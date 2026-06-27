FOTO Ovako izgleda snzualan balet s kojim je HNK Zagreb zaključio fantastičnu sezonu

Premijerom baleta "Othello" u režiji i koreografiji Valentine Turcu, koja se održala u petak, temeljenom na Shakespeareovoj tragediji i glazbi Gustava Mahlera, HNK Zagreb zaključio je ovogodišnju kazališnu sezonu
Premijerom baleta "Othello" u režiji i koreografiji Valentine Turcu, koja se održala u petak, temeljenom na Shakespeareovoj tragediji i glazbi Gustava Mahlera, HNK Zagreb zaključio je ovogodišnju kazališnu sezonu
Foto: Ines Novković
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Balet Othello prati priču o velikoj ljubavi koja se, zbog laži i ljubomore, pretvara u tragediju. Nakon pobjede u ratu Othello i Desdemona započinju zajednički život, no zavidni Jago smišlja plan kako bi uništio Othella
Balet Othello prati priču o velikoj ljubavi koja se, zbog laži i ljubomore, pretvara u tragediju. Nakon pobjede u ratu Othello i Desdemona započinju zajednički život, no zavidni Jago smišlja plan kako bi uništio Othella
Foto: Ines Novković
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Svojim spletkama i podmetanjima uspijeva posijati sumnju i nepovjerenje, zbog čega Othello počinje vjerovati da ga je Desdemona izdala. Vođen ljubomorom i Jagovim manipulacijama, donosi kobne odluke koje vode prema tragičnom završetku
Svojim spletkama i podmetanjima uspijeva posijati sumnju i nepovjerenje, zbog čega Othello počinje vjerovati da ga je Desdemona izdala. Vođen ljubomorom i Jagovim manipulacijama, donosi kobne odluke koje vode prema tragičnom završetku
Foto: Ines Novković
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Nakon ranijih uspješnih suradnji, umjetnica Valentina Turcu ponovno radi s ansamblom zagrebačkog baleta na projektu koji klasično književno djelo prevodi u suvremeni plesni izraz, a uz režiju i koreografiju potpisuje dramaturgiju i glazbeni koncept predstave
Nakon ranijih uspješnih suradnji, umjetnica Valentina Turcu ponovno radi s ansamblom zagrebačkog baleta na projektu koji klasično književno djelo prevodi u suvremeni plesni izraz, a uz režiju i koreografiju potpisuje dramaturgiju i glazbeni koncept predstave
Foto: Ines Novković
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Koreografirajući "Othella", autorica se upušta u hipnotično putovanje razotkrivajući slojeve muških sirovih emocija i ženske melankolične nutrine, ističu iz HNK-a. Govoreći o predstavi, Turcu ističe kako je "Othello" politička drama te svevremeni klasik
Koreografirajući "Othella", autorica se upušta u hipnotično putovanje razotkrivajući slojeve muških sirovih emocija i ženske melankolične nutrine, ističu iz HNK-a. Govoreći o predstavi, Turcu ističe kako je "Othello" politička drama te svevremeni klasik
Foto: Ines Novković
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"Ono što je u njemu mračno i opojno jest činjenica da i dalje pogađa naše živote i naše društvo. Taj neprestani vertigo, to ludilo, ta brzina, ratovi, kriminal, šokantne informacije, svijet koji postaje sve brži i sve nemirniji", istaknula je Turcu
"Ono što je u njemu mračno i opojno jest činjenica da i dalje pogađa naše živote i naše društvo. Taj neprestani vertigo, to ludilo, ta brzina, ratovi, kriminal, šokantne informacije, svijet koji postaje sve brži i sve nemirniji", istaknula je Turcu
Foto: Ines Novković
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Dodaje kako ju u Shakespeareovu djelu ponajprije zanimaju međuljudski odnosi te da u predstavi koreografira neizrečeno stvarajući atmosfere u kojima su istina i iskrenost temelj autorskog izraza
Dodaje kako ju u Shakespeareovu djelu ponajprije zanimaju međuljudski odnosi te da u predstavi koreografira neizrečeno stvarajući atmosfere u kojima su istina i iskrenost temelj autorskog izraza
Foto: Ines Novković
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U premijernom baletnom ansamblu nastupaju Guilherme Gameiro Alves u ulozi Othella, Takuya Sumitomo kao Jago, Iva Vitić Gameiro kao Desdemona, Rieka Suzuki Sumitomo kao Emilia, Taiguara Goulart kao Cassio, Simon Yoshida kao Roderigo, Lucija Radić Pálinkó kao Bianca te Atina Tanović kao Nera. Veliki dio baletnog ansambla također tumači vojsku
U premijernom baletnom ansamblu nastupaju Guilherme Gameiro Alves u ulozi Othella, Takuya Sumitomo kao Jago, Iva Vitić Gameiro kao Desdemona, Rieka Suzuki Sumitomo kao Emilia, Taiguara Goulart kao Cassio, Simon Yoshida kao Roderigo, Lucija Radić Pálinkó kao Bianca te Atina Tanović kao Nera. Veliki dio baletnog ansambla također tumači vojsku
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Autorski tim predstave čine scenograf Marko Japelj, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, autor originalne skladbe i zvučnih efekata George Stanciu te oblikovatelj zvuka Gorazd Vever. Iz HNK-a u Zagrebu ističu kako je svih šest najavljenih lipanjskih izvedbi "Othella" rasprodano tjednima unaprijed, a nove izvedbe na rasporedu su u listopadu 2026. godine
Autorski tim predstave čine scenograf Marko Japelj, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, autor originalne skladbe i zvučnih efekata George Stanciu te oblikovatelj zvuka Gorazd Vever. Iz HNK-a u Zagrebu ističu kako je svih šest najavljenih lipanjskih izvedbi "Othella" rasprodano tjednima unaprijed, a nove izvedbe na rasporedu su u listopadu 2026. godine
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