkim mjerama u kontekstu događanja i okupljanja u pojedinim državama bilo teško planirati takve opsežne programe gostovanja, ni Zajednica nakladnika i knjižara ni pojedinačni izdavač nisu tražili Ministarstvo kulture i medija financiranje nastupa na sajmovima u Frankfurtu ili Beogradu. Konkretno, uprava frankfurtskog sajma tek je nedavno donijela odluku i objavila održavanje sajma”, ističu iz Ministarstva kulture i medija.

Prošle godine frankfurtski sajam održan je samo digitalno. Otvoren je u velikoj festivalskoj dvorani, ali bez sudjelovanja publike. No i u digitalnom obliku bilo je 4400 izlagača iz stotinu i dvadeset zemalja svijeta. I Kanada, koja je lani trebala biti zemlja gost, odgodila je svoj nastup u Frankfurtu za ovu godinu. No ove godine uprava frankfurtskog sajma očekuje dolazak izlagača iz šezdesetak zemalja svijeta (prije pandemije bilo ih je više od stotinu), a u prodaju su već puštene i pojedinačne karte za sajam koji će biti održan u fizičkom obliku, od 20. do 24. listopada, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su u Njemačkoj prilično rigorozne.

“S obzirom na pandemiju, koja je za posljedicu donijela potrebu za potporama neovisnim umjetnicima, cijelom sektoru događanja, odnosno kulturnih i kreativnih industrija, kao i hitno potrebne mjere zaštite na potresom pogođenom području, činjenica je da nastupi na međunarodnim sajmovima trenutačno nisu među prioritetima. No u tom kontekstu skrenula bih vam pozornost kako je Ministarstvo kulture i medija Zajednici nakladnika i knjižara dodijelilo i sredstva i dalo podršku za program Knjiga svima i svuda – svojevrsnom online sajmu gdje su se knjige prodavale po cijenama Interlibera, i to dva puta godišnje, uz jesenski termin održavanja Interlibera prošle godine i proljetos uz Noć hrvatske knjige”, istaknula je glasnogovornica Ministarstva kulture i medija Renata Margaretić Urlić.

U Ministarstvu kulture i medija tvrde da će konačnu odluku o održavanju Interlibera, čije je otvaranje najavljeno za 28. rujna, biti moguće donijeti prema neposrednim okolnostima i situaciji pandemije. Iz Ministarstva uvjeravaju da su zbog pandemije pronašli nove modele prezentacije hrvatske knjige i književnosti pa je na Konferenciji veleposlanika i konzula MVEP-a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek predstavila stranicu Croatian-literature.hr s oglednim prijevodima hrvatskih autora i raznim mogućnostima njihove promidžbe.