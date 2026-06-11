Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
rat protiv "AI smeća"

Deezer lansirao besplatan alat koji otkriva AI glazbu u vašim playlistama, funkcionira na Spotifyju i Apple Musicu

Koronavirus Njema?ka
Christin Klose/DPA
Autor
Tea Radović
11.06.2026.
u 15:46

Deezer je predstavio besplatnan online program koji može skenirati vaše glazbene playliste na Spotifyju, Apple Musicu i drugim platformama. Cilj je otkriti koliki postotak pjesama koje slušate potječe od umjetne inteligencije

Francuski streaming servis Deezer povukao je novi, prilično radikalan potez u svom sve glasnijem ratu protiv takozvanog "AI smeća" (AI slop), odnosno glazbenog sadržaja u potpunosti generiranog umjetnom inteligencijom. Lansirali su besplatan i javno dostupan online alat nazvan "AI music detector", koji korisnicima omogućuje da povežu svoje račune s bilo koje popularne streaming platforme - uključujući divove poput Spotifyja, Apple Musica i Tidala - te u samo nekoliko trenutaka saznaju koliki je postotak pjesama na njihovim osobnim playlistama zapravo djelo umjetne inteligencije, a ne ljudskih autora.

Ovaj potez nije samo tehnološki iskorak, već i provokativna marketinška kampanja kojom Deezer nastoji privući korisnike razočarane sve većom poplavom sintetičkog sadržaja i pozicionirati se kao predvodnik transparentnosti u glazbenoj industriji, a cilj je jasan: dati slušateljima moć da provjere što se doista krije u njihovim slušalicama i potaknuti ih na pitanje jesu li zadovoljni odgovorom.

Alat su među prvima testirali novinari portala TechRadar, koji kažu da je iskustvo korištenja uglavnom brzo i jednostavno, ali s određenim razlikama među platformama. Primjerice, povezivanje i skeniranje korisničkih računa na Spotifyju i Tidalu navodno traje manje od minute, nakon čega sustav izbacuje jasan postotak pronađene AI glazbe, a korisnici čak dobivaju i digitalnu značku s rezultatom, koju mogu podijeliti na društvenim mrežama i tako se pohvaliti svojom "čistom" glazbenom bibliotekom. Proces je, međutim, bio znatno sporiji i problematičniji za korisnike Apple Musica, gdje je testiranje trajalo osjetno duže, no unatoč tim početnim tehničkim poteškoćama, alat funkcionira kao intrigantan pokazatelj stanja na osobnim playlistama, nudeći jednostavan uvid u problem kojeg mnogi nisu ni svjesni.

Ipak, u funkcionalnosti ovog alata krije se i jedna vrlo lukava zamka. U slučajevima kada detektor pronađe mali udio AI glazbe, primjerice jedan posto, sustav korisniku ne otkriva o kojim se točno pjesmama radi. Ta naizgled tehnička nedorečenost zapravo je ključni dio Deezerove strategije. Ne znajući koji je točno "uljez" na njihovoj playlisti, korisnici ne mogu jednostavno obrisati spornu pjesmu, pa im, umjesto toga, alat nudi rješenje - jednostavno prebacivanje svih playlista sa Spotifyja ili neke druge platforme na Deezer. Tamo je, za razliku od konkurencije, sav sadržaj koji je u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom već označen, što korisnicima omogućuje da lako identificiraju i uklone neželjene pjesme. 

Ovaj potez samo je vrhunac dugoročne Deezerove strategije borbe protiv AI glazbe, čiji razmjeri postaju alarmantni. Prema njihovim podacima, platforma dnevno prima gotovo 75 tisuća pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom, što čini 44 posto novih pjesama koje se svakodnevno dodaju na servis. Unatoč tom ogromnom priljevu, takav sadržaj čini tek između jedan i tri posto ukupnog broja streamova, no ključni problem leži u činjenici da je, kako tvrdi Deezer, čak 85 posto streamova na AI pjesmama lažno i generirano s ciljem prijevare i izvlačenja tantijema iz sustava. Zbog toga je tvrtka odlučila poduzeti konkretne korake, pa se takve pjesme sada automatski uklanjaju iz algoritamskih preporuka te se demonetiziraju.

Jedan od najvećih izazova u borbi protiv AI glazbe leži u činjenici da je prosječnom slušatelju postalo gotovo nemoguće razlikovati je od one koju su stvorili ljudi. Naime, istraživanje koje je Deezer proveo otkrilo je da čak 97 posto ispitanika (!) u slijepom testu nije moglo prepoznati razliku između ljudskih i potpuno sintetičkih pjesama. Istovremeno, istraživanje je pokazalo snažnu želju publike za transparentnošću jer čak 80 posto ispitanika složilo se da bi glazba stvorena umjetnom inteligencijom trebala biti jasno označena.

Tehnologija koja stoji iza "AI music detector" alata temelji se na Deezerovom internom sustavu koji razvijaju od siječnja 2025. godine, a njihov proaktivni pristup stavlja značajan pritisak na konkurenciju, koja ovom problemu pristupa znatno opreznije. Apple Music uveo je takozvane "oznake transparentnosti" (Transparency Tags), no one se u potpunosti oslanjaju na to da distributeri i izdavačke kuće sami pošteno prijave korištenje umjetne inteligencije prilikom dostave glazbe. Spotify je, s druge strane, uveo "AI zasluge" (AI Credits), koje omogućuju označavanje uloge AI-ja u stvaranju pjesme, ali još uvijek nema sveobuhvatan i proaktivan sustav detekcije poput Deezera. 

Ključne riječi
kultura streaming servis detektor umjetna inteligencija glazba Apple Music Spotify Deezer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
2
piše hrvoje horvat

Ako se do 5 ujutro smiju veseliti navijači, dajmo šansu i stranim turistima

U čitavoj ovoj priči o zajedničkom gledanju utakmica nisu problem ni kafići, jer normalno je da se ljudi vesele što će zaraditi. Problem je u licemjerju, u činjenici da ljudi na obalama godinama kukaju kako ih hebe turistička sezona, buka, žaleći se na viku te tražeći svoj mir od hedonističkih i bezobraznih turista (stranaca naravno), iako tada zarađuju najviše. Ali kada urlaju domaći, to je OK. Pa strpite se dva mjeseca dok turisti ne odu

Premium sadržaj
Zoran Marić

'Festivali opstaju ako imaju identitet i publiku. Mislim da INmusic traje zato što nismo svake godine pokušavali biti nešto drugo'

Osnivač i direktor INmusica prisjeća se kako je pokrenuo najveći i najdugovječniji hrvatski festival na otvorenom. Prvo izdanje održano je prije točno 20 godina, a INmusic je u Zagreb doveo najvažnija imena alternativne i rock-scene, ali i stotine tisuća posjetitelja iz Hrvatske i svijeta. Marić govori i o pripremama novog izdanja, koje će se održati od 22. do 24. lipnja, ali i kako se razvijao festival i kakvim ga vidi za dvadeset godina

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!