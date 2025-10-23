Erste fragmenti 21 – više od dva desetljeća podrške mladim hrvatskim umjetnicima

Naši Portali
23.10.2025.
u 11:06

Erste banka već preko dva desetljeća prepoznaje umjetnice i umjetnike pred kojima je sjajna budućnost. Pobjednički radovi pridružit će se dugom nizu radova prošlih fragmentaša, koji danas krase više od 130 lokacija diljem Hrvatske, uglavnom poslovnica i ureda Erste banke.

Novi autori iz 21. izdanja Erste fragmenata bit će predstavljeni na otvorenju izložbe u Laubi, kući za ljude i umjetnost, u utorak 28. listopada 2025. u 19 sati.

Nagrade i prilike za mlade umjetnike

Stručni žiri je i ove godine odabrao nova imena hrvatske umjetničke scene: Nina Bekeniova, Lana Cvetko, Lora Elezović, Ela Leko, Juraj Mihalke, Karlo Kopić i Monika Sinković. Navedeni umjetnici natječu se za Grand Prix, a pobjednik će uz 1500 eura osvojiti i priliku za samostalnu izložbu u 2026.

Glavnog dobitnika saznat ćete na otvorenju izložbe.

O otkupljenim radovima odlučivao je stručni žiri u sastavu: povjesničar umjetnosti i kustos Vanja Babić, likovna kritičarka i novinarka Patricia Kiš, viša kustosica u MSU Leila Topić, nezavisna kustosica Neva Lukić te akademski slikar i dobitnik natječaja Erste fragmenti 2006. godine, Zlatan Vehabović.

Stipendija kao dodatni poticaj 

Uz otkupljene radove koji će trajno ostati u vlasništvu Erste banke, dodjeljena je i jednogodišnja stipendija za studente likovnih akademija u iznosu od 1800 eura. Ovogodišnji dobitnik stipendije je Filip Paljar, čiji će radovi također biti dio zajedničke izložbe.

Izložbu Erste fragmenti 21 možete posjetiti u Laubi od 28. listopada do 4. studenog 2025. Ulaz je besplatan tijekom cijelog trajanja izložbe, gdje vas očekuje zanimljiv presjek aktualnih tendencija hrvatske mlade umjetničke scene.

