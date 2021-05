Doznat će se istina o Malom princu i njegovoj ruži

Svjetlo dana uskoro će ugledati knjiga koja otkriva pravu istinu o odnosu Malog princa i njegove ruže, ali onih iz stvarnog života. "Mali princ" je, naime, inspiriran odnosom samog autora Antoinea de Saint-Exupéryja i njegove voljene "ruže" Consuelo Suncin, prenosi The Guardian.

Njihov je odnos dugo bio izvor polemika. Njegova aristokratska obitelj nikada nije prihvatila "nježnu i zahtjevnu" Consuelo koja je nakon Saint-Exupéryjeve smrti gotovo potpuno izbačena iz njegove životne priče.

- Oženiti strankinju smatralo se gorim od udaje za Židova - rekao je još 90-ih jedan član obitelji biografu Paulu Websteru.

Njihov odnos i pravu istinu trebala bi raščistiti knjiga u kojoj će se objaviti više od 160 njihovih pisama i telegrama, ukrašena desecima autorskih skica, fotografija i ostalih uspomena. Iz njihovih prepiski vidi se da je brak bio buran.

Nakon Saint Exupéryjeve pogibije u zagonetnoj zrakoplovnoj nesreći, Consuelo je nudila američkom izdavaču "Malog princa" da napiše njegov nastavak popraćen skicama njezina supruga koje je on izostavio iz konačne verzije knjige. Kad je izdavač je to odbio, ona je do kraja života čuvala i skrivala od javnosti sva njihova pisma i dokumente pokojnog muža, piše Jutarnji list.

"Mali princ", francuskog književnika i ratnog heroja Antoinea de Saint-Exupéryja, prodan je u više od 200 milijuna primjeraka, a ostvaren je u 450 različitih prijevoda, prenosi The Guardian. Priča se oslanja na odnos tajanstvenog princa koji putuje zvijezdama, a u mislima mu je njegova nježna i zahtjevna ruža.