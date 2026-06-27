FOTO Ovako izgleda snzualan balet s kojim je HNK Zagreb zaključio fantastičnu sezonu
Premijerom baleta "Othello" u režiji i koreografiji Valentine Turcu, koja se održala u petak, temeljenom na Shakespeareovoj tragediji i glazbi Gustava Mahlera, HNK Zagreb zaključio je ovogodišnju kazališnu sezonu
Balet Othello prati priču o velikoj ljubavi koja se, zbog laži i ljubomore, pretvara u tragediju. Nakon pobjede u ratu Othello i Desdemona započinju zajednički život, no zavidni Jago smišlja plan kako bi uništio Othella
Svojim spletkama i podmetanjima uspijeva posijati sumnju i nepovjerenje, zbog čega Othello počinje vjerovati da ga je Desdemona izdala. Vođen ljubomorom i Jagovim manipulacijama, donosi kobne odluke koje vode prema tragičnom završetku
Nakon ranijih uspješnih suradnji, umjetnica Valentina Turcu ponovno radi s ansamblom zagrebačkog baleta na projektu koji klasično književno djelo prevodi u suvremeni plesni izraz, a uz režiju i koreografiju potpisuje dramaturgiju i glazbeni koncept predstave
Koreografirajući "Othella", autorica se upušta u hipnotično putovanje razotkrivajući slojeve muških sirovih emocija i ženske melankolične nutrine, ističu iz HNK-a. Govoreći o predstavi, Turcu ističe kako je "Othello" politička drama te svevremeni klasik
"Ono što je u njemu mračno i opojno jest činjenica da i dalje pogađa naše živote i naše društvo. Taj neprestani vertigo, to ludilo, ta brzina, ratovi, kriminal, šokantne informacije, svijet koji postaje sve brži i sve nemirniji", istaknula je Turcu
U premijernom baletnom ansamblu nastupaju Guilherme Gameiro Alves u ulozi Othella, Takuya Sumitomo kao Jago, Iva Vitić Gameiro kao Desdemona, Rieka Suzuki Sumitomo kao Emilia, Taiguara Goulart kao Cassio, Simon Yoshida kao Roderigo, Lucija Radić Pálinkó kao Bianca te Atina Tanović kao Nera. Veliki dio baletnog ansambla također tumači vojsku
Autorski tim predstave čine scenograf Marko Japelj, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, autor originalne skladbe i zvučnih efekata George Stanciu te oblikovatelj zvuka Gorazd Vever. Iz HNK-a u Zagrebu ističu kako je svih šest najavljenih lipanjskih izvedbi "Othella" rasprodano tjednima unaprijed, a nove izvedbe na rasporedu su u listopadu 2026. godine