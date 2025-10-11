Naši Portali
Velika obljetnica

Fabijanić projicira kralja Tomislava na zgradi palače HAZU

Autor
Milena Zajović
11.10.2025.
u 17:00

Tijekom cijele 2025. nizom događanja, koncertima, simpozijima, izložbama slavi se godina obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, kako bi se podsjetilo na godinu krunjenja prvog hrvatskog kralja Tomislava i njegov spomen u pismu pape Ivana X. kojim je 925. godine sazvan Prvi splitski crkveni sabor

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, organizira u subotu, 11. listopada, video projekciju spomenika kralju Tomislavu na stražnjoj strani Palače HAZU-a, rad Damira Fabijanića.

Iz HAZU-a najavljuju kako će se projekcija spomenika prvom hrvatskom kralju s njegova trga u Zagrebu, rad kipara Roberta Frangeša Mihanovića, održavati svaku večer do utorka, 21. listopada, u vremenu od 19 sati do 23 sata.

Autor video projekcije, hrvatski fotograf Damir Fabijanić rekao je da je za snimanje izabrane fotografije 27. veljače potrošio dvije minute i 21 sekundu i otprilike pola sata u završnoj obradi.

"Laik će reći da mu to izgleda brzopleto, no dugogodišnje iskustvo definiralo je motiv u startu - Frangešov spomenik kralju Tomislavu snimljen u profilu sa strane, s nebom u pozadini kao jedinim mogućim načinom za projekciju na fasadi palače HAZU-a koja nikako nije idealno platno za projekciju", objasnio je.

"Dodatna koloristička intervencija i stavljanje broja 1100, što je godišnjica, minimalno su dopunili jedini mogući kadar", dodao je o projektu.

Tijekom cijele 2025. nizom događanja, koncertima, simpozijima, izložbama slavi se godina obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, kako bi se podsjetilo na godinu krunjenja prvog hrvatskog kralja Tomislava i njegov spomen u pismu pape Ivana X. kojim je 925. godine sazvan Prvi splitski crkveni sabor.

Time je Hrvatska postala samostalnim i priznatim kraljevstvom, što je bitno utjecalo na oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta i suverenosti, a obljetničkom godinom podsjeća se na bogatu hrvatsku kulturnu baštinu, hrvatski jezik, umjetnost i arhitekturu.

Večernji list velikoj se obljetnici pridružio dokumentarno-igranim filmom u režiji Dražena Klarića, te velikim oratorijem "Kralj Tomislav" Mateja Meštrovića praizvedenim na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Ključne riječi
HAZU Damir Fabijanić

