FOTO 11 priča koje vraćaju u neko drugo djetinjstvo: 'Bili smo bogatiji za igru, za pustolovinu i međusobno druženje'

"Motiv za pisanje ove knjige, u stvari jedan od motiva, bio mi je prikupiti i sačuvati što je moguće više podataka o običajima, vjerovanjima i praznovjerjima u ovim krajevima. E sad, da sam sve prikupljeno samo suhoparno nabrojila, mislim da djeci ne bi bilo osobito zanimljivo. Stoga je bilo nužno oko toga isplesti priču", tim riječima svoju drugu zbirku pripovijedaka pred publikom u kupoli bjelovarske Gimnazije predstavila je u petak navečer bjelovarska autorica Nada Lovreković Trgovac. "U hladu stare višnje" čine 11 pripovijedaka koje pričaju o njenom djetinjstvu u moslavačkom kraju. Riječ je o svojevrsnom nastavku njezine prve zbirke "Đurđice za večernicu" u kojoj kroz dogodovštine djevojčice Dore, njezina brata Jerka i ostalih članova njihove obitelji čitatelji doznaju o moslavačkim vjerovanjima i običajima na početku druge polovice prošlog stoljeća. "U prvoj knjizi opisani su običaji, seoski poslovi pa i radne obveze koje su u to vrijeme imala djeca, dok je u ovoj, koja sadrži 11 novih priča, naglasak na mitovima i legendama, vjerovanjima odnosno praznovjerjima koja su bila poznata u narodu", otkrila je autorica na promociji.

Vrijeme njezina djetinjstva opisano u pričama je, kako sama autorica navodi, bez svih modernih čuda. No to je, kaže ona, teže ali sretnije vrijeme. "Ove knjige su napisane zbog svih naših unuka kojima je neshvatljivo kako smo mi kao djeca vrijeme provodili bez mobitela, laptopa, play stationa, tastatura, pa čak i bez fiksnih telefona i televizora. Istina, u odnosu na današnju djecu mi smo imali jako malo igračaka, no ne mogu se oteti dojmu da smo bili sretnija djeca. Bili smo bogatiji za igru, za pustolovinu i

međusobno druženje", istaknula je Lovreković Trgovac.

S njom se slaže Slobodanka Martan, još jedna bjelovarska autorica koja je za knjigu "U hladu stare višnje" napisala i pogovor. "I dok je u prvoj knjizi Lovreković Trgovac u literarno štivo unijela znanja o poslovima, alatima, predmetima i običajima svog zavičaja koji nestaju, a mnogih više i nema, u koricama knjige "U hladu stare višnje", vjerna svom književnom poslanju, ova autorica čuva vjerovanja, praznovjerja, legende i molitve, a nastavlja čuvati i običaje vezane za Božić, Badnjak, Sv. Luciju, Sv. Nikolu..."

"Opet se kao i u prethodnoj knjizi pokazalo da je djetinjstvo autorici neiscrpan izvor inspiracije. No, knjiga nije namijenjena samo djeci, nego i odraslima baš kao što njezina namjena nije da bude tek zadovoljstvo u čitanju. Ona je i nadahnuće za očuvanje hrvatske baštine i promicanje hrvatskih tradicijskih vrijednosti" istaknula je Martan.

Knjigu je uredio Slaven Klobučar koji je literarni opus Nade Lovreković Trgovac nazvao blagom zavičajne književnosti. "Ova knjiga ne sadržava samo sjećanja na ljude koje je protok vremena uzeo, često s njima uzet je i dobar dio naše baštine koju Nada tako vješto skriva od zaborava i prolaznosti u svih jedanaest pripovjedaka koje čine ovu knjigu", kazao je Klobučar.

Okupljene su pozdravili i Vedran Milić, predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Bjelovaru koja je izdala knjigu, te Tanja Mamić, ravnateljica Gimnazije koja je bila domaćin ovog događanja. Program je vodila Tina Gatalica, a u glazbenom dijelu programa nastupio je Kvartet rogova Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru - učenici Elizabeth Aria Cone, Mykola Hordii, Dorian Ćuić i Maksim Radanec, pod vodstvom prof. Ivana Oškere.