Gledajte filmove u dvorcu: Uskoro počinje Tabor New Frame Film Festival

Na Tabor New Frame Film Festivalu, koji će se održati se od 2. do 4. srpnja u dvorcu Veliki Tabor, bit će prikazana 63 kratkometražna filma iz 30 zemalja svijeta, u sklopu međunarodnog, hrvatskog i studentskog natjecanja. Filmove je odabrao umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus, a ovogodišnja selekcija uključuje četiri svjetske premijere, izvijestili su organizatori festivala.

Publika će, među ostalim, premijerno imati priliku vidjeti brazilski film "Grad iza luke" Eduarda Game i španjolski "Smrt nosi tvoje oči" Gonzala Cámara. Na programu su i slovački film "Pas i vuk", prikazan na festivalu u Karlovim Varima, hrvatski "Indigo" Josipe Burić te "Spokoj" Jana Jałoszyńskog koji također ima međunarodnu premijeru na Taboru.

Publika će moći pogledati iniz filmova koji propituju obiteljske odnose, društvene pritiske, tjelesnost, prijateljstvo i ratne traume, među kojima su poljski "Sretan rođendan!", animirani "Strana tijela", "Da si bar uho" Mirjane Balogh, bosanskohercegovački "Osvjetljavanje" Mine Vavan te dokumentarni "Stambeno pitanje" Marka Plejića, koji kroz priču o studentu suočenom s iznenadnim iseljenjem tematizira sve izraženiji problem stanovanja mladih.

Organizatori ističu kako ovogodišnji studentski program kroz različite estetske i žanrovske pristupe donosi presjek tema koje obilježavaju suvremenu generaciju mladih autora, povezujući osobne priče s društvenim pitanjima.

O najboljim ostvarenjima na Tabor New Frame Film Festivalu odlučivat će međunarodni i domaći stručni žiri, a pobjednici će osvojiti festivalsku nagradu Meluzina te novčane nagrade namijenjene daljnjem razvoju autorskih projekata.



Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.