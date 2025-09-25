Naši Portali
Hrvatska glazbena mladež

Danas kreće nova sezona Hrvatske glazbene mladeži

Foto: promo
VL
Autor
promo
25.09.2025.
u 14:29

Donosimo pravo glazbeno umjetničko bogatstvo – od vrtića do velikih koncertnih dvorana

Hrvatska glazbena mladež s ponosom najavljuje novu sezonu „Umjetnost na dlanu“ 2025./2026., koja od rujna do lipnja donosi šarolik i raznovrstan program namijenjen djeci, mladima i široj javnosti. Sezona u kojoj se isprepliću glazba, kazalište, ples i likovna umjetnost, ponovno potvrđuje misiju HGM-a: otkrivati, razvijati i poticati ljubav prema umjetnosti od najranije dobi.

Sezona započinje danas, 25. rujna u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog, gdje će najmlađa publika uživati u edukativnom mjuziklu „Đak veseljak i prometni znak“ i to u čak dva termina zbog velikog interesa škola i vrtića! Program je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova "Sigurnost cestovnog prometa", a ovaj mjuzikl se, uz adaptaciju novih situacija s kojima se djeca suočavaju u sadašnje vrijeme, prikazuje već 30 godina! Ovaj veseli i edukativni početak najavljuje godinu bogatu vrhunskim sadržajem.

Programi za najmanje

Najmlađa publika i ove će sezone imati priliku uroniti u svijet glazbenih priča i scenskih doživljaja. Posebno izdvajamo „Miševi i mačke naglavačke“, glazbeno-scenski program posvećen velikom pjesniku Luki Paljetku, te bezvremensku simfonijsku bajku „Peća i vuk“ Sergeja Prokofjeva, u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Ovi programi stvaraju most između igre i umjetnosti, pružajući djeci iskustvo koje pamte cijeli život.

Koncerti i programi za mladu publiku

Za one nešto malo starije, HGM je pripremio atraktivne projekte poput „Valentinova s tamburom – Canciones amatorias“ s Tamburaškim orkestrom HRT-a, te „Tjedan glazbe – Viva Verdi“ u Velikoj dvorani Lisinskog. Kroz glazbene priče i koncertna iskustva mladi slušatelji otkrivaju bogatstvo klasične glazbe u modernom i pristupačnom ruhu.

Likovno-glazbeni natječaj

Tradicionalni natječaj „Radost slikanja uz glazbu“ i ove godine potiče djecu i mlade da se kroz boje i oblike izraze nadahnuti glazbom. Tema vezana uz „Peću i vuka“ te Verdijev opus pruža prostor za kreativnost, dok stručni žiri nagrađuje radove koji spajaju svjetove glazbenog i likovnog izraza.

Mladi za mlade

U ciklusu „Mladi za mlade“ HGM predstavlja laureate i finaliste prestižnih domaćih i međunarodnih natjecanja te donosi čak sedam koncertnih programa. Mladi glazbenici – od gudačkih orkestara i gitarističkih ansambala do solista – svojim izvedbama potvrđuju kako hrvatska glazbena scena ima budućnost ispunjenu talentom, strašću i predanošću.

Glazba u mom kvartu

Kroz projekt „Glazba u mom kvartu“, HGM glazbu donosi u vrtiće, škole i kulturne centre. Interaktivni programi poput „Priče o glasoviru“ ili „Hrvoja i njegovog čarobnog roga“ stvaraju blizak i neposredan susret djece s instrumentima i izvođačima.

Jazz Lab i ples

U Klubu Pri Nami nastavlja se program Jazz Laba, radionica i koncerata koji okupljaju novu generaciju jazz glazbenika, dok će u Samoboru mladi plesači suvremenog plesa imati priliku pokazati svoju kreativnost na 17. hrvatskom natjecanju plesača suvremenog plesa „Mia Čorak Slavenska“.

Posebni programi

Posebnu draž donose i festival „Glazba za ekološki osviještene uši“, te ljetni koncerti međunarodnih gostiju, poput Golden State Youth Orchestra.

Nagrada „Ivo Vuljević“

Središnji svečani trenutak bit će dodjela prestižne nagrade „Ivo Vuljević“ za najboljeg mladog glazbenika, kojom HGM već desetljećima prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih talenata, potičući ih na njihovom putu prema velikim pozornicama.

Sezona 2025./2026. Hrvatske glazbene mladeži zaista donosi umjetnost „na dlanu“ – od vrtića do koncertne dvorane, od kvartovske scene do velikih festivala.

promo

