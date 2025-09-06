Naši Portali
12. Zagreb Design Week

Dva tjedna kreativnog kaosa, od tradicije do vizija budućnosti mode

Zagreb Design Week
ZAGREB DESIGN WEEK
VL
Autor
Tia Špero
06.09.2025.
u 14:37

Na ovogodišnjem Zagreb Design Weeku gledat ćemo "The Man Who Tailors Dreams", filmski portret Thoma Browna, američkog dizajnera koji je revolucionarizirao sivo odijelo, a vrhunac modnih događanja bit će ZGDW modna revija u četvrtak 11. rujna, na kojoj ćemo vidjeti radove sedam najboljih dizajnera mlađe generacije

Dvanaesto izdanje najvećeg regionalnog festivala dizajna Zagreb Design Week prvi put traje čak dva tjedna, pod temom "Stvarnosti koje dijelimo". Sve će započeti svečanim otvaranjem u utorak 9. rujna u 18 sati u Jadran filmu gdje će se dodijeliti jedina međunarodna nagrada za dizajn u Hrvatskoj – ZGDW AWARD.

– Riječ je o doista najbogatijem i najraznovrsnijem izdanju Zagreb Design Weeka do sada. Trajat će dva tjedna, a glavno središte događanja u prvom tjednu bit će kompleks Jadran filma. Posjetitelji će ondje moći razgledati petnaest izložbi, uključujući i radove finalista nagrade ZGDW, a održat će se i niz predavanja, panela, radionica, filmskih projekcija... Nakon toga, od 14. rujna, program će se nastaviti na čak 35 partnerskih lokacija u Zagrebu, u galerijama, dućanima i pop-up prostorima, koji uključuju i Galeriju Hrvatskog dizajnerskog društva, Galeriju Bernardo Bernardi, Holographik, Oris, Bruketa&Žinić&Grey... - otkriva nam direktor Zagreb Design Weeka Daniel Tomičić.

Ovogodišnja regija u fokusu je Katalonija, jer iako nam, kada pomislimo na dizajn, obično na pamet padaju gradovi poput Milana, kaže Tomičić, i Barcelona se itekako može podičiti moćnom dizajnerskom scenom i poviješću. Stotinu godina katalonske kreativnosti upoznat ćemo na izložbi "Disseny català". Na njoj će se predstaviti širok raspon dizajnera, od 96-godišnjeg pionira industrijskog dizajna Andréa Ricarda o kojem ćemo gledati dokumentarac "André Ricard, el diseño invisible", sve do mlade, 28-godišnje Ariadne Sala Nadal koja će gostovati sa svojim dirljivim terapijskim setom "Balisa", koji je namijenjen onima koji su preživjeli seksualna zlostavljanja.

Vrhunac modnih događanja bit će ZGDW modna revija u četvrtak 11. rujna, na kojoj ćemo vidjeti radove sedam najboljih dizajnera mlađe generacije. Među njima su Andrea Morell s postapokaliptičnom kolekcijom "After us, Moss" gdje moda postaje fosil prekriven mahovinom, brend Dada i Dunda koji kolekcijom "Slavonika" oživljava zaboravljene slavonske tekstile, te Helen Kelen, čiji avangardni streetwear "Synthex 2.0" nastaje ručnim radom i upcyclingom.

Ljubitelje produkt dizajna oduševit će i segment posvećen namještaju, gdje osam brendova predstavlja spoj tradicije i inovacije. Među njima su Artisan, poznat po majstorskoj obradi drva te Miena s jedinstvenom kolekcijom od tisućljetnog riječnog hrasta. Posebnu poslasticu predstavlja izložba plakata iz arhive Jadran filma, a tu se izdvaja Picassov plakat za "Bitku na Neretvi" uz koji se veže anegdota da slavni umjetnik za honorar nije tražio novac, već sanduk domaćeg vina. Program donosi i nesvakidašnje projekte kao što su izložba "Totem i tabu" o milanskom A.S. Velasci, koji je Fifa proglasila "najumjetničkijim nogometnim klubom na svijetu", te "Poster Safari" iz Züricha, koji uz pomoć proširene stvarnosti oživljava plakate postavljene diljem Zagreba.

U povodu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva, imat ćemo priliku vidjeti i izložbu Borisa Ljubičića "New Look Croatia". Ljubičić, poznat kao "otac kockica", jedan je od najvažnijih dizajnera koji promišljaju hrvatski vizualni identitet, a ova izložba, iako je obišla svijet, dosad nije pokazana u Hrvatskoj. Pogled u budućnost hrvatskog dizajna ponudit će nam pak izložba "Gen Z", koja okuplja radove studenata i učenika jedanaest hrvatskih fakulteta i škola. Dva tjedna kreativnog kaosa kulminirat će velikim dnevnim partyjem u Petom kupeu 21. rujna.

