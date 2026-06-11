Deezer lansirao besplatan alat koji otkriva AI glazbu u vašim playlistama, funkcionira na Spotifyju i Apple Musicu

Francuski streaming servis Deezer povukao je novi, prilično radikalan potez u svom sve glasnijem ratu protiv takozvanog "AI smeća" (AI slop), odnosno glazbenog sadržaja u potpunosti generiranog umjetnom inteligencijom. Lansirali su besplatan i javno dostupan online alat nazvan "AI music detector", koji korisnicima omogućuje da povežu svoje račune s bilo koje popularne streaming platforme - uključujući divove poput Spotifyja, Apple Musica i Tidala - te u samo nekoliko trenutaka saznaju koliki je postotak pjesama na njihovim osobnim playlistama zapravo djelo umjetne inteligencije, a ne ljudskih autora.

Ovaj potez nije samo tehnološki iskorak, već i provokativna marketinška kampanja kojom Deezer nastoji privući korisnike razočarane sve većom poplavom sintetičkog sadržaja i pozicionirati se kao predvodnik transparentnosti u glazbenoj industriji, a cilj je jasan: dati slušateljima moć da provjere što se doista krije u njihovim slušalicama i potaknuti ih na pitanje jesu li zadovoljni odgovorom.

Alat su među prvima testirali novinari portala TechRadar, koji kažu da je iskustvo korištenja uglavnom brzo i jednostavno, ali s određenim razlikama među platformama. Primjerice, povezivanje i skeniranje korisničkih računa na Spotifyju i Tidalu navodno traje manje od minute, nakon čega sustav izbacuje jasan postotak pronađene AI glazbe, a korisnici čak dobivaju i digitalnu značku s rezultatom, koju mogu podijeliti na društvenim mrežama i tako se pohvaliti svojom "čistom" glazbenom bibliotekom. Proces je, međutim, bio znatno sporiji i problematičniji za korisnike Apple Musica, gdje je testiranje trajalo osjetno duže, no unatoč tim početnim tehničkim poteškoćama, alat funkcionira kao intrigantan pokazatelj stanja na osobnim playlistama, nudeći jednostavan uvid u problem kojeg mnogi nisu ni svjesni.

Ipak, u funkcionalnosti ovog alata krije se i jedna vrlo lukava zamka. U slučajevima kada detektor pronađe mali udio AI glazbe, primjerice jedan posto, sustav korisniku ne otkriva o kojim se točno pjesmama radi. Ta naizgled tehnička nedorečenost zapravo je ključni dio Deezerove strategije. Ne znajući koji je točno "uljez" na njihovoj playlisti, korisnici ne mogu jednostavno obrisati spornu pjesmu, pa im, umjesto toga, alat nudi rješenje - jednostavno prebacivanje svih playlista sa Spotifyja ili neke druge platforme na Deezer. Tamo je, za razliku od konkurencije, sav sadržaj koji je u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom već označen, što korisnicima omogućuje da lako identificiraju i uklone neželjene pjesme.

Ovaj potez samo je vrhunac dugoročne Deezerove strategije borbe protiv AI glazbe, čiji razmjeri postaju alarmantni. Prema njihovim podacima, platforma dnevno prima gotovo 75 tisuća pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom, što čini 44 posto novih pjesama koje se svakodnevno dodaju na servis. Unatoč tom ogromnom priljevu, takav sadržaj čini tek između jedan i tri posto ukupnog broja streamova, no ključni problem leži u činjenici da je, kako tvrdi Deezer, čak 85 posto streamova na AI pjesmama lažno i generirano s ciljem prijevare i izvlačenja tantijema iz sustava. Zbog toga je tvrtka odlučila poduzeti konkretne korake, pa se takve pjesme sada automatski uklanjaju iz algoritamskih preporuka te se demonetiziraju.

Jedan od najvećih izazova u borbi protiv AI glazbe leži u činjenici da je prosječnom slušatelju postalo gotovo nemoguće razlikovati je od one koju su stvorili ljudi. Naime, istraživanje koje je Deezer proveo otkrilo je da čak 97 posto ispitanika (!) u slijepom testu nije moglo prepoznati razliku između ljudskih i potpuno sintetičkih pjesama. Istovremeno, istraživanje je pokazalo snažnu želju publike za transparentnošću jer čak 80 posto ispitanika složilo se da bi glazba stvorena umjetnom inteligencijom trebala biti jasno označena.

Tehnologija koja stoji iza "AI music detector" alata temelji se na Deezerovom internom sustavu koji razvijaju od siječnja 2025. godine, a njihov proaktivni pristup stavlja značajan pritisak na konkurenciju, koja ovom problemu pristupa znatno opreznije. Apple Music uveo je takozvane "oznake transparentnosti" (Transparency Tags), no one se u potpunosti oslanjaju na to da distributeri i izdavačke kuće sami pošteno prijave korištenje umjetne inteligencije prilikom dostave glazbe. Spotify je, s druge strane, uveo "AI zasluge" (AI Credits), koje omogućuju označavanje uloge AI-ja u stvaranju pjesme, ali još uvijek nema sveobuhvatan i proaktivan sustav detekcije poput Deezera.