Gracioznim vokalima Dunja Knebl zove "čistu" prošlost u prljavu sadašnjost

Još "friška" od senzacionalnog lanjskog albuma "Bilo je sada" postave Dunije s Ninom Romić i Jelenom Galić, Dunja Knebl bez stanke nastavlja dalje sjajnim novim albumom "Fauna". Snimljen s multiinstrumentalistom Rokom Margetom i producentom Svenom Pavlovićem, radi se o prokušanoj i upućenoj ekipi koja je već surađivala na albumima "Svilarica svilu prede" iz 2019. i "Songbook Songs" 2021.

S deset tradicijskih pjesama o životinjskom svijetu i originalom "Samec prez para", Dunja Knebl je poput albuma "Animals" Pink Floyda istaknula teme koje karakteriziraju ljude kroz životinjske likove i njihove sudbine pa je nemoguće ne shvatiti metaforu koju nudi. Radi se o impresivnom albumu iskusnih poznavatelja etno teritorija na kojem spoj žičanih i puhačkih instrumenata Margete, s povremenim udaraljkama, donosi bogat kolorit zvukova na temelju kojih Dunja Knebl gracioznim vokalima zove "čistu" prošlost u prljavu sadašnjost. Kako drukčije shvatiti album pun divnih životinjskih karaktera i ne tako divnih sudbina.

"Fauna" s Knebl na glasu i gitari široka je u izboru instrumenata Roka Margete (indijski harmonij, tapan, darbuka, udaraljke, ukulele, sansula, kaval, ksilofon, gusle, prilagođena violina, pa i lonac i rifljača). Sve to daje novo gorivo narodnim pjesmama snimljenim tako da bi mogle zainteresirati stručnu međunarodnu publiku, a i domaćeg slušatelja iznenade kad vide što se sve može napraviti s poznatim predlošcima. Značaj koji su majstori naive nekada imali kod nas u slikarstvu, danas je ono što svojom umjetnošću nude Dunja Knebl i kolegice koje domaću neo etno scenu vode do visokih artističkih proboja. Press-objava jasno objašnjava namjere: "Razne ptice pjevaju o ljubavi, ali i o slobodi. U nekim pjesmama životinje se žale na gorku sudbinu jer ih čovjek zlostavlja i/ili ubija. Moglo bi se čak reći da su te dvije pjesme protestne. Na početku albuma pjesma je o usamljenosti ("Jelen") i završava pjesmom na istu temu ("Samec prez para"). To bi bio sasvim adekvatan opis stanja na Zemlji danas. Ona personificira sve usamljene ljude na svijetu iako o usamljenosti zbori ptica".