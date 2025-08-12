Naši Portali
Milena Zajović

Dubrovačke ljetne igre posvećene su ženama, ali samo u režiji muškaraca

Dubrovačke ljetne igre
Grgo Jelavić/Pixsell
12.08.2025. u 10:57

Umjesto floskula o ženama kao kolijevkama života, tri ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara mogle su se hrabrije, aktualnije i relevantnije pozabaviti stvarnim životnim i umjetničkim iskustvom žena koje danas žive u našoj zemlji

Na Dubrovačkim ljetnim igrama prije desetak dana održana je javna tribina pod nazivom "Ženski glas u umjetnosti", na kojoj su govorile glumice Neva Rošić, Nina Violić, Zrinka Cvitešić, Helena Minić Matanić, Nikolina Prkačin, Doris Šarić Kukuljica, hrvatska teatrologinja Lada Čale Feldman, operna pjevačica Dubravka Šeparović Mušović te pijanistice Marija Grazio i Ivana Jelača uz moderaciju dramaturginje i koreografkinje Željke Turčinović.

Odreda cijenjene umjetnice koje itekako imaju što reći na ovoj tribini govorile su o ženskom umjetničkom iskustvu, koje je centralna tema ovogodišnjega festivala. Međutim, ono na što je ta tribina nehotično skrenula pozornost činjenica je da su s obzirom na deklarativnu temu festivala autorice, odnosno redateljice, ove godine na Igrama bolno podzastupljene.

